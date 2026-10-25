En 1928 llevaron 22 ciervos a una isla como pasatiempo para los cazadores: tras casi 100 años hay más de 2.000 y EEUU quiere sacrificarlos para salvar a otras especies nativas en peligro de extinción

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW, por sus siglas en inglés California Department of Fish and Wildlife) dio en enero de 2026 su conformidad a un plan para eliminar a los ciervos mula no nativos de la isla Catalina, en California, Estados Unidos. La iniciativa busca restaurar los ecosistemas de la isla, puesto que décadas de sobrepastoreo sobre la vegetación nativa han dejado su huella en el paisaje.

El proyecto lo impulsa la Conservación de la Isla Catalina, una organización sin fines de lucro que administra el 88 % de la isla, unos 171 kilómetros cuadrados situados a 34 kilómetros al sur de Long Beach.

Actualmente, la organización calcula que hoy viven en la isla cerca de 2.000 ciervos, una población que se busca reducir a cero en los próximos años.

¿Por qué Estados Unidos elimina los ciervos de la isla Catalina?

Los ciervos mula (Odocoileus hemionus) llegaron a la isla de forma intencional entre los años 1928 y 1933, aunque la especie es nativa de buena parte de California continental. La vegetación de Catalina evolucionó sin herbívoros de ese tamaño, así que décadas de pastoreo redujeron la cobertura de plantas nativas y facilitaron la propagación de especies invasoras.

Esas plantas invasoras hoy dominan el 35 % del paisaje de la isla. El deterioro también frenó la recuperación tras los incendios, ya que los pastos no nativos rebrotan más rápido que las plantas nativas cuando los ciervos consumen las plántulas jóvenes.

¿Cómo se va a eliminar a los ciervos de la isla Catalina?

El plan combina varios métodos de eliminación. Por una parte, los especialistas dispararán desde tierra con munición sin plomo, de día y de noche, y se sumarán perros entrenados para detectar ciervos por el olfato y drones para localizarlos durante la noche.

También está prevista la captura con redes lanzadas desde helicóptero en las zonas de difícil acceso, además de cebos, radiocollares y detección térmica.

Algunos ciervos se esterilizarán y luego actuarán como señuelo para ubicar a los últimos individuos. En la fase final, cerca de las zonas pobladas, se usarán tranquilizantes en lugar de armas de fuego.

Antes de este plan, la isla Catalina probó con la caza recreativa para controlar la población, pero el resultado fue pobre. En 2024 se emitieron 754 permisos y solo se cobraron 379 ciervos, lo que generó pérdidas superiores a los 250.000 dólares para la Conservación de la Isla Catalina.

¿Qué especies se benefician de la eliminación de ciervos en la isla Catalina?

La retirada de los ciervos busca dar respiro a especies endémicas y en peligro de extinción. Entre los animales beneficiados está el zorro de la isla Santa Catalina (Urocyon littoralis catalinae), catalogado como amenazado por la ley federal estadounidense de especies en peligro.

También está en peligro por la ley estatal de California, junto con el vireo de Huttón y la codorniz californiana, dos subespecies propias de la isla.

Los restos de los ciervos retirados en zonas remotas se destinarán al Programa de Recuperación del Cóndor de California, gestionado por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (USFWS). El organismo usa esa carne para alimentar a esta ave en peligro de extinción.

El cóndor de California es el ave con mayor envergadura de Norteamérica, con alas de hasta 3 metros de punta a punta.

El plan también espera la recuperación de plantas endémicas, como el cedro de montaña de la isla Catalina, del que sobreviven solo 6 ejemplares, y la madera de hierro de la isla Santa Catalina, con 119 ejemplares registrados, junto con otras especies vegetales y de invertebrados, entre ellas tres abejas y seis caracoles terrestres propios de la isla.

¿Cuándo termina el plan de restauración de la isla Catalina?

El proyecto arrancó en enero de 2026 y se prevé que concluya en enero de 2036. Además de la recuperación ecológica, contempla beneficios adicionales como la reducción del riesgo de incendios y la recarga de acuíferos que abastecen de agua dulce a la localidad de Avalon.

También se esperan nuevas oportunidades de acceso público y observación de aves en la isla.