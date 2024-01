Si tu matrícula está en la lista prepárate, vas a tener que hacer esto con tu coche

Para bastantes conductores, hay que tener claro que la ITV es un trámite nuevo, ya que hasta este momento no estaba entre sus obligaciones.

Adquirir un coche o una motocicleta no deja de implicar la compra de manera indirecta de las obligaciones. Entre ellas se encuentra la inspección de carácter técnico del vehículo, la cual se tiene que pasar al seguir una serie de plazos.

Algo que debemos de tener en cuenta y que no debemos ignorar es que dicho deber se sanciona con una multa de 200 euros. Esta es la misma cantidad que van a recibir los conductores que hayan pasado dicho trámite y no hayan cumplido el plazo o circulen con un resultado que sea no favorable en este sentido.

Por todo ello, solo van a poder conducir de la misma ITV hasta el taller que ellos hayan elegido para poder arreglar los fallos y del taller a la estación, nuevamente, para que puedan volver a pasar la pertinente revisión.

En el caso de que el resultado sea negativo y el vehículo siga circulando, el castigo puede llegar hasta 500 euros y el vehículo es posible que sea inmobilizado o que sea retirado. No olvidemos que, en este caso, solo se va a poder mover en la grúa.

Primera ITV en el año 2024

Si volvemos a los conductores donde los vehículos tengan que pasar la ITV por vez primera en este año, las cuentas con sencillas. Los nuevos modelos deben afrontar dicho trámite cuatro años después de la primera matriculación: en 2024, es turno de los que han sido registrados en 2020.

El caso es que no debes olvidarte que es posible conocer cuáles son las matrículas, en concreto que van a tener que acudir a una estación de la ITV por vez primera. Incluso es posible saber en qué mes tienen que hacerlo:

Enero: LDS a LFH.

Febrero: LFJ a LFY.

Marzo: LFZ a LGG.

Abril: LGH a LGJ.

Mayo: LGK a LGP.

Junio: LGR a LHG.

Julio: LHH a LJD.

Agosto: LJF a LJR.

Septiembre: LJS a LKF.

Octubre: LKG a LKV.

Noviembre: LKW a LLJ.

Diciembre: LLK a LMC.

Después de que se pase esta inspección técnica por primera vez, van a repetir el trámite en años alternos hasta que el coche haya cumplido 10 años. Desde ese momento, la cita con la ITV va a ser anual.

¿Cuándo se debe pasar la ITV?

No hay que olvidar que los conductores que vayan a ser nuevos en la ITV deben contar con que es posible que se pase la revisión antes del mes que les corresponda sin que pierda el plazo para la vigencia de la revisión.

Lo van a conservar siempre que realicen el trámite en los 30 días naturales antes de la fecha que se asigne en cuestión.

En el caso de que se adelanten y lo hagan antes de dicho plazo, si cambian la fecha de caducidad de la ITV: lo que ocurrirá es que van a perder con la que contaban y obtendrán una referencia nueva para la siguiente inspección. O lo que es igual, por el camino se van a dejar días de validez.

Conclusiones

Esperamos que después de todo lo que hemos comentado en este artículo te hayan quedado claras las fechas en este sentido, puesto que siempre es importante tener claro lo que debes hacer dependiendo de la matrícula que tengas.

El trámite de la Inspección Técnica de Vehículos hay que pasarlo antes o después y por ello conviene tenerlo todo claro, por lo que esperamos que en este sentido lo tengas todo claro, para que no exista problema alguno.

