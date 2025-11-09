La sangría de ventas de Tesla en España continúa. La compañía de Elon Musk ha cerrado el mes de octubre con tan sólo 400 matriculaciones, lo que se traduce en un descenso del 30%, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Una caída que ha sabido aprovechar la china BYD que ya matricula siete veces más que Tesla con cerca de 3.000 operaciones comerciales en el mismo mes, gracias al lanzamiento de nuevos modelos eléctricos con precios asequibles y el aumento de la demanda en el mercado español.

Así lo reflejan los datos publicados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), a los que ha tenido acceso este diario, que confirman el estancamiento de Tesla en el mercado español. El fabricante automovilístico norteamericano ha cerrado el mes de octubre con un 30,6% menos de operaciones comerciales, que en el mismo periodo del año anterior, al sumar tan sólo 393 matriculaciones.

En lo que va de año, según las citadas fuentes, Tesla acumula un total de 12.688 matriculaciones, un 7,6% más respecto al año anterior en el que la compañía sumaba 11.794 unidades. Un ligero crecimiento que contrasta con los datos registrados en el mes de octubre y que aboca a la firma de Elon Musk a cerrar 2025 por debajo de los número de 2024 en el mercado español.

España es el cuarto mejor mercado para Tesla en términos de ventas. En primer lugar, se encuentra Reino Unido, donde la estadounidense matriculó 35.455 coches hasta el décimo mes del año (-4,5%), seguido de Francia con 21.927 matriculaciones (-29,8%) y Alemania con 15.595 (-50,4%). En Italia, Tesla recorta sus matriculaciones, un 33% tras lograr hasta octubre 9.047.

Mientras, BYD se impone en tres mercados europeos a Tesla en su lucha por dominar el mercado electrificado, siendo el español el segundo a nivel de ventas: en Italia registró 16.743 ventas (+949%), en Reino Unido 39.103 (+547%) y en España 19.423 unidades (+598%).

Las ventas de Tesla y BYD en España

Unos datos que contrastan con los registrados por BYD en España. El gigante chino de la automoción ha cerrado el mes de octubre con un total de 2.807 unidades matriculadas, lo que representa una cuota de mercado del 13,3% y un crecimiento del 251% respecto al mismo mes de 2024.

Estos resultados refuerzan su liderazgo en el acumulado del año, con 19.421 vehículos enchufables matriculados en los primeros diez meses, una cuota del 10,8% y un crecimiento del 498% en comparación con el mismo periodo del año anterior, consolidando a BYD como la marca que más crece en el mercado español.

Durante el mes de octubre, BYD también ha liderado de forma indiscutible el canal general de vehículos 100% eléctricos gracias la éxito del BYD Dolphin Surf, con 1.977 unidades comercializadas y una cuota de mercado récord del 21,6%, lo que supone un crecimiento del 306% respecto al mismo mes del año pasado.

El BYD Dolphin Surf ha sido el turismo eléctrico más vendido en el mes de octubre en España, con 846 unidades entregadas, lo que se traduce en un 9,3% de la cuota del mercado eléctrico, siendo la primera vez que este modelo de la marca asiática consigue este hito desde su llegada al mercado en junio de este año.