El desperdicio alimentario en España nos deja cifras que a más de uno nos hará lanzar la famosa expresión «manda huevos», una forma vulgar de reprobar una situación que viene al dedillo, ya que, según los cálculos realizados en nuestro país se desecharon, tiraron a la basura, unos 144 millones de este componente imprescindible de las tortillas de patatas en 12 meses.

Es el momento de replantearse muchos hábitos y de poner en marcha ciertos consejos que salven del vertedero a esta ingente cantidad de huevos que no acaban en nuestros platos.

Elevado poder biológico

Según la Fundación Española de Nutrición «el huevo es un alimento de elevado valor nutritivo, y con un aporte de energía no muy elevado (84 Kcal/unidad de tamaño medio). La proteína es de máxima calidad, por su elevado poder biológico».

La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) toma la proteína como término de referencia, al presentar proporciones equilibradas de todos los aminoácidos esenciales.

Respecto a las grasas, la fundación destaca que el huevo incluye un alto contenido de ácidos grasos monoinsaturados con las vitaminas D y A, y las del grupo B (B12, B2 o riboflavina, B3 o niacina y folatos) como protagonistas. Contiene minerales, como el fósforo, el yodo y el selenio y pigmentos, de entre los que destacan los carotenoides con carácter antioxidante.

Alimento imprescindible

Se trata de un alimento fundamental de la gastronomía española que acaba en la basura con más frecuencia de lo que pensamos, y que es la base de muchas preparaciones como las imprescindibles tortillas de patata, los huevos rellenos, todo tipo de quiches y platos combinados…

Sin embargo, además de estar desechando la cáscara, en España se tiran a la basura «una cantidad inasumible de huevo cada día», tal y como recuerda Too Good To Go, la aplicación que lucha contra el desperdicio de alimentos.

El cálculo de los más de 23 millones de tortillas de patatas, es un gancho para comprender la dimensión del problema que nos hace pensar que algo no funciona en el sistema.

Desde la empresa se recoge el informe sobre desperdicio en los hogares del Ministerio de Agricultura y Pesca (2022), en el que se refleja que al año se desperdician alrededor de 8.600 toneladas de este alimento en España.

Desperdicio de huevos

Con ese dato como referencia, Too Good To Go ha ahondado en las cifras de desperdicio del huevo. Tomando como referencia los datos del Ministerio, que señalan que entre mayo de 2022 y abril de 2023 se consumieron 385 millones de kilos, por lo que se estarían desperdiciando alrededor del 2,2% anual de los huevos que se comercializan en el país.

Puede parecer un porcentaje bajo, pero equivale a tirar a la basura 143.950.000 huevos medianos, de 60 gramos, al año, que si los hubiéramos transformado en tortillas, u otro plato, evitaríamos un gran desperdicio.

Es decir, según los cálculos de Too Good to Go, sería como desperdiciar más de 23.991.500 tortillas de patatas de 6 huevos que irían directamente al cubo de la basura.

Con estas cifras sobre la mesa, la compañía indica que cada segundo en España se estarían tirando unos 4,6 huevos. Esto no sólo conlleva la pérdida del producto, sino que además tiene un coste para las familias, pues si tenemos en cuenta que el precio medio de un huevo es de 0,12 céntimos de euros, tanto desperdicio estaría costando al conjunto de hogares españoles unos 17,2 millones de euros.

Coste ambiental

Y no sólo hay que valorar el coste económico, también el ambiental, ya que para producirlos se emplean recursos, pasando desde los piensos para las gallinas, como todo el proceso de producción y transporte.

El simple gesto de evitar el desperdicio de comida también contribuye a cuidar del planeta. Y es que el desperdicio de alimentos es una de las principales fuentes de emisión de CO₂, representando hasta un 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático y el calentamiento global.

Comprar con cabeza

«Lamentablemente, los ciudadanos nos hemos malacostumbrado a tirar a la basura alimentos básicos, como los huevos, y sí, está en nuestras manos reducir el desperdicio de comida en casa», afirma Marie Lindström, directora de Too Good To Go en España.

«No hay una única clave para dar solución a este enorme problema, pero la organización a la hora de preparar nuestras comidas diarias y la buena gestión de la lista de la compra, adquiriendo solo los alimentos que sí vamos a consumir, son dos elementos necesarios en cada hogar», añade.

¿Por qué desperdiciamos tantos huevos?

Uno de los principales motivos del desperdicio de alimentos en general y de los huevos en particular está relacionada con la fecha de consumo preferente: la mayoría de los españoles tiran alimentos sin usar porque han pasado de esa fecha, sin entender el verdadero significado de la misma.

Marie Lindström destaca la importancia de recordar que «la fecha de consumo preferente indica que el producto puede haber perdido algunas de sus propiedades una vez pasada esa fecha, pero si se han seguido las recomendaciones de conservación y además pasa la prueba de los sentidos, es decir, tiene buen aspecto, olor y sabor, el alimento podría seguir siendo apto para el consumo».

Cómo evitar este desperdicio

Para reducir estas alarmantes cifras de desperdicio, para que lo acaben en la basura y hagas unas deliciosas tortillas, los expertos de Too Good To Go ofrecen una serie de consejos prácticos y efectivos para aprovechar al máximo los huevos en casa.