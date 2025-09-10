El anuncio de la reapertura de la línea 7B de Metro de Madrid será realizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el próximo Debate del Estado de la Región.

La línea de Metro reabrirá a finales de noviembre en su totalidad, «una vez concluidos los trabajos de auscultación, monitorización, consolidación y reparación previstos en el Plan Integral de Actuaciones en San Fernando de Henares», según informa la Comunidad de Madrid.

«Ha habido un gran trabajo sobre el terreno que puede asegurar que esa línea se va a abrir con todas las garantías, mientras en la zona de donde antes hubo el problema con las casas afectadas se construirá un gran parque urbano para todos los vecinos de San Fernando y los municipios de alrededor», ha subrayado esta mañana la presidenta madrileña durante una entrevista en Antena 3.

120.000 usuarios

De esta manera, se restablecerá el servicio de la Línea 7B para 120.000 usuarios, facilitando su conexión con el transporte público en una línea que comenzó a operar en 2007 y que une las estaciones de Barrio del Puerto y Hospital de Henares a través de siete paradas.

En los últimos años, el Gobierno regional ha invertido más de 120 millones de euros en la rehabilitación de esta línea y en medidas de reparación de daños para los vecinos afectados por su suspensión.

En este tiempo se han realizado varias intervenciones en terreno y edificaciones con la inyección de más de 13.000 toneladas de mortero para reparar la infraestructura.

Movilidad segura y eficiente

De igual forma, en el túnel se han ejecutado trabajos de consolidación, impermeabilización y drenaje que ha permitido reabrir el tramo hasta la estación Hospital Universitario del Henares, recuperando así la conexión con la red del suburbano que permanecía cerrada desde agosto de 2022 y reforzando su compromiso con una movilidad segura, accesible y eficiente con el medioambiente.

A partir de esa fecha, se ha realizado un seguimiento técnico continuo de esta superficie, que continuará vigente para garantizar la seguridad en la línea y cuyos datos han confirmado que, desde febrero de 2023, no se han registrado movimientos en el suelo.

Atención integral a vecinos y comerciantes

«La seguridad de los vecinos, así como la recuperación de la zona y de sus infraestructuras, han sido desde el primer momento las prioridades de la Administración regional desde que Isabel Díaz Ayuso asumió la presidencia de la Comunidad de Madrid», apuntan desde el ejecutivo regional.

Por ello, se habilitó en 2022 una Oficina de Atención a los afectados para centralizar los realojos, realizar el seguimiento técnico, el servicio psicológico y la tramitación de indemnizaciones.

Además, desde esa fecha se activaron expedientes de responsabilidad patrimonial automáticamente para indemnizar a propietarios de viviendas y locales, lo que ha permitido compensar a 80 de ellos por un importe de 11,5 millones de euros.

Línea de ayudas empresariales

Así mismo, el Ejecutivo autonómico estableció una línea de ayudas para pymes y empresarios individuales de los sectores comercial y de servicios afectados por las obras de la 7B, para cubrir las inversiones en infraestructuras y equipamientos para aquellos establecimientos perjudicados en su normal funcionamiento, con el objetivo de contribuir a la recuperación y revitalización de sus negocios. La dotación económica fue de 500.000 euros.

Igualmente, el Gobierno regional asegura que «ha mantenido en todo momento un canal de comunicación periódico y permanente con las asociaciones de vecinos y con el ayuntamiento de la ciudad, para informarles de las actuaciones que se han ido realizando hasta la fecha».

Prioridad al peatón sobre el vehículo

En paralelo a estas actuaciones, el Ejecutivo madrileño continúa trabajando en la construcción de un nuevo parque urbano de 12.000 metros cuadrados que estará ubicado en el antiguo emplazamiento del complejo dotacional El Pilar.

Las obras comenzaron en enero y se prolongarán hasta el primer trimestre de 2026. En una primera fase, se acondicionarán las calles limítrofes con nuevos pavimentos, garantizando la supresión de barreras y al mismo tiempo, dando prioridad al peatón sobre el vehículo.

En la segunda, se construirá una zona infantil con columpios y áreas de juegos, además de incorporar una instalación para la práctica de calistenia, adaptadas a diferentes edades.