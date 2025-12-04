Saint-Gobain ha presentado la 21ª edición del Architecture Student Contest 2026, su reconocido concurso internacional de arquitectura para estudiantes. Este año plantea un desafío ambicioso: diseñar un Centro Deportivo y Recreativo en Belgrado, Serbia.

Se trata de afrontar el desafío de transformar el antiguo emplazamiento de una fábrica de cemento en un espacio público comunitario y sostenible. El proyecto debe integrar el Club Náutico existente, creando un lugar de encuentro para los ciudadanos.

Concurso arquitectónico

Las inscripciones permanecen abiertas hasta el 25 de marzo de 2026 para alumnos de grado y máster de arquitectura, diseño, ingeniería de la edificación y disciplinas relacionadas de todo el mundo.

El concurso atrae actualmente a más de 2.800 estudiantes de 210 universidades de 40 países, ofreciendo una oportunidad única para adquirir experiencia profesional mientras descubren la importancia de la sostenibilidad en la construcción moderna.

Los participantes pueden presentarse de manera individual o en equipos de hasta tres personas, representando a su universidad y país en las distintas fases de la competición.

Premios y fechas clave del concurso

Los premios económicos del Architecture Student Contest 2026 suman 11.500 euros a nivel internacional, a los que se añaden 3.250 euros adicionales en la fase nacional española, alcanzando los 14.750 euros totales.

La fase nacional se celebrará en Madrid el 24 de abril, mientras que la gran final internacional tendrá lugar en Belgrado del 23 al 25 de junio. El reconocimiento de los proyectos seleccionados representa un valor añadido para el currículum de los participantes.

Fomentar la creatividad

El emplazamiento elegido para esta edición presenta características únicas que desafían la creatividad de los participantes: revitalizar un espacio industrial abandonado e integrarlo de manera armoniosa con instalaciones deportivas náuticas preexistentes.

El objetivo es crear un centro multifuncional que sirva como punto de encuentro para la comunidad local, fortaleciendo el tejido social del barrio. El diseño debe fomentar tanto la actividad deportiva como el ocio y la convivencia en un entorno urbano renovado y accesible para todos.

Sostenibilidad como eje central

La sostenibilidad constituye el pilar fundamental del concurso, siendo imprescindible integrar criterios sostenibles en el desarrollo del proyecto. Se valorarán especialmente las propuestas que incluyan soluciones para reducir el consumo energético y minimizar tanto el carbono incorporado como el operativo. También se premiarán los diseños que fomenten la reducción del uso de recursos no renovables y promuevan su reciclaje.

Los proyectos deberán integrar estrategias orientadas a garantizar el confort térmico, lumínico y acústico, así como una adecuada calidad del aire interior. El jurado evaluará positivamente el uso de productos y soluciones de Saint-Gobain en distintas aplicaciones del proyecto. La calidad y coherencia de los detalles constructivos propuestos será otro aspecto clave de la evaluación.

Formación y compromiso ambiental

«Nuestro compromiso es diseñar espacios que cuiden el planeta y mejoren la calidad de vida de las personas», explican desde Saint-Gobain. La compañía trabaja para ofrecer soluciones que aporten confort, seguridad y bienestar en la construcción moderna. El conocimiento es considerado la base del progreso, por lo que la empresa colabora activamente con las universidades.

El Architecture Student Contest 2026 está guiado por el propósito corporativo Making the world a better home, que responde a la ambición del Grupo de actuar cada día para hacer del mundo un lugar más sostenible.

Esta filosofía se refleja en cada aspecto del concurso, desde la elección del emplazamiento hasta los criterios de evaluación. El enfoque en la sostenibilidad y el impacto social positivo marcan las directrices de esta edición.

Líder en construcción sostenible

Saint-Gobain es líder mundial en construcción ligera y sostenible, diseñando y distribuyendo materiales y servicios para los mercados de la construcción y la industria. Sus soluciones orientadas a la renovación de edificios y la descarbonización se desarrollan mediante innovación continua. La compañía celebra este año su 360 aniversario a nivel mundial y 120 años de presencia en España.

Con 46.600 millones de euros en ventas en 2024, más de 161.000 empleados y presencia en 80 países, Saint-Gobain mantiene su compromiso con el objetivo de cero emisiones netas para 2050.

El concurso forma parte de esta estrategia de sostenibilidad, involucrando a las nuevas generaciones de arquitectos. Los interesados pueden obtener más información y completar su registro en la plataforma específica del Architecture Student Contest 2026 hasta el 25 de marzo.

Se pueden conseguir más información sobre el concurso en este enlace.