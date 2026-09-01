Confirmada la prisión provisional al detenido por arrasar 868 hectáreas en el incendio de Lozoyuela

La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido como presunto autor del incendio forestal que el pasado 16 de julio arrasó 868 hectáreas en Lozoyuela y obligó a evacuar a la población de la zona.

Según el auto, al que tuvo acceso Europa Press, el tribunal desestima el recurso de la defensa al apreciar indicios racionales de la posible intervención del investigado en el origen del fuego.

Prisión ratificada

La Sala confirma así la decisión adoptada el 7 de agosto por el Juzgado de Instrucción de Torrelaguna, que había acordado el ingreso en prisión del investigado por la gravedad de los hechos.

Los magistrados justifican la medida cautelar en el riesgo de fuga y en la posible reiteración delictiva, y descartan sustituirla por otras fórmulas menos gravosas.

Según avanzaron distintos medios tras el arresto, el investigado es un varón de 52 años con antecedentes por hechos similares. La instrucción, no obstante, no ha acreditado aún su autoría en este incendio.

868 hectáreas

El incendio se declaró entre las 15:30 y las 15:45 horas en las inmediaciones del kilómetro 69 de la A-1, junto al arranque de la carretera M-604. Desde allí, las llamas se propagaron hacia los términos municipales de Buitrago de Lozoya y Puentes Viejas hasta afectar a 868 hectáreas de terreno forestal.

El fuego forzó el confinamiento y la evacuación de varios núcleos y el desalojo de un albergue con unos 80 menores, además de poner en riesgo viviendas, personas y animales.

Un hombre de negro

Los indicios de las primeras diligencias pesan en la resolución. Agentes de la Guardia Civil de Tráfico observaron sobre las 15:17 horas a un hombre vestido de negro, con mochila gris y gafas de cristales amarillos, tumbado en la mediana de la A-1.

Los agentes lo vieron después dirigirse por un camino de tierra que constituía el único acceso a la zona donde poco más tarde se originó el incendio. Hacia las 15:30 horas, una testigo describió a un hombre de características coincidentes. A las 15:42 se registró la primera llamada al 112 por una columna de humo.

Presunción de inocencia

A las 15:48 horas, un trabajador de mantenimiento de carreteras también alertó del humo, según la secuencia horaria que recoge el auto. Sobre las 18:00 horas, una patrulla localizó al investigado, que —según la resolución— trató de esconderse de los agentes cuando advirtió su presencia.

En el momento de la detención portaba un mechero, tabaco y un rollo de papel higiénico. El auto recoge, además, que llegó a pronunciar frases como «que arda España», «que quemen todos los pastos» y «que siga quemando».

La Sala aprecia una coincidencia temporal y espacial entre la presencia del investigado y el inicio del fuego, reforzada por los objetos que llevaba consigo. El tribunal recuerda, no obstante, que la prisión provisional no supone una declaración de culpabilidad y que la investigación judicial sigue abierta.

Acusación popular inédita

El caso cuenta además con la Comunidad de Madrid como acusación popular, personada por primera vez al amparo de la Ley 1/2026, de 15 de abril. Esa norma permite al Gobierno regional ejercer la acción en procedimientos penales por incendios y delitos contra los recursos naturales cuando revistan especial gravedad o riesgo para las personas.

La personación se produjo junto a la solicitud de prisión, que el juzgado acordó a instancia de la Fiscalía y de la propia Comunidad de Madrid. Con esta resolución, la Audiencia Provincial mantiene el ingreso en prisión sin fianza y cierra, de momento, la vía a unas medidas cautelares menos severas mientras avanza la instrucción.