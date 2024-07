Ya es oficial: éstas son las nuevas señales de tráfico que están a punto de llegar a España

En la DGT tienen unas quinientas señales, aunque algunas se van a eliminar y llegarán otras nuevas en base a las necesidades de los conductores y usuarios de la vía. Una de las que han llegado últimamente son los llamados dientes de dragón. La DGT implementó señales nuevas para patinetes eléctricos y demás vehículos de movilidad personal. Ahora lo que quiere es implementar una actuación que afectará de forma directa a los conductores de coches eléctricos. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible apuesta por estas señales nuevas que avisan de la presencia de puntos de carga para vehículos eléctricos o sitios de estacionamiento seguro. La aprobación se va a incluir en el siguiente Real Decreto del Reglamento General de Circulación. Nuestro país tomó la decisión de seguir el ejemplo de otros países europeos y usará pictogramas verdes de cara a representar las señales de coches eléctricos.

Las nuevas señales de tráfico de la DGT

Estas señales nuevas que van a integrar en la Dirección General de Tráfico en los meses son sobre los coches eléctricos, pero también habrá otras como la venta de billetes de la operación paso del Estrecho, zonas de descanso y estacionamiento seguro, delimitación de las demarcaciones hidrográficas. La novedad más importante en el caso de los eléctricos es una señal en la qu podemos ver un vehículo verde que está rodeado de un círculo también en verde. En este icono se indica una advertencia o la obligación que afectará a estos vehículos. Las estaciones de carga eléctrica estarán señalizadas desde ahora con un icono en el que aparece un surtidor verde con las letras «EV». Esta señal añadirá el pictograma de un surtidor negro cuando ofrezca también combustible. Otra señal es la que indica la presencia de una estación en la que hay una estación con un surtidor de carburante, GLP y cargadores para vehículos eléctricos. El surtidor de GLP va a ser de color azul y estará ubicado en la zona superior derecha de la propia señal.

Desde el Gobierno expresaron que dichas señales son fruto de la coordinación entre los Ministerios de Transportes y Movilidad, el Ministerio del Interior y también el de Transición Ecológica.

¿Cómo serán las señales del futuro?

Se suele pensar en el futuro de la conducción que para unos es de lo más esperanzador, maravilloso y casi mágico, para otros casi produce más miedo que otra cosa. El caso es que lo más seguro es que los vehículos van a ser eléctricos, autónomos, conectados entre sí y al mundo. Un futuro donde las comunicaciones por carretera han cambiado para siempre.

Estamos ante un escenario que se pinta por los que hablan de un mundo futuro lleno de nuevas tecnologías. Eso sí, antes habrá que pasar por otro mundo de transición donde los coches de combustión tendrán que convivir con los eléctricos. ¿De qué forma se puede establecer un lenguaje que haga más sencilla la convivencia?

Carril especial para coches autónomos

Los que gusten de la conducción van a ser los que tengan una mayor reticencia a que los coches autónomos terminen dominando las calles. A ello se le suma que algún fallo que derive de los pilotos automáticos en el tráfico de la ciudad, puede que termine haciendo necesaria la creación de carriles diferenciados para los conductores habituales.

Abran paso al bus elevado

Las nuevas formas de transporte precisan también de señales que sean especiales y el autobús elevado es el que lleva la señal para así avisar de que existen tal bus. De hecho, hace poco que se inauguró en China y hasta tiene una señal en la que se avisa de los límites de altura que tienen lo vehículos. Los autobuses actuales no van a poder pasar por debajo de los vehículos, pero no importa, porque ya no habría.

Atención: el Hyperloop está aquí

Sabemos bastante sobre el proceso de desarrollo y la creación, pero todavía no lo hemos visto ese famoso tren de alta velocidad. Una idea de Elon Musk es la de hacer viajes que pasen de durar horas a minutos.

No queda mucho para verlo como una realidad, puesto que hace poco han abierto las puertas de la fábrica para crear este supertren. Si quieres probarlo, es posible que grabes en la memoria dicha señal para así ser el primero en saber donde está una estación de Hyperloop.

No pasar, Robots trabajando por la ciudad

Los grandes avances que ha tomado la robótica hace que en menos tiempo del que pensamos van a ir sustituyendo a los trabajadores qué, con un poco de suerte, van a pasar a ser supervisores. Para ello, también hay señales y nos muestran que hay obras realizadas por robots de carretera. Es un ejercicio de un futuro que quizá no está tan lejos como pensamos.