Según el Eurobarómetro de 2021, uno de cada cinco ciudadanos europeos tiene en cuenta la huella de carbono de los alimentos que compra y a veces adapta sus pautas de compra en consecuencia, lo que muestra la tendencia de impulsar una agricultura que tenga en cuenta su huella ambiental.

Estos datos demuestran el creciente interés de los consumidores por elegir productos alimentarios neutros en carbono, conscientes del cambio climático, y de que es un problema global que plantea un riesgo significativo para el medio ambiente y todas las formas de vida en la Tierra.

Por ello, cada vez son más necesarias iniciativas punteras y un marco de intervención común para abordar este problema en plena ola de protestas de los agricultores reclamando un cambio de estrategia en distintos países de la Unión Europea, con el debate abierto sobre los pesticidas y las certificaciones ecológicas.

Sistemas alimentarios sostenibles

El proyecto Carbon Farming Awareness Hub (CarboFarmHub) es una iniciativa Erasmus+ cofinanciada por la Comisión Europea que pretende aumentar la concienciación y las competencias, concretamente entre los jóvenes ciudadanos y agricultores.

Esta iniciativa tiene como fin el prepararlos para los nuevos retos que surgirán de la creciente demanda de sistemas alimentarios sostenibles, especialmente en Europa, debido al Pacto Verde, la Estrategia de la granja a la mesa y la Misión Suelo para la reducción de la huella climática de los productos agrícolas.

De este modo, se pretende establecer una red de centros de sensibilización en cuatro países socios del mediterráneo: Grecia, Italia, Portugal y España. En esta primera reunión anual del proyecto CarboFarmHub en Atenas todos los socios se reunieron para debatir y organizar las actividades actuales y futuras que tendrán lugar en los próximos 2 años.

Carbon Farming Hub

También se presentó el proyecto Carbon Farming Hub en la segunda jornada en la que se habló sobre La agricultura del carbono en la UE: Perspectivas y desafíos, presentada por Iosif Botetzagias, profesor de la Universidad del Egeo y miembro del Instituto de Investigación Theophrastus.

En la intervención se ofreció una visión detallada de la situación actual de la agricultura del carbono en Europa y destacó las oportunidades que ofrece principalmente a los agricultores, pero también las amenazas del greenwashing.

En la segunda conferencia, titulada Aplicaciones de la economía circular en la agricultura, George Vlachos, profesor adjunto de la Universidad Agrícola de Atenas, recordó que muchos agricultores ya aplican buenas prácticas, pero que se puede hacer mucho más en materia de secuestro de carbono.

Inspirar a los jóvenes agricultores

La última conferencia del taller se centró en la Estimación de los flujos de CO2 en los ecosistemas forestales, en la que Nikos Fyllas, profesor adjunto de la Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas, presentó los resultados de un estudio realizado en un bosque de Grecia y analizó los distintos resultados obtenidos con diferentes métodos.

Los organizadores animaron a todos los participantes a seguir el proyecto, abrazar la idea de inspirar a nuevos jóvenes agricultores y trabajar juntos para adoptar prácticas sostenibles en el suelo para las generaciones actuales y futuras.

El proyecto está dirigido por seis organizaciones socias de cuatro países de la UE, entre ellas New Agriculture New Generation (NEAGEN) de Grecia como coordinadora, junto con tres organizaciones no gubernamentales (Academy Of Entrepreneurship de Grecia, ECOVALIA de España y Agrobio de Portugal), un centro de investigación científica (Theophrastus Research Institute de Grecia) y un centro de capacitación (Centoform de Italia).