Sánchez deja atónito al personal de Ford: presume de impulsar el coche eléctrico tras recortar un 50% las ayudas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asistido este jueves a la planta de Ford en Almussafes (Valencia) para participar en la firma de un acuerdo entre el fabricante automovilístico estadounidense con la empresa china Geely para crear una joint venture con la que fabricarán un total de cinco vehículos en las instalaciones a partir de 2028. Un acto en el que Sánchez ha defendido la apuesta del Ejecutivo por el coche eléctrico pese a reducir a la mitad las ayudas a la compra de este tipo de motorizaciones.

«Los datos nos dicen que avanzamos por el buen camino, durante el primer semestre del año, las matriculaciones de vehículos eléctricos o electrificados crecieron cerca de 40% y uno de cada cuatro vehículos vendidos en nuestro país ya pertenece a esta categoría. Por tanto, el cambio está en marcha. Nuestro objetivo es claro: que esta transformación se traduzca en más industria, en más empleos y en más empresas, evidentemente más estables y cualificadas y con más futuro, y el Gobierno de España se ha volcado durante todos estos años en impulsar esta transformación», ha destacado el líder del Ejecutivo.

Ayudas a la compra de coches eléctricos

Unas palabras que distan de la realidad, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez ha reducido las ayudas a la compra de coches eléctricos, bajo el paraguas del plan Auto +, hasta un 50%, ya que han pasado de un presupuesto de 800 millones de euros en 2025 a 400 millones en 2026, pese al aumento de la demanda. Tal ha sido la reducción de los incentivos a la compra de este tipo de motorizaciones que cerca de 50.000 españoles se quedarán fuera de las ayudas del plan Auto+ por el recorte de los fondos.

Ford llega a un acuerdo con la china Geely

La fábrica de Ford en Almussafes producirá cinco vehículos a partir de 2028. En concreto, el fabricante automovilístico con sede en Míchigan ha detallado que la producción del Kuga continuará en Valencia de manera interrumpida y llegará un nuevo miembro de la familia Bronco, un SUV que empezará a producirse en 2028. A ello se sumará un nuevo vehículo crossover multienergía que llegará en 2028 y los modelos de Geely, que serán dos SUV eléctricos fabricados bajo esta joint venture.

A la espera de las aprobaciones regulatorias, la empresa conjunta comenzará sus operaciones en el primer semestre de 2027, con la previsión de que los primeros nuevos vehículos salgan de la línea de producción en 2028. Mientras tanto, la planta de Valencia seguirá produciendo el Ford Kuga.

Unos modelos con los que Ford busca llevar la fábrica a su capacidad plena con un potencial anual de producción de 500.000 vehículos. Aunque la multinacional estadounidense no comparte todavía cifras sobre el incremento de trabajadores, la idea es ampliar la plantilla, a pesar de las reestructuraciones de empleo que ha llevado a cabo la compañía para hacer frente a la falta de adjudicaciones de nuevos modelos.

La factoría valenciana tiene en vigor hasta el 31 de diciembre la última prórroga del mecanismo RED habilitado por el Gobierno para el sector de la fabricación de vehículos de motor. Este mecanismo, que en principio ya no podría extenderse de acuerdo a la normativa y que da cobertura a un excedente de personal de cerca de mil trabajadores, tiene como objetivo mantener el empleo en la fábrica mientras transita hacia su nueva producción.