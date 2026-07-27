Volkswagen se queda como la única solución para BYD si quiere producir en las fábricas de España

Volkswagen se queda como la única solución para BYD si quiere producir en las fábricas españolas. El fabricante automovilístico chino ha confesado que busca plantas infrautilizadas en Europa para producir coches 100% eléctricos y España es uno de los países favoritos en las quinielas. No obstante, el acuerdo de Ford con Geely y la negativa de Renault a crear una alianza con la marca con sede en Shenzhen deja al fabricante alemán como la principal alternativa.

Así lo han señalado fuentes del sector en conversaciones con este diario, que han señalado que «BYD está buscando adquirir una fábrica existente en el sur de Europa para la instalación de su segunda planta de ensamblaje en el Viejo Continente y España se encuentra entre los países favoritos». «El fabricante automovilístico chino ya cuenta con una planta en Hungría cuya producción se iniciará a finales de este año, pero busca una nueva ubicación con capacidad extra para adquirirla y reformarla», añaden.

No obstante, la principal prioridad del fabricante chino es comenzar la producción en su primera planta europea en Hungría durante el cuarto trimestre, aproximadamente un año más tarde de lo previsto. Mientras tanto, el fabricante de automóviles ha suspendido la construcción de una planta prevista en Turquía.

Las citadas fuentes han señalado que la firma apuesta por fábricas ya existentes en Europa porque las normas propuestas por la UE para la etiqueta made in Europe, que exigen un contenido local mínimo en los automóviles, entrarían en vigor antes de que pudieran comenzar la producción en plantas completamente nuevas.

Otras marcas chinas que producen en España

El problema es que las alianzas de Geely con Ford y Stellantis con Leapmotor le complican las cosas a BYD para instalarse en España en este formato. Otras marcas como el Grupo Chery han optado por adquirir instalaciones completas, en este caso, la antigua planta de Nissan en Barcelona; o como BAIC en Linares, al alcanzar un acuerdo con Santana.

MG ha sido la única marca china en invertir en España que ha apostado por levantar una planta desde cero tras la adquisición de unos terrenos para producir coches 100% eléctricos en Ferrol. Con una inversión aproximada de 200.000 millones de euros y una capacidad máxima de 120.000 coches al año, la fábrica creará más de 2.000 empleos en Europa, estableciendo un centro estratégico para la siguiente fase de crecimiento del fabricante automovilístico chino en el Viejo Continente.

Conversaciones de BYD y Volkswagen

Según medios internacionales, BYD mantiene abiertas las negociaciones con el Grupo Volkswagen para utilizar su planta de Dresde, una de las más emblemáticas del fabricante alemán, con el objetivo de producir allí vehículos eléctricos destinados al mercado europeo. La operación supondría un importante golpe simbólico para la industria alemana, ya que un fabricante chino pasaría a ensamblar sus coches en unas instalaciones históricamente ligadas a la marca germana.

La posible operación responde a la estrategia de expansión industrial del gigante chino en Europa para acercar su producción a los principales mercados y reducir el impacto de los aranceles de Bruselas sobre los vehículos eléctricos fabricados en China.