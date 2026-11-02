Volkswagen, Toyota y Kia lideran las ventas de coches en España en octubre

El mercado de turismos ha registrado un aumento del 1,8% de las ventas en octubre, con 98.487 nuevas matriculaciones, con lo que encadena cinco meses consecutivos con resultados superiores a los del mismo periodo del año anterior, según las cifras divulgadas este martes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam). En 2026, el mercado alcanza más de 1,01 millones de unidades vendidas, un 6,2% más que en 2025, pero por debajo de los mismos registros en 2019.

Volkswagen se ha situado en octubre como la marca más vendida en España tras alcanzar las 7.671 matriculaciones, suponiendo un incremento del 10,58%, según los datos divulgados por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

El liderazgo de Volkswagen en el mes responde al buen comportamiento comercial de varios de sus modelos, entre los que destaca el Volkswagen T-Roc (1.645 unidades) y el Volkswagen Tiguan (1.506 unidades).

Toyota ha ocupado la segunda posición en ventas mensuales tras matricular 7.563 vehículos (2,7% más), con el Toyota Corolla entre los modelos más vendidos del mes (2.143 unidades).

El podio de octubre lo completa Kia en tercer lugar, con 6.536 entregas. La marca se ha visto impulsada principalmente por el Kia Sportage, que alcanzó las 1.769 matriculaciones en el mes. Por su parte, Dacia se sitúa en cuarta posición con 5.392 unidades, apoyada en el liderazgo del Dacia Sandero como el modelo más vendido en octubre (3.284 entregas).

El ‘top 10’ mensual lo completan BYD que ha registrado 5.306 matriculaciones, Renault (4.955), BMW (4.161), Mercedes-Benz (3.973), Peugeot (3.941) y Skoda (3.723).

En lo que va del año, Toyota encabeza la clasificación acumulada en España en los diez primeros meses de 2026, contabilizando 88.247 unidades matriculadas (un 8.9% más). De esta manera, se consolida como la firma preferida por los compradores españoles en lo que va de año.

En segunda posición del ranking acumulado entre enero y octubre se sitúa Volkswagen, con 65.280 vehículos matriculados. El podio anual lo cierra Renault en el tercer puesto, tras sumar 57.770 registros.

Seat ocupa el cuarto lugar anual con 56.364 unidades, mientras que Kia se sitúa en quinta posición tras matricular 54.963 turismos en los diez primeros meses del año.

La lista de las diez marcas más vendidas en lo que va de 2026 la completan Dacia (50.070), Peugeot (47.430), Hyundai (43.411), Mercedes-Benz (43.375) y BMW (40.752).

Ventas de eléctricos

Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) registraron en octubre 33.644 matriculaciones, un aumento del 41,3% respecto a octubre de 2025.

La cuota de vehículos electrificados alcanzó un 28,2%, ocho puntos porcentuales por encima del mismo periodo del año anterior. En el acumulado del año, ya son 270.107 vehículos electrificados vendidos, lo que supone un aumento del 37,6%.

En cuanto a las matriculaciones de vehículos electrificados, híbridos y de gas, en su conjunto, aumentaron un 14% este octubre, con un total de 81.651 unidades y representando el 68,4% fueron la primera opción de compra en el mes, con el 36,4% de las ventas.

Las ventas de vehículos eléctricos puros aumentaron un 76,2% en octubre de 2026, con 18.184 unidades matriculadas. Estos vehículos representaron un 15,2% del total de mercado en el mes, más que el mismo mes de 2025. En el acumulado del año, esta tipología ya alcanza las 130.346 unidades, un 41,9% más que en el mismo periodo de 2025, con el 10,8% del mercado.

Las ventas de vehículos híbridos enchufables crecieron un 14,6% durante octubre y alcanzaron las 15.480 unidades matriculadas. Esta tipología representó el 13% de la cuota de mercado del mes. Respecto al acumulado del año, alcanzan las 139.761 unidades vendidas, un 34% más que 2025, con el 11,6% de las ventas.

Las ventas de vehículos híbridos no enchufables aumentaron un 2,9% este mes. En total, se matricularon 43.457 vehículos de esta tecnología durante el mes de octubre, con el 36,4% del mercado. En el acumulado alcanza las 472.058 unidades, lo que representa un 39,1% de la cuota total del mercado.