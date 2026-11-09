Brincos de alegría entre los zoólogos: una universidad noruega crea un sistema para poner collares GPS a los animales salvajes sin necesidad de capturarlos

Para ponerle un collar GPS a un ciervo o a un zorro, los biólogos llevan unos 60 años haciendo lo mismo, que es capturar al animal e inmovilizarlo. Sin embargo, el investigador Richard Bischof, de la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida (NMBU), ha diseñado un sistema para que los propios animales se coloquen el collar al acercarse a un cebo.

Bischof, profesor de Ecología de la NMBU, presentó la idea el 4 de noviembre en la revista BioScience, con pruebas en ciervos rojos y zorros rojos en Noruega. «Al permitir que los animales se pongan ellos mismos los dispositivos de seguimiento, podemos mejorar su bienestar», explicó en el comunicado de la universidad.

Así se ponen solos los collares GPS los ciervos y los zorros en Noruega

La cámara que Bischof construyó para los ciervos tiene pienso dentro. Cuando el animal mete la cabeza por la abertura para comer, un mecanismo le pasa un lazo por el cuello, un peso o un muelle lo ajusta y un tope impide que se afloje. Las pruebas con ciervos se hicieron en el Centro Noruego del Ciervo (Norsk Hjortesenter).

En el caso de los zorros, el sistema aprovecha un reflejo de los cánidos, que muerden el cebo y tiran de él. Al hacerlo, un aparato enterrado lanza el lazo sobre la cabeza del zorro, que huye asustado mientras el collar se cierra alrededor de su cuello.

Con los dos sistemas, el collar se adapta al grosor del cuello y se suelta del cable que lo ata a la trampa cuando el animal tira con una fuerza determinada. Según la NMBU, se desprende solo al cabo de unas semanas o un par de meses y tiene puntos débiles que se rompen si el animal se engancha.

Las primeras observaciones muestran un susto breve. En uno de los vídeos, un ciervo escapa con el collar puesto y vuelve al mismo sitio poco después. En otro, una cierva deja que su cría mame y explore el collar.

¿Por qué capturar a un animal para ponerle un collar GPS altera lo que se estudia?

Bischof explica en el artículo que la captura puede causar estrés, dolor, heridas e incluso la muerte, y también pone en riesgo a las personas que la hacen. Además, algunos estudios citados en el texto comparan la captura con el ataque de un depredador.

«Cuando capturamos e inmovilizamos animales salvajes, afectamos sin querer a su comportamiento, su fisiología y su capacidad para sobrevivir y reproducirse», señaló el investigador. Por eso, los estudios suelen seguir a pocos animales durante mucho tiempo, y el sistema noruego permitiría marcar a más individuos durante periodos más cortos y con menos gasto en equipos de campo y veterinarios.

Aun así, el artículo no da todavía cifras de éxito ni el número de animales marcados, y Bischof avisa de que esos datos se publicarán más adelante. También reconoce que los animales más atrevidos o más hambrientos pueden acercarse más al cebo, y que el método sólo sirve para especies en las que un collar al cuello resulta seguro.

Un lazo asociado a la caza furtiva, ahora al servicio del bienestar animal

La propuesta parte de los lazos de cable, un sistema que también se asocia a la caza furtiva. «Un método que a menudo se considera polémico podría acabar ayudando a reducir la necesidad de capturar y manipular animales», resumió Bischof, que ha presentado una solicitud de patente para esta tecnología.

Ahora, Bischof y otros equipos de Europa y Estados Unidos quieren comparar el efecto de este método en el comportamiento con el de la captura tradicional y probarlo en otras especies. La idea nació de su etapa como biólogo de fauna en la Comisión de Caza y Parques de Nebraska (Estados Unidos), donde aprendió el oficio de los tramperos profesionales.