Descubren tres nuevas especies de gusanos ‘devora huesos’ sin boca ni ano en aguas españolas

Sin boca, sin ano y sin intestino, pero capaces de perforar huesos a cientos de metros bajo el mar. Así son los gusanos marinos que la ciencia española acaba de sumar a su catálogo de biodiversidad profunda.

Según informan el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) y el Instituto Español de Oceanografía (IEO), ambos del CSIC, tres nuevas especies de gusanos «devoradores de huesos» han sido descritas a partir de ejemplares del Cantábrico, el golfo de Cádiz y el Mediterráneo.

Las tres pertenecen al género Osedax, un grupo de anélidos marinos, y se llaman Osedax emmae, Osedax teoi y Osedax martini. Viven a profundidades de entre unos 50 y más de 1.200 metros.

Sin boca ni intestino

Los Osedax son organismos altamente especializados que colonizan los huesos de vertebrados depositados en el fondo del océano. Carecen de boca, ano e intestino y desarrollan una estructura similar a raíces que penetra en el hueso.

Allí albergan comunidades de bacterias especializadas que participan en la degradación de los compuestos orgánicos que permanecen en el hueso y facilitan que los gusanos los aprovechen. De ahí su nombre popular de ‘comehuesos’.

El estudio, publicado en la revista Zoological Journal of the Linnean Society, revela una diversidad hasta ahora desconocida de este grupo en la península ibérica. Los nombres de las tres especies homenajean a los hijos del personal investigador.

Un género descubierto hace dos décadas

El investigador del MNCN Sergi Taboada ha explicado que «el género Osedax fue descubierto hace apenas dos décadas y, antes de nuestro trabajo, se habían descrito formalmente 34 especies distribuidas por los océanos de todo el planeta».

El investigador añade que «de hecho, hace años participamos en la descripción de dos especies de este grupo que habitan en la Antártida y teníamos muchas ganas de saber qué especies podríamos encontrar en las aguas de la península ibérica».

El hallazgo incrementa de forma significativa el conocimiento de su diversidad en la región atlántico-mediterránea. Taboada reflexiona: «La pregunta que cabe hacerse es hasta qué punto sigue siendo desconocida la biodiversidad de los fondos marinos, incluso en regiones relativamente estudiadas».

Huesos como cebo

Para localizar estos animales, el equipo científico depositó experimentalmente huesos de vaca y cerdo mediante Lander, estructuras submarinas diseñadas por el IEO, en nueve puntos del entorno de la península ibérica.

Entre ellos figuran el área marina protegida de El Cachucho, en el Cantábrico; el golfo de Cádiz y el escarpe de Mazarrón. Los huesos se examinaron inicialmente a bordo y los organismos se estudiaron después en el MNCN.

Javier Cristobo, investigador del IEO, detalla que «los dispositivos permanecieron durante varios meses en el fondo y posteriormente fueron recuperados durante campañas oceanográficas del IEO desarrolladas entre 2022 y 2024 a bordo de los buques Ángeles Alvariño y Ramón Margalef».

Tres especies, tres rasgos propios

La investigadora del MNCN Teresa Alonso señala que, “simplemente mirándolas con la lupa, las tres especies presentan características diferenciadas, un indicio de que se trataba de especies nuevas para la ciencia”.

Osedax emmae sólo se ha localizado, por el momento, en El Cachucho, a unos 500 metros de profundidad. Además de ser nueva, presenta características morfológicas inesperadas dentro de su grupo evolutivo.

Osedax teoi apareció frente a la costa mediterránea de Mazarrón, a más de 1.200 metros de profundidad. Posee una característica mancha verde que no se había descrito hasta ahora en ninguna otra especie del género.

La especie con mayor distribución

La distribución más amplia corresponde a Osedax martini, que ya se había detectado, aunque sin describirse formalmente, frente a Blanes, también en el Mediterráneo.

El nuevo estudio la identifica además frente a Mazarrón y en el golfo de Cádiz, desde unos 50 hasta más de 700 metros de profundidad. Es también la primera especie conocida del género con dos morfologías diferentes: hay individuos con manchas negras y otros con manchas rojizas.

Conexión entre el Mediterráneo y el Atlántico

Los análisis genéticos aportan información sobre cómo se dispersan estos animales por el océano. En O. martini no hay una separación genética clara entre los ejemplares mediterráneos y los del golfo de Cádiz, pese a estar separados por cientos de kilómetros.

Alonso apunta que «es posible que la conectividad de O. martini esté favorecida por la circulación oceánica profunda e intermedia entre el Mediterráneo y el Atlántico, junto con la capacidad de dispersión de las larvas de Osedax”.

En cambio, O. emmae presenta una diversidad genética muy elevada incluso en una única localidad: casi cada individuo analizado tenía una variante distinta. Esto refuerza su gran capacidad reproductiva y de dispersión, pese a depender de un recurso tan discontinuo como los restos de vertebrados.

Financiación y colaboración

La financiación principal procede de un proyecto de Consolidación Investigadora gestionado por el MNCN-CSIC y de un contrato de investigación del programa Ramón y Cajal. También ha participado el Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental de Portugal.

Parte del trabajo se desarrolló en el proyecto BIODIV, dedicado al asesoramiento científico-técnico para el seguimiento de la biodiversidad marina y financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BIODIV está promovido por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el CSIC, a través del MNCN y el IEO. El estudio recibió además fondos de la Agencia Estatal de Investigación y del programa Marie Skłodowska-Curie.

Una alianza con las bacterias

El estudio profundiza en la relación de Osedax con los microorganismos. Taboada explica que «nos planteamos caracterizar las comunidades bacterianas de las tres nuevas especies mediante su secuenciación genética y compararlas con las comunidades de Osedax deceptionensis, una especie descrita por nuestro grupo en aguas antárticas».

Los resultados del análisis del microbioma, realizado por Andrea Corral-Lou, Teresa Alonso y Marta Turon, no muestran una comunidad microbiana exclusiva para cada especie de gusano. Esto sugiere que los factores ambientales pueden influir en qué microorganismos viven asociados a ellas.

Por su parte, Turon destaca que «por primera vez hemos identificado cuatro componentes bacterianos presentes en todas las especies analizadas, incluida la especie antártica O. deceptionensis».

Cristobo concluye que «estos resultados confirman el papel de Osedax y de los microorganismos asociados como ingenieros ecológicos de los ecosistemas que se forman alrededor de restos de vertebrados en el fondo marino, donde contribuyen a transformar la materia orgánica y a devolver nutrientes al ecosistema. El investigador añade que esto «también explica por qué no es frecuente observar esqueletos de vertebrados en el registro fósil marino».