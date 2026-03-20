Subida de precios en las autopistas de España: se confirma lo que vas a pagar a partir de ahora

La actualización de los precios de las autopistas en 2026 fue aprobada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a finales de 2025 y afecta a las vías de titularidad estatal que funcionan bajo régimen de concesión administrativa. Entre las autopistas afectadas por la subida se encuentran algunas de las más transitadas del país, como la AP-6, la AP-7 (tramos Alicante-Cartagena y Málaga-Guadiaro), la AP-9, la AP-53, la AP-66, la AP-68 y la AP-71.

Sin embargo, según el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la situación podía haber sido peor: «Hay que tener en cuenta que la subida de tarifas es acumulativa, y de ahí la necesidad de repercutir nuevamente al usuario la diferencia que no abonó en 2023, aunque poco a poco, para que pueda ser asumida en mejores condiciones. Si no se hubiera continuado con esta medida en 2026, el alza de los peajes habría oscilado entre el 4,72 % y el 5,86 %».

Precios de las autopistas en 2026

«El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha resuelto la actualización de los peajes de las autopistas de titularidad estatal bajo concesión administrativa para 2026. Así, a partir del 1 de enero, las tarifas subirán entre un 3,64% y el 4,68%, en función de las condiciones específicas de cada concesión.

La actualización de las tarifas aplicables en la AP-51, AP-61, AP-6, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68, AP-71, AP-9 y AP-46 se ha aprobado a través de una Orden Ministerial, a propuesta de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.

Por su parte, las tarifas de las autopistas de peaje que gestiona la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT) ­­(R- 3/R-5; R-2; R-4, M-12, AP-7 (Cartagena-Vera), AP-36 (Ocaña-La Roda) y la AP-41 (Madrid-Toledo)), tendrán en 2026 un incremento del 2% para todas las categorías de vehículos, de conformidad con lo recogido en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de diciembre de 2024, por el que se aprueban las tarifas aplicables en determinadas autopistas de la Red de Carreteras del Estado.

Asimismo, se mantiene la gratuidad vigente en las autopistas de SEITT en el horario comprendido entre las 0:00 y las 6:00 horas, todos los días del año», detalla el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Vías concesionadas

En las autopistas de peaje bajo concesión administrativa, el aumento de tarifas autorizado para 2026 responde principalmente al incremento del índice de precios al consumo, tal como establece la normativa vigente, y también a las medidas extraordinarias y temporales aprobadas a finales de 2022, que limitan el alza de los peajes al 4% durante 2023.

A finales de 2022 se habilita una subvención para compensar parcialmente los efectos de la inflación, y se establece que debe eliminarse progresivamente hasta finales de 2026, repercutiéndola al usuario de manera escalonada en un periodo de tres años. Este mecanismo hace que la subida de tarifas sea acumulativa, y por ello se continúa trasladando al usuario la diferencia que no se abonó en 2023, pero de forma gradual para que resulte más asumible. Si esta medida no se aplica en 2026, los peajes registran incrementos entre el 4,72% y el 5,86%.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible destinará aproximadamente 15 millones de euros para esta subvención en 2026, sumando más de 73 millones de euros entre 2023 y 2025 para financiar las ayudas anteriores.

En la AP-9, la revisión total de tarifas para 2026 es del 4,68%, mientras que sin subvenciones llega al 5,83%.

Para las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61, el incremento aplicado es del 3,64%, frente al 4,82% sin ayudas.

En la AP-46, la subida es del 4,68%, mientras que sin subvenciones alcanza el 5,86%.

En la AP-53, el aumento autorizado es del 3,64%, frente al 4,82% sin la subvención.

La AP-66 registra un incremento del 3,64%, comparado con el 4,72% que se aplicaría sin ayudas.

En la AP-7 Alicante-Cartagena, la subida es del 4,68%, mientras que sin subvención llega al 5,86%.

En la AP-7 Málaga-Guadiaro, el aumento es del 3,64%, frente al 4,82% sin la subvención.

La AP-68 tiene una revisión del 3,64%, en lugar del 4,80% sin ayuda.

Finalmente, en la AP-71, la subida se fija en el 3,64%, mientras que sin la subvención alcanza el 4,82%.

Bonificaciones

Además de las medidas extraordinarias y temporales, el Gobierno mantiene una política de ayudas destinada a reducir los costes de los usuarios habituales de las autopistas de peaje estatales, algunas coordinadas con los Gobiernos autonómicos. Esta política se aplica en varias autopistas, como AP-71, AP-46, AP-51, AP-61, AP-7 Málaga-Guadiaro y AP-7 Alicante-Cartagena, ofreciendo descuentos por uso frecuente o tarifas reducidas en franjas horarias específicas desde su apertura.

En la AP-66, se aplican bonificaciones tanto a vehículos pesados como a vehículos ligeros habituales, que se han incrementado progresivamente en los últimos años. De manera similar, en la AP-68 se establecen descuentos para ambos tipos de vehículos desde 2009, con su última actualización en 2021. Para la AP-53, en abril de 2025 se aprobaron bonificaciones equivalentes a las implementadas en la AP-9 en 2021 y 2024. En esta última autopista, se aprobaron en 2021 importantes descuentos por habitualidad, que se suman a otros beneficios previos, como el uso gratuito de los tramos Morrazo-Vigo y La Coruña-Barcala mediante el pago de un peaje en sombra por parte del Estado, y en diciembre de 2024 se incrementaron dichas bonificaciones.