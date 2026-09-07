La Comunidad de Madrid estudia cómo acelerar el rescate de sus suelos agrícolas tras los incendios

La Comunidad de Madrid trabaja para devolver la vida a los terrenos de cultivo golpeados por la erosión, el fuego o las inundaciones. El objetivo, según ha explicado el Ejecutivo regional, es recuperar su potencial agrícola y disparar la productividad de quienes viven del campo.

Detrás de este empeño están los científicos del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), que desarrollan en paralelo media docena de proyectos con un mismo horizonte: sanar la tierra sin sacrificar cosechas.

Desde nanopartículas capaces de blindar hortalizas hasta aguas residuales de almazara convertidas en aliadas del suelo, el instituto explora vías muy distintas para un mismo fin, con la mirada puesta en los agricultores madrileños.

Nanotecnología contra la contaminación

El primero de estos trabajos, bautizado como Nano4Agro, evalúa el impacto de nuevos materiales a escala nanométrica sobre la salud y la calidad de los cultivos hortícolas de la región.

Los investigadores buscan, además, blindar estas producciones frente al riesgo de contaminación, un frente cada vez más relevante en suelos sometidos a décadas de uso intensivo y a episodios de degradación ambiental.

En paralelo, avanza Recupera, un proyecto que emplea materiales residuales, es decir, subproductos de otros procesos, para devolver la vida a los suelos ya degradados de la región sin recurrir a insumos externos costosos.

El futuro de viñedos y olivares

El IMIDRA no se limita a los suelos ya dañados: también investiga cómo el laboreo y las cubiertas vegetales condicionan la producción de olivares y viñedos, dos cultivos con hondo arraigo en la región.

Esa vigilancia se extiende a la calidad final de vinos y aceites, dos productos con gran peso en la despensa madrileña y en los que cualquier alteración del suelo puede notarse en la copa o en el frasco.

En esta misma línea, trabajan Metasoil y Caresoil-CM, dos iniciativas que abordan la descontaminación de la tierra con estrategias distintas, ampliando así el abanico de soluciones disponibles para el campo madrileño.

La cicatriz de los incendios de 2025

Otro frente muy presente en la agenda del instituto es el de los incendios forestales, que este verano ha dejado una huella profunda en varios municipios de la región en las zonas de Sierra Oeste y el Valle de Lozoyuela.

El incendio de la Sierra Oeste, que en su fase más crítica llegó a fusionar tres fuegos declarados en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Almorox, calcinó cerca de 29.000 hectáreas y obligó a evacuar o confinar a más de 55.000 vecinos.

Días antes, el incendio de Lozoyuela había arrasado unas 700 hectáreas y obligado a confinar a cerca de 2.000 personas y a evacuar a un centenar, entre ellas los menores de un campamento de verano.

Acelerar la vida tras las llamas

Para hacer frente a este escenario, el IMIDRA impulsa Madfires, una iniciativa centrada precisamente en los municipios de Aranjuez y Tres Cantos con la que trata de favorecer y acelerar el crecimiento vegetal tras el paso del fuego.

El proyecto también busca observar los posibles desequilibrios que puede dejar un incendio en el ecosistema, desde cambios en la composición del suelo hasta alteraciones en la vegetación que rebrotan tras el desastre.

Se trata, en definitiva, de anticiparse a los efectos del fuego sobre el terreno agrícola, en lugar de esperar a que la degradación del suelo sea ya irreversible para actuar sobre ella.

El aceite de oliva, un aliado inesperado

El estudio más reciente del instituto da un giro sorprendente: ha logrado demostrar el potencial de las aguas residuales procedentes de almazaras para la recuperación de superficies agrícolas degradadas.

Se trata de un proyecto pionero, desarrollado junto a científicos del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC), que ha permitido constatar sobre el propio terreno la eficacia de estas nanopartículas.

Los investigadores han extraído las nanopartículas directamente de los residuos generados durante la fabricación de aceite de oliva, un subproducto que hasta ahora suponía más un problema ambiental que una solución.

Un residuo con futuro en el campo

La aplicación de estas nanopartículas no sólo ha demostrado su eficacia en superficies ya degradadas, sino que, según constatan los propios investigadores, también podría ayudar a mejorar otras áreas de uso agrícola en el futuro.

Con todos estos frentes abiertos, el instituto madrileño dibuja un mapa de soluciones que abarca desde la nanotecnología hasta el reciclaje de subproductos, pasando por la recuperación de terrenos calcinados por el fuego.

El objetivo final, recuerda la Comunidad de Madrid, es siempre el mismo: devolver a la tierra su potencial agrícola y facilitar el trabajo diario de los agricultores de la región.