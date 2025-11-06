Stellantis amplía su negocio en la planta de Vigo y se ha convertido en una de las seis plantas del fabricante automovilístico en Europa que cuenta con el servicio de transformación y personalización de vehículos. Bajo el nombre de CustomFit, esta área de negocio, que ha multiplicado por cinco sus pedidos, combina innovación tecnológica y adaptabilidad para ofrecer a flotas profesionales y clientes finales vehículos totalmente configurados a medida.

Así lo ha confirmado la compañía a OKDIARIO, en una visita a las instalaciones que tiene el fabricante automovilístico en Vigo, en la que han destacado que «actualmente, más del 50% de los vehículos comerciales tienen algún tipo de customización». «Respecto a Stellantis Vigo, en 2019 pasaron por la nave de personalización 26.580 vehículos, mientras que en 2024 pasaron por los recién estrenados 2.260 m2 destinados a este fin un total de 128.787 unidades», ha añadido.

Entre enero y septiembre de este año, CustomFit superó esta cifra, alcanzando las 128.787 unidades y se prevé que la planta alcance los 150.000 vehículos customizados al cierre de 2025.

Las principales actuaciones sobre las furgonetas tienen que ver con adaptaciones para el manejo de carga, inclusión de elementos de protección, mobiliario de almacenamiento, vinilado, que se hacen tanto para flotas profesionales como para empresas más pequeñas. Precisamente, en función de esos elementos o cambios, el precio de la personalización varía desde unos cientos de euros hasta miles de euros.

La planta de Stellantis Vigo

En concreto, CustomFit abarca desde modificaciones técnicas para optimizar el uso profesional hasta una personalización adaptada a cada cliente, siempre con el respaldo de la experiencia de Vigo en electrificación y movilidad conectada. La planta, que inició su actividad de personalización en 2017, ha ampliado su capacidad para responder a la creciente demanda de soluciones flexibles, reforzando la competitividad de marcas como Peugeot, Citroën, Opel y Fiat Professional.

Con CustomFit, los Citroën Berlingo, Fiat Doblò, Opel Combo y Peugeot Rifter y Partner fabricados en Vigo pueden adaptarse al milímetro a las necesidades de cada empresa y profesional con importantes ventajas en materia de calidad, agilidad y flexibilidad. La personalización de los vehículos está plenamente integrada en el flujo de producción de la planta bajo los mismos procesos, estándares y sistema de excelencia de la línea de montaje. Está sometida a auditorías de control y verificación bajo normas internacionales como ISO 9001. Además, los operarios reciben formación y cualificación bajo procesos estandarizados.

El programa CustomFit permite también reducir al máximo los plazos de entrega al cliente y reducir los riesgos de degradación de los vehículos por su transporte y almacenamiento.

El Centro de Producción de Vigo es un eslabón clave de la red de CustomFit Centers en Europa, de la que forman parte otras cinco fábricas y en la que están integrados más de 500 socios certificados y una red comercial con 20.000 puntos de contacto con el cliente profesional.