Un año más se ha celebrado una nueva edición del Suzuki Litros x Kilos, una competición solidaria en la que la reducción del consumo real sobre el homologado se transforma en kilos de alimentos de primera necesidad, que son donados a familias con pocos recursos a través del Banco de Alimentos de Madrid. Logrando un 25% menos de consumo que el homologado por la marca japonesa.

Este año, en el que se ha disputado la undécima edición, se han recaudado un total de 3.009 kg de alimentos de primera necesidad, que serán donados en los próximos días al Banco de Alimentos de Madrid, para su distribución entre personas en situación de pobreza y en riesgo de exclusión social. Con esta edición se acumulan cerca de 42 toneladas de alimentos que, gracias a esta acción, se han donado.

El reto del Litros x Kilos es simple: se forman equipos de dos personas, integrados por periodistas de la prensa especializada, entre los que ha estado OKDIARIO, quienes deben completar un recorrido con tráfico abierto de 57,4 kilómetros en el que deben mostrar su pericia al volante y reducir al máximo el consumo homologado en ciclo mixto mediante la práctica de una conducción eficiente.

En esta ocasión, los protagonistas han sido, por un lado, el nuevo y recientemente lanzado Suzuki Swift. Los participantes debieron aprovechar los 82 CV del nuevo motor tricilíndrico y micro hibridado para reducir los 4,4 litros a los 100 km de la variante manual, consumo homologado en ciclo mixto y con normativa WLTP.

Destreza al volante para aprovechar al máximo la potencia, cuidado extremo con el acelerador para realizar una conducción ecológica y frenar lo menos posible y siempre con el objetivo de regenerar la carga de las baterías eléctricas son los tres ingredientes que han permitido a la pareja ganadora obtener un consumo medio de 3,1 litros/100 km, lo que representa una reducción del 29,5% sobre el consumo homologado.

El Swfit ha compartido protagonismo con el Suzuki Vitara, con la variante All Grip que equipa un moderno y eficiente motor de 4 cilindros y también con tecnología Mild Hydrid. Suzuki lleva muchos años ofreciendo a sus clientes diferentes alternativas en vehículos hibridados.

El Suzuki Swift es un coche urbano, polivalente y cuya mayor virtud es la relación calidad precio. Es el primer escalón en el mundo de la electrificación, ya que equipa un pequeño motor eléctrico que da servicio a diversos elementos del vehículo y, en condiciones concretas, da un plus de potencia. El Vitara, por su parte, es uno de los modelos más icónicos de Suzuki y que lleva en el mercado varias décadas. Este año, además, se espera la llegada de la variante 100% eléctrica, que supondrá un paso más en la migración de Suzuki al mundo de la electrificación.

Consumo del Suzuki Swift y Vitara

Todos los participantes demostraron que, mediante la conducción eficiente, se puede conseguir un consumo muy ajustado. De hecho, la media de consumo del grupo de Swift fue de sólo 3,3 litros, lo que hizo que el resultado final fuera muy ajustado. En el caso del Vitara, la media de todos los participantes fue de 4,4 litros /100 km, también muy por debajo del consumo homologado del coche.

Suzuki Motor Ibérica, con la entrega de esta edición, ha donado casi 42 toneladas en las 11 ediciones del Litros x Kilos, un pequeño grano de arena que ayuda al Banco de Alimentos de Madrid, cuya labor social es imprescindible. En el año 2024 se distribuyeron casi 17.000 toneladas de alimentos a través de cerca de 540 entidades benéficas, destinados a más de 137.000 personas en situación de pobreza o exclusión social.