El apagón del 28 de abril de 2025 no sólo dejó a oscuras a gran parte de la península ibérica: también encendió una señal de alarma sobre la necesidad urgente de reforzar el almacenamiento energético en España. Un año después, los datos revelan avances notables, pero también deudas pendientes con la transición energética.

Según el análisis publicado por Fundación Renovables con motivo del primer aniversario del cero energético, la potencia instalada de almacenamiento de baterías ha crecido un 589% entre abril de 2025 y abril de 2026, pasando de 28 MW a 193 MW, de acuerdo con datos de Red Eléctrica. El apagón actuó como catalizador de una transformación que el sector reclamaba desde hacía años.

Revolución en el autoconsumo

El almacenamiento vinculado al autoconsumo también registró un salto histórico. La capacidad de baterías detrás del contador aumentó un 119% en 2025, pasando de 155 MWh a 339 MWh, según datos de APPA Renovables. El sector residencial lideró el crecimiento con un 155%, mientras que el segmento comercial e industrial lo hizo con un 95%.

Especialmente llamativo es el giro en la industria: en 2023, la capacidad de almacenamiento vinculada al autoconsumo en fábricas y comercios era de 0 MWh. El dato confirma que, tras el apagón, las baterías han dejado de ser sólo una herramienta de eficiencia energética para convertirse en un instrumento de gestión del riesgo.

Más control, más renovables

El apagón también impulsó cambios en la supervisión y operación del sistema eléctrico. Se reforzó la capacidad de inspección de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y se modificaron los procedimientos operativos para que las plantas renovables pudieran implementar rampas de subida y bajada, evitando así fallos en cascada.

Las energías renovables han comenzado, además, a asumir funciones de control de tensión mediante la tecnología grid forming, una demanda histórica del sector. En paralelo, el Ministerio para la Transición Energética (Miteco) presentó una hoja de ruta de inversión de 13.600 millones de euros para el periodo 2025-2030, con el objetivo de alcanzar un 81% de renovables en el mix eléctrico nacional.

El gas, sombra alargada

No todo son avances. Tras el apagón, Red Eléctrica recurrió a un mayor uso de los ciclos combinados de gas para estabilizar el sistema, una medida de urgencia que se convirtió en nueva normalidad. La producción eléctrica con gas aumentó un 50% entre mayo y diciembre de 2025.

Ese mayor uso del gas arrastró las emisiones de CO₂ del sector eléctrico un 9% al alza, equivalente a 2.444.735 toneladas adicionales respecto al año anterior, según el Observatorio de la Sostenibilidad. Las grandes eléctricas propietarias de los ciclos combinados fueron las principales beneficiadas del mecanismo.

Facturas más caras

El coste de los servicios de ajuste en las facturas del mercado regulado (PVPC) también se disparó. Pasaron de 0,017 euros/kWh en febrero de 2025 a 0,029 euros/kWh en febrero de 2026, prácticamente el doble, con un impacto directo sobre los hogares acogidos a la tarifa regulada.

En las últimas semanas, sin embargo, Fundación Renovables señala una reducción significativa en el coste de esos servicios de ajuste, asociada a que cada vez más renovables están empezando a asumir labores de control de tensión, lo que reduce la necesidad de recurrir al gas.

Renovables desperdiciadas

En paralelo, el sistema evidenció otro problema estructural: en 2025 se desperdiciaron 5.414 GWh de electricidad generada con renovables por saturación de la red. De media, el 3,11% de la producción renovable tuvo que ser vertida sin poder integrarse, con picos superiores al 10% en el mes de julio.

Esa cantidad supera la demanda eléctrica anual de Extremadura (4.982 GWh), Navarra (4.873 GWh) o Cantabria (3.896 GWh). La conclusión es clara: el almacenamiento, especialmente en modalidad hibridada con generación renovable, debe desplegarse aún más rápido para absorber esos excedentes y evitar el despilfarro de energía limpia.

A la cola de Europa

Pese al crecimiento superior al 500% en potencia instalada de almacenamiento, España sigue muy rezagada en el contexto europeo. Alemania, Italia o el Reino Unido cuentan con varios gigavatios instalados, mientras España apenas supera los 193 MW. La brecha es considerable y evidencia la magnitud del esfuerzo aún por realizar.

A ello se suma el aislamiento eléctrico de la península: la capacidad de intercambio con Europa representa solo el 4% de la capacidad de producción instalada en España, por debajo del mínimo recomendado por Bruselas. La interconexión con Francia a través del Golfo de Bizkaia, cuyas obras comenzaron en 2025, ampliará esa capacidad de 2.800 MW a 5.000 MW.

Dependencia fósil

El reto pendiente más importante sigue siendo la electrificación de la demanda. Pese al avance renovable, España depende en más de un 70% de combustibles fósiles para su consumo energético total. Las importaciones de gas y petróleo costaron más de 51.000 millones de euros en 2025.

Con sólo tres tecnologías ya maduras en España —renovables, vehículos eléctricos y bombas de calor—, Fundación Renovables estima que podrían eliminarse dos tercios del consumo fósil. El almacenamiento es la pieza que permite que esa combinación funcione con fiabilidad, especialmente en las horas sin sol ni viento.

Un aniversario con deberes

Según la entidad, el apagón del 28 de abril de 2025 aceleró transformaciones que el sistema eléctrico necesitaba. El almacenamiento de baterías ha dado un salto histórico, el marco regulatorio ha mejorado y las renovables ganan protagonismo operativo en la gestión de la red.

Entre las conclusiones está que el gas sigue dominando el ajuste del sistema, los vertidos de energía renovable reflejan cuellos de botella estructurales, y España continúa siendo una isla energética en el contexto europeo.