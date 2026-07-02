Los científicos en shock: las abejas reina trasladan el exceso de pesticidas a sus propios huevos para no morir
Un estudio en California revela cómo el comportamiento de la reina provoca el colapso de la colmena
Las obreras se ven superadas por las toxinas y la soberana usa sus crías como vertedero químico
Preocupación entre los científicos tras confirmar la influencia de los pesticidas en el declive mundial de las abejas
Las abejas melíferas se enfrentan cada vez más a la exposición de químicos presentes en sus entornos que ponen en jaque la biodiversidad del planeta entero. Un reciente estudio científico ha revelado un comportamiento inédito en las reinas que cambia la forma de entender su supervivencia y que ha asombrado a la comunidad científica.
La investigación ha sido liderada por expertos de la Universidad de California, Davis, en estrecha colaboración con instituciones gubernamentales. Los investigadores han descubierto un mecanismo biológico desesperado que ejecuta la soberana de la colmena para protegerse.
Hasta la fecha, la comunidad científica asumía que las abejas obreras actuaban como un filtro infalible contra la toxicidad exterior. Sin embargo, los nuevos datos demuestran que este escudo natural tiene una fecha de caducidad bastante alarmante.
Escudo roto
Cuando la exposición a los pesticidas agrícolas se vuelve crónica, las obreras se ven completamente superadas en sus labores de limpieza. Es en ese preciso instante de crisis general cuando la abeja reina activa una drástica estrategia de autodefensa.
La monarca absorbe los contaminantes químicos acumulados en su propio organismo y los transfiere directamente hacia las puestas de huevos. Este fenómeno, documentado por primera vez en la historia, ha sido bautizado como descarga materna por los científicos.
Sascha Nicklisch, autor principal del artículo publicado en la prestigiosa revista Current Biology, explica la naturaleza exacta de esta respuesta. Según uno de los expertos en Toxicología Ambiental, la reina recurre a este método letal para eliminar sustancias del cuerpo.
Vertedero químico
El estudio detalla que la reina deposita estos peligrosos compuestos químicos en su descendencia con el único fin de salvarse. El problema radica en que este sacrificio individual desencadena consecuencias nefastas para el futuro de toda la población.
Aunque la soberana logra prolongar su vida útil, los huevos reciben una carga tan masiva de veneno que detienen su desarrollo. Al estar excesivamente cargados de contaminantes, las larvas son incapaces de prosperar y la renovación generacional se frena.
Angela Encerrado-Manriquez, coautora de la revolucionaria investigación, destaca que la capacidad de filtración de las obreras tiene un límite físico. Con el paso de los días, los pesticidas comienzan a acumularse de forma inevitable en su anatomía.
El colapso tardío
La acumulación progresiva de agentes químicos en el panal produce lo que los expertos denominan un colapso tardío de la colonia. La muerte de la colmena no ocurre de inmediato, sino de manera escalonada semanas después de la fumigación.
Para llegar a estas conclusiones, el equipo de investigación tuvo que recrear el ecosistema interno de las colmenas mediante innovadoras tecnologías. Diseñaron dispositivos especiales llamados «nanocolonias» utilizando recipientes cónicos de plástico con fondos de malla fina.
En cada una de estas estructuras controladas se introdujo a una abeja reina acompañada por un grupo de sesenta obreras. Los insectos fueron alimentados con polen y agua contaminados deliberadamente con metilparatión, un pesticida común en la agricultura actual.
Átomos radiactivos
Para poder rastrear el viaje exacto del veneno, los científicos marcaron el pesticida con un indicador radiactivo de muy baja intensidad. El monitoreo diario arrojó resultados que encendieron las alarmas sobre la vulnerabilidad real de la colmena estudiada.
Durante la primera jornada del experimento, las laboriosas obreras consiguieron filtrar con éxito el 95 por ciento del pesticida introducido. No obstante, al llegar al décimo día de exposición continua, su eficacia disminuyó drásticamente hasta el 86 por ciento.
La medición de las sustancias tóxicas a escala atómica fue posible gracias al Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de los Estados Unidos. La institución aportó un espectrómetro de acelerador bio-AMS de última generación para identificar trazas químicas diminutas.
Futuro en jaque
Bruce Buchholz, científico participante en el ensayo, aclaró que las dosis empleadas no eran letales de forma directa para el insecto. Las concentraciones simulaban con precisión los niveles ambientalmente relevantes que las abejas encuentran en entornos agrícolas reales.
La relevancia de salvaguardar a las reinas es absoluta, ya que una sola puede poner hasta dos mil huevos al día. Su incansable labor reproductiva sostiene a las colonias que polinizan una tercera parte de los alimentos que consumimos mundialmente.
Este hallazgo científico redefine los planes de manejo integrado de plagas para los agricultores y apicultores de todo el planeta. Las futuras investigaciones deberán determinar cuánto tiempo persiste esta peligrosa transmisión materna según el tipo de insecticida empleado.
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