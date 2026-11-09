¿Cómo afectaría a tus rutinas si España se quedara un único día sin papel ni cartón?

Hay industrias que casi nadie ve, pero sin las que el país dejaría de funcionar con normalidad. La papelera es una de ellas: está en la caja que trae un pedido online, en el envase que protege alimentos y medicamentos, en el papel higiénico y hasta en la bolsita del té.

Así lo plantea la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL), que ha analizado qué ocurriría si España se quedara durante 24 horas sin papel ni cartón, dos materiales imprescindibles para la vida cotidiana y para el funcionamiento de la economía.

La conclusión de la patronal es clara: un solo día sin estos productos bastaría para alterar la actividad de comercios, hospitales, fábricas y cadenas de distribución, y también la rutina de los hogares. Sería la forma más rápida de descubrir hasta qué punto dependemos de ellos.

Esenciales, sostenibles y estratégicos

«Los productos de papel y cartón son esenciales, sostenibles y estratégicos», resume Manuel Domínguez, director general de ASPAPEL, que explica el porqué de cada uno de esos tres adjetivos.

Son esenciales, señala, «porque están detrás de la logística, la higiene o la alimentación»; sostenibles, «porque nacen de un recurso renovable y se reciclan una y otra vez»; y estratégicos, «porque la mayoría de los sectores dependen de ellos».

Para saber qué cambiaría en la práctica, la asociación ha identificado cinco ámbitos en los que la ausencia del papel y el cartón se notaría de inmediato: la vida cotidiana, la actividad económica, el empleo, los bosques y la economía circular.

Pedidos atascados y estanterías vacías

El primer impacto llegaría a la vida diaria. La mayoría de los productos que compramos, en una tienda o por internet, han viajado en una caja de cartón, y sin ella no habría manera de transportar, proteger y entregar mercancías.

Los pedidos online se quedarían en el almacén, los supermercados no podrían reponer sus estanterías y los comercios dejarían de recibir género. Una cadena que hoy funciona de forma casi invisible quedaría bloqueada.

La falta de papel higiénico y de toallas de papel dejaría, además, sin productos básicos de higiene a centros sanitarios, comercios y hogares, una carencia que se notaría desde el primer momento.

Sin billetes ni tickets

Tampoco se podría pagar en efectivo con billetes, ni habría tickets de compra para devolver un producto o justificar un gasto. Las gestiones más cotidianas se complicarían de un día para otro.

No sería posible firmar un contrato de alquiler, formalizar la compra de una vivienda ni gestionar facturas y justificantes, porque el papel sigue siendo un soporte habitual en muchos trámites. Las aulas, por su parte, tendrían dificultades para seguir las clases sin libros ni cuadernos.

Hay, además, papel en lugares donde pasa inadvertido. Son los llamados papeles especiales, presentes a menudo en materiales de construcción o en el acabado de los muebles, y también en gestos diarios como el papel de fumar, las bolsitas de té o los filtros de café.

Un efecto dominó

El segundo ámbito es el económico. Según ASPAPEL, el impacto no se limitaría a las fábricas de papel, sino que se extendería a una amplia red de actividades que usan estos materiales para producir, envasar, distribuir o vender.

La paralización alcanzaría a toda la industria que depende de los envases de cartón. La alimentaria los utiliza para proteger y transportar sus productos; la farmacéutica, en prospectos, estuches y etiquetas; y la logística y la distribución, para almacenar y enviar mercancías.

También se vería afectado todo el sector sanitario, que depende de los papeles tisú, así como el editorial y el de la comunicación gráfica, que necesitan el papel para producir libros, periódicos y revistas.

Casi medio millón de empleos

El tercer ámbito es el laboral. La industria papelera da trabajo a 17.581 personas de forma directa y a otras 88.000 de forma indirecta, y muchas de sus fábricas se ubican en entornos rurales o semiurbanos, donde son un motor económico de primer orden.

Además, el sector es el origen de una cadena de valor que empieza en la gestión forestal sostenible, pasa por los fabricantes de toda la gama de productos papeleros y termina en la gestión de los residuos al final de su vida útil.

En conjunto, esa cadena emplea de forma directa, indirecta e inducida a cerca de medio millón de personas en España y genera un impacto equivalente al 4,3% del PIB.

Montes con valor

El cuarto ámbito tiene que ver con los bosques. La madera que se usa como materia prima procede de plantaciones gestionadas de forma sostenible y certificadas, que ocupan el 4% de la superficie arbolada nacional.

Aunque todavía circulen mitos y a algunos les resulte contradictorio, ASPAPEL defiende que la demanda de productos de papel y cartón funciona como un incentivo para mantener esas plantaciones cuidadas.

Ese incentivo cobra todo su sentido en un país con un grave problema de abandono forestal, donde la mejor forma de garantizar que los montes se cuiden es que tengan valor. Las plantaciones para papel actúan además como sumideros de carbono y como motor económico de la España rural.

Un 81% de reciclaje

El quinto y último ámbito es la economía circular. La asociación sostiene que el papel y el cartón son un caso ejemplar por partida doble: nacen de una materia prima renovable y el círculo se cierra con el reciclaje masivo de lo que se fabrica una vez usado.

En 2025, el sector recicló 5 millones de toneladas de papel y cartón y la tasa de reciclaje alcanzó el 81%, lo que sitúa a España como el tercer mayor reciclador de estos materiales en Europa.

Un día sin papel ni cartón, advierte la patronal, rompería ese circuito, que hoy permite que buena parte de lo que se consume regrese a las fábricas como materia prima.

Materiales con futuro

Lejos de los pronósticos que auguraban su desaparición con la llegada de la era digital, el papel sigue muy presente en el día a día. Según ASPAPEL, ha sido posible gracias al esfuerzo en innovación de una industria que ha sabido reinventarse para ser más sostenible y encontrar nuevas aplicaciones.

Un buen ejemplo son las soluciones con barreras frente a la humedad y las grasas, que en los últimos años han ampliado los usos del papel y el cartón como alternativa a materiales de origen fósil, sobre todo en el ámbito de los envases.

Por eso, la asociación considera que prescindir de ellos supondría renunciar a su potencial en la bioeconomía y en la transición hacia modelos de consumo más sostenibles.

72 fábricas en España

La industria que fabrica celulosa, papel y cartón en España está integrada por 72 fábricas y facturó 5.092 millones de euros en 2025. Además, España es el quinto productor de celulosa y de papel y cartón de la Unión Europea.

ASPAPEL, organización de ámbito estatal, agrupa a las empresas que concentran el 95% de la producción del sector, con el objetivo de contribuir a su desarrollo competitivo y sostenible y a la promoción de su imagen.

«Que el papel y el cartón nunca nos falten no es casualidad», afirma Domínguez, que recuerda que detrás hay una industria que apuesta por materias primas renovables, recicla lo que fabrica, crea empleo de calidad e invierte en innovación.

«Merece que tomemos conciencia de todo lo que aporta a nuestra vida cotidiana, a nuestra economía y a nuestro futuro», afirma finalmente el director general de ASPAPEL.