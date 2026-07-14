Casi un tercio de los españoles deja de reciclar en verano por pereza o falta de información

Uno de cada cuatro españoles, un 27%, reconoce que deja de reciclar envases de vidrio durante las vacaciones de verano, pese a que estos meses concentran el mayor volumen de consumo y de generación de residuos del año.

Así lo revela el estudio Usos y actitudes de los españoles ante el reciclaje, elaborado por Ecovidrio, la entidad encargada de la gestión del reciclado de envases de vidrio en España.

La cifra resulta especialmente llamativa porque el verano concentra el 30% de los residuos de envases de vidrio de un solo uso generados a lo largo de todo el año, impulsado por el turismo y el consumo fuera del hogar.

Contenedores invisibles

Entre las principales causas de este abandono, el informe destaca las barreras logísticas propias de los desplazamientos vacacionales. El 38% de quienes dejan de reciclar en vacaciones asegura desconocer la ubicación de los contenedores en su destino, la razón más citada por los encuestados.

Un 13% apunta a la falta de espacio en los alojamientos y un 12% afirma hospedarse en lugares donde la gestión de los residuos depende de terceros, como hoteles o apartamentos turísticos.

El factor pereza

A estos factores logísticos se suma la relajación general de hábitos propia del periodo estival. Un 9% de los encuestados reconoce que abandona el reciclaje simplemente por pereza, según se desprende del informe de Ecovidrio.

Esta combinación de desconocimiento, falta de espacio y relajación estival explica buena parte del retroceso detectado en plena temporada alta.

Brecha generacional

Por edades, los mayores de 64 años son quienes mejor mantienen sus hábitos de reciclaje durante el verano, con un 53,9% que asegura separar siempre los envases de vidrio incluso de vacaciones.

En el extremo opuesto se sitúan los jóvenes de entre 18 y 34 años, el grupo que tiende a reciclar de forma más esporádica o a abandonar directamente esta práctica durante los periodos vacacionales. El contraste entre ambas franjas de edad pone de manifiesto que el hábito de reciclar aún no se ha consolidado entre los más jóvenes fuera de su entorno habitual.

El mapa del reciclaje

Por comunidades autónomas, el comportamiento también es desigual. Los navarros (83,5%), vascos (82,3%), baleares (80,9%), madrileños (79,6%) y catalanes (77,8%) aseguran reciclar siempre o casi siempre durante sus vacaciones.

En cambio, cántabros (38,2%), valencianos (34,7%), aragoneses (34,3%), extremeños (32,7%) y andaluces (31,3%) registran un mayor abandono del hábito cuando se encuentran fuera de casa.

La diferencia de más de 50 puntos entre las comunidades con mejor y peor comportamiento refleja hasta qué punto el reciclaje en vacaciones depende también de la cultura local de cada territorio.

Campaña de ecovidrio

Para responder a esta situación, Ecovidrio ha presentado su campaña nacional ‘No cerramos por vacaciones’, desplegada a través de una estrategia de comunicación y marketing 360 grados.

La iniciativa contará con presencia en múltiples canales y soportes, con el objetivo de llegar tanto a los residentes como a los millones de turistas que visitan España cada verano.

«El verano no puede ser una pausa para el reciclaje», ha afirmado la directora de Operaciones de Ecovidrio, Ana Cardona. Así mismo, ha señalado que «precisamente cuando se generan más residuos de envases de vidrio es cuando más importante resulta mantener un hábito que apenas requiere unos segundos, pero que tiene un impacto muy significativo para avanzar hacia una economía más circular».

«Con esta campaña queremos recordar a los ciudadanos que el reciclaje también forma parte de unas vacaciones responsables», ha añadido la directora de Operaciones de la entidad.