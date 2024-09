El desperdicio alimentario no se reduce en España, una conclusión que sale a la luz al conocer las cifras globales de alimentos que no se aprovechan tanto dentro como fuera de casa, es decir, que se tiran, al aumentar un 1,1% en 2023 con respecto al año anterior.

Según los datos del Informe del Desperdicio Alimentario en España 2023 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en nuestro país se desperdiciaron el 3,9 % del total de alimentos y bebidas adquiridos para su consumo dentro y fuera de los hogares.

El desperdicio alimentario alcanzó el pasado año los 1.214,76 millones de kilos/litros, de esa cantidad, 1.183,42 millones de kg/l se derrocharon dentro del hogar.

Todos estos datos vienen dados ya que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) conmemora el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos el domingo, 29 de septiembre.

Más conciencia en los hogares

Sin embargo, dentro de las casas somos más conscientes, ya que el número de hogares que «no desperdició ningún alimento aumentó un 4,4% en 2023 con respecto al año anterior», según destaca el ministerio en el último Informe del Desperdicio Alimentario en España.

Así, el porcentaje de hogares que han desperdiciado alimentos bajó en 13,2% entre 2020 y 2023. En total, fueron 1.183,42 millones de kg/l los que se derrocharon dentro de casa, una cifra que se encuentra repartida entre 12,74 millones de hogares, una tendencia que desde el ministerio es considerada como «positiva».

Radiografía de desperdicios

Por tipos, se desperdiciaron con más frecuencia productos sin elaborar que platos cocinados: un 76,4% contra un 23,6%, respectivamente. A pesar de ello, el desperdicio de estos últimos aumenta más de dos puntos con respecto al año anterior.

En lo referente a alimentos, el informe recoge que en 2023 se observó un mejor aprovechamiento de frutas, hortalizas y pasta (28.520 kilos menos de desperdicio) frente a la leche y derivados lácteos, legumbres y carnes frescas (4.920 kilos más de desperdicio).

Fuera del hogar

Asimismo, la investigación concluye en que el desperdicio fuera del hogar (31,34 millones de kg/l) se redujo un 0,4 % durante 2023. Según ha incidido Agricultura, esto muestra que continúa el rumbo decreciente observado desde el año 2021.

A su vez, el porcentaje de consumidores que desperdiciaron fuera del hogar disminuyó un 4,7% respecto al año anterior. De acuerdo con el texto, esta tendencia que se debe a cambios de hábitos de los españoles, como el auge del teletrabajo y a una mayor conciencia social.

Teletrabajo e inflación

Además, el desperdicio fuera del hogar (31,34 millones de kg/l) se redujo un 0,4 % durante 2023. Continúa así el rumbo decreciente observado desde el año 2021. De igual forma, el porcentaje de consumidores que desperdiciaron fuera del hogar disminuyó un 4,7 % respecto al año anterior.

Una tendencia que, según el informe, se debe al cambio de hábitos de los españoles. Ejemplos de ello son el auge del teletrabajo, aprovechar mejor los alimentos por la subida de los precios y una mayor conciencia de la sociedad que conlleva una mejor planificación de los menús.

Evitar el despilfarro de alimentos

Por todo ello, el ministro del ramo, Luis Planas, ha destacado que el organismo continuará trabajando para que el porcentaje de hogares que desperdician alimentos siga reduciéndose porque Aquí no se tira nada, tal y como reza la campaña institucional para evitar el despilfarro de alimentos.

A la vez, ha resaltado el importante papel que jugará la futura Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, que se encuentra actualmente en trámite parlamentario y que tratará de fomentar buenas prácticas desde los productores primarios, en la fase de cosecha y recolección de los alimentos, hasta los consumidores, bien en el hogar o en bares y restaurantes.

Planificar y reaprovechar

Desde Grupo Dia se destaca que el 80% del desperdicio que se genera en el hogar corresponde a producto sin utilizar y el resto son sobras de recetas preparadas en casa.

Ante estos datos, la cadena de supermercados Dia apunta que una buena «planificación, la correcta conservación y conocer trucos para reaprovechar los alimentos son herramientas de gran valor para facilitar que cada hogar pueda optimizar su gasto en alimentos».

«Planificar los menús y preparar la lista de la compra con lo que necesitas es una herramienta de gran utilidad para evitar un gasto innecesario a la hora de hacer la compra», son otras de las recomendaciones de Dia.

A esto se suma una tendencia cada vez más extendida para ahorrar tiempo, dinero y reducir el desperdicio de alimentos: realizar la compra inversa.

Compra inversa

Esta sencilla técnica consiste en revisar primero la despensa, nevera y congelador para saber qué necesitas realmente y evitar acumular, sobre todo, productos frescos que pueden acabar en la basura por falta de planificación.

Si además, a la hora de hacer la compra, se eligen frutas y verduras de temporada, se aprovechan ofertas y cupones de descuento y se apuesta por la cocina casera, se logra optimizar al máximo el presupuesto del hogar, como recomienda el Decálogo para Comer mejor cada día.

Además de este decálogo, en el marco del programa Comer mejor cada día, Dia facilita la planificación de menús saludables con una amplia variedad de recetas que apuestan por alimentos SaluDiables, que son aquellos que ofrecen una alta densidad nutricional, son fáciles de incorporar a la dieta y tienen un precio por ración asequible.

Otra de las claves para evitar el desperdicio de alimentos es su correcto almacenamiento y conocer algunos trucos para aprovechar las sobras de alguna receta que se ha preparado en casa.

Medio kilo de alimentos a la semana

Las últimas cifras sobre el desperdicio de alimentos, proporcionadas por Eurostat, revelan que una persona en España desperdicia en casa el equivalente a 30 kilos de alimentos cada año.

Desde Too Good To Go señalan que esto supone que cada español desperdicia más de medio kilo de alimentos a la semana (0,570 kg) y unos 2,3 kilos de alimentos al mes. Además, destacan que con los alimentos que se tiran en casa cada año se podrían preparar 47 platos de comida.

Y todo este desperdicio conlleva un impacto económico significativo. Y es que cada español desperdicia unos 250 euros en comida al año. Si tenemos en cuenta que el gasto anual en alimentos y bebidas de una persona es de 2.732 euros anuales, esto significa que el 9,1% de ese presupuesto se está destinando a comida que está siendo desperdiciada, o lo que es lo mismo a comprar en vano durante 33 días al año.