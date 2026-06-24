Vuelve la furgoneta más mítica de España: la Citroën C15 regresa con motor Turbo 100 y un nuevo diseño por menos de 24.000€

La compra de un coche a estreno en 2026 produce quebraderos de cabeza en numerosas personas debido a los elevados precios y a las condiciones que reúne. Por eso, cada vez más personas a las que este problema no les preocupa apuestan por un Citroën Berlingo, un vehículo que por 24.000 euros a estreno es el coche familiar y barato definitivo. Además, posee un motor diésel resistente que produce bajos consumos. Un automóvil que no está autorizado para llevar la Etiqueta Eco, lo que supone alguna que otra limitación para el mismo.

Las características

El Citroën Berlingo es un turismo derivado de un vehículo comercial. Esto significa que la figura de la misma sea alargada como la de una furgoneta. Uno de sus aspectos más destacados es su maletero de 597 litros hasta la bandeja y más de 1.000 hasta el techo consiguiendo un mayor aprovechamiento del espacio. Este automóvil cuenta con tres asientos independientes con tres anclajes isofix en la fila trasera, lo que supone una gran ventaja por su comodidad a la hora de transportar a un grupo de personas.

El motor: la clave

El motor que tiene la Berlingo es la de un bloque de diésel compuesto por 130 CV en lugar de 102 CV de potencia. Por eso, es capaz de mover los 4,40 metros de largo de su carrocería y los 2.500 kilos de peso. Además, es un vehículo al que comparan con otras marcas como un MG ZS o un Kia Niro.

En la actualidad

La Berlingo tiene una promoción en la que su variante económica anuncia un precio de menos de 24.000 euros al contado. En cambio, las versiones superiores se acercan a un precio de 30.000 euros. Por lo tanto, el Citroën Berlingo es un automóvil que aporta sobre todo comodidad y bienestar a los que viajen en él, y a su vez proporciona seguridad y una gran economía.