Cupra ha presentado el nuevo Raval, un coche 100% eléctrico que destaca por un diseño atrevido, tecnología innovadora y alto rendimiento, con el que la marca quiere democratizar la electrificación en España, ya que combina estas características con un precio asequible. La fórmula perfecta para acercar a los más jóvenes este tipo de movilidad al contar con un precio de 26.000 euros.

Así lo ha señalado Werner Tietz, vicepresidente ejecutivo de Investigación y Desarrollo de SEAT, en una entrevista en exclusiva para OKDIARIO, coincidiendo con el lanzamiento del nuevo Cupra Raval, con el objetivo de conocer los detalles del lanzamiento del primer coche de la marca 100% eléctrico que se produce en la planta de Martorell (Barcelona).

Pregunta: ¿Qué representa el lanzamiento del nuevo Cupra Raval?

Respuesta: El Cupra Raval es un coche que ha nacido para democratizar la movilidad eléctrica porque es un coche pequeño y accesible, pero muy deportivo. Características con las que queremos atraer al público más joven hacia la movilidad eléctrica, porque lo que siempre queremos transmitir con los coches eléctricos es que son realmente divertidos de conducir. Y esto es lo que queremos trasladar al mercado con nuestro coche, con el nuevo Cupra Raval, que de entrada sigue siendo de alto rendimiento y divertido de conducir.

P: ¿De qué manera el Raval marca un antes y un después para Cupra?

R: Este lanzamiento es muy importante para la marca Cupra porque es el primer coche eléctrico pequeño. Como ya sabes, en nuestra cartera tenemos el Born y el Tavascan, y con el Cupra Raval nos adentramos en un nuevo segmento en el que introducimos importantes avances tecnológicos.

Un ejemplo de ello es el sistema de frenado electrónico ‘One Box’, que es un desarrollo muy nuevo, muy atractivo y da una sensación de frenada muy precisa, a lo que hay que sumar otras muchas características que hacen al coche realmente moderno, como el sonido eléctrico que hemos puesto en el coche. En este caso cogimos el ruido de los coches de carreras de Fórmula E y añadimos algunas frecuencias para que cuando aceleras en el modo sport, el sonido apoye la sensación de conducción, con la posibilidad de que el conductor lo encienda y lo apague cuando quiera.

P: En términos de innovación, ¿cómo ha sido trabajar en el Cupra Raval?

R: En lo referente a este proyecto, destacaría todo el trabajo que se ha realizado en el interior del coche con la incorporación de tejidos 3D en los asientos. Se trata de una tecnología muy nueva con la que podemos producir telas sin crear ningún tipo de residuo y con la que también puedes cambiar fácilmente los colores en el patrón.

P: ¿Cupra tomará esta tecnología para otros coches de la marca o incluso del grupo?

R: Pensando especialmente en el interior, sí, por lo que el tejido 3D, que mencionaba anteriormente, no sólo estará en los asientos, sino también en otras partes del coche, porque es una tecnología muy interesante.

Una proyección para mí es la iluminación interior como una especie de posibilidad de acabado, es como, intentar crear colores y, por ejemplo, lo que hacemos en el panel de la puerta con la proyección, también queremos hacerlo en otras áreas del coche que puedan cambiar de color según tu estado de ánimo. Puedes cambiar el aspecto de la superficie. Esto es lo que queremos lograr. Esto exploraremos en el futuro. Es sólo el primer paso.

P: ¿Qué hace especial al Cupra Raval si lo comparamos con otros eléctricos compactos dentro del Grupo Volkswagen?

R: Somos los rebeldes en el grupo, por lo que en Cupra tenemos un diseño muy progresivo y también tenemos la configuración más deportiva del coche con suspensión deportiva y una dirección progresiva en todos nuestros modelos.

Son coches muy ágiles y esto está atrayendo a un tipo específico de cliente a Cupra.Volkswagen está más enfocado en los clientes que quieren tener una conducción suave y, en nuestro caso, es un conductor deportivo que ama el diseño progresivo, porque el lenguaje de diseño en Cupra es completamente diferente a lo que ves en otros coches de la competencia.

P: ¿Y cuál ha sido el mayor desafío creativo o técnico durante este desarrollo de Raval para ti?

R: Para nuestros modelos, siempre el mayor desafío es la producción en la chapa. Es un desafío que del metal salgan estos contornos tan precisos con una forma tan desafiante, que da presencia en la forma exterior del coche.Tiene formas muy extrañas como tenemos en el portón trasero, bordes muy afilados, esto es muy difícil de formar en el metal y esto necesita ser desarrollado muy cuidadosamente. Pero esto es Cupra.

P: ¿Qué aprendizajes clave para este proyecto crees que influirá en futuros modelos eléctricos?

R: Sin duda, todas las pruebas que hemos hecho para ajustar el coche para que tengas la mejor sensación de conducción y el mejor rendimiento. Esto es algo que hemos aprendido ahora, y la próxima vez será mucho más rápido aplicarlo a nuestros futuros modelos 100% eléctricos.

P: ¿Cómo pueden las marcas europeas, como es el caso del Grupo Volkswagen, competir con fabricantes chinos en el mercado de vehículos eléctricos en términos de innovación?

R: Sólo necesitas tener la mejor oferta. Tenemos el mejor diseño y los coches se conducen mejor, pero también creo que estamos registrando grandes avances en el lado de la innovación y la tecnología, tenemos un HMI, esto es todo lo que permite al conductor interactuar con el vehículo, de muy alto rendimiento. Es una competencia y nosotros estamos preparados para ganar.

P: Para terminar, define el Cupra Raval en una palabra.

R: Divertido de conducir. Divertido.