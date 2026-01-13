Los contenedores de ropa usada inteligentes llegarán próximamente a España para recompensar a los ciudadanos que donen prendas reutilizables y reciclables. Se trata de una iniciativa europea que replica el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) de envases, pero aplicado al sector textil.

El proyecto TexMat instalará en la ví pública contenedores automatizados capaces de evaluar la calidad de las prendas depositadas y recompensar económicamente a quienes participen en esta acción de economía circular.

Desde Humana, una de las entidades participantes del proyecto, nos explican que «por lógica, prendas en mejor estado, con materiales que duren más, fabricados con más valor en cuanto a ecodiseño y con más valor percibido (si es de marca, por ejemplo), generarán más retorno al donante».

Dos pruebas piloto en España

España acogerá una de las dos pruebas piloto de este innovador sistema, que cuenta con financiación del programa Horizon Europe de la Unión Europea. La tecnología integrada en estos contenedores ropa usada permitirá preclasificar los artículos depositados y evaluar su estado de conservación, funcionando como un auténtico SDDR textil que incentiva la donación responsable. Los consumidores recibirán una compensación económica por sus prendas, similar a como ocurre actualmente con los envases de bebidas en otros países europeos.

Proyecto europeo

El proyecto TexMat está liderado por el Centro de Investigación Técnica VTT de Finlandia y reúne a 14 socios de siete países de la UE. En España participan cuatro entidades: la Universidade da Coruña, dos empresas tecnológicas (IRIS Technology Solutions y Rovimatica) y Humana Fundación Pueblo para Pueblo.

La iniciativa de contenedores ropa usada cuenta con una financiación total de 6,25 millones de euros y se desarrollará hasta marzo de 2029, implementando sendas pruebas piloto en España y Finlandia.

«Esta iniciativa recompensa a los ciudadanos por tomar decisiones responsables y fomenta una mayor participación en una economía textil circular», señalan desde Humana.

La entidad, pionera en España en la gestión del residuo textil con 19.000 toneladas recogidas anualmente, aporta su experiencia en logística y clasificación de prendas usadas. Ece Şanlı, experta en economía circular de Humana, subraya que «la valorización de los textiles usados nunca ha sido más urgente» en un contexto donde la UE redefine el futuro de la sostenibilidad textil.

Tecnología avanzada

Los contenedores ropa usada automatizados incorporarán tecnología capaz de recopilar datos sobre las propiedades de los materiales, el año de producción y el recorrido de circularidad de cada prenda. Esta información será clave para el desarrollo de los futuros pasaportes digitales de producto, aún por implantar en la UE.

La Universidade da Coruña liderará la investigación sobre modelos de negocio sostenibles y estudios de consumidores, mientras que IRIS Technology Solutions desarrollará soluciones digitales y de software para la recogida y clasificación de textiles.

Contenedor inteligente

Rovimatica, por su parte, se encargará de desarrollar la aplicación TexMat y el contenedor inteligente, aportando experiencia en desarrollo de software e inteligencia artificial para crear una plataforma digital inteligente y fácil de usar.

El objetivo es liberar a los consumidores de la necesidad de evaluar qué prendas pueden ser revendidas para reutilización o reciclaje. El sistema también notificará a los productores cuando las prendas desechadas requieran una gestión adecuada de residuos, en un claro apoyo a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (RAP).

Desafío textil

Europa afronta un desafío creciente con los residuos textiles, una problemática que estos contenedores ropa usada pretenden mitigar. En 2022, se generaron cerca de 7 millones de toneladas, una media de 16 kg por persona.

De estos, aproximadamente 11 kilos no se recogieron por separado y terminaron mezclados con residuos domésticos destinados a vertederos o incineración. TexMat quiere garantizar que la mayor parte de los textiles usados recogidos sean aptos para su reutilización o reciclaje, y que sólo una pequeña parte no tenga valor alguno.

Elina Ilén, coordinadora del proyecto en VTT, afirma que «esta iniciativa tiene un gran potencial para transformar la recogida y reventa de prendas usadas y aún valiosas, apoya el mercado de segunda mano y permite a los consumidores monetizar sus donaciones».

La recogida y clasificación automatizadas también apoyarán a los operadores de gestión de residuos textiles al separar rápidamente y con precisión las prendas aptas para reutilización de las destinadas a eliminación. Al desarrollar una solución rentable y fácil de usar, el objetivo es reducir la dependencia del trabajo manual en la industria del reciclaje textil y avanzar hacia un modelo circular sostenible.