Seis de cada diez accidentes de moto son provocados por otro vehículo

Seis de cada diez accidentes con lesionados en los que se ve involucrada una moto son causados por otro vehículo (turismos, furgonetas, camiones, etc.). Esta es una de las conclusiones del Estudio de Siniestralidad Vial en Motocicletas de la Fundación Mutua Madrileña, que ofrece una visión integral sobre los accidentes que se producen con este medio de transporte.

Aunque las motos solo representan un 12% del parque de vehículos en España, los motoristas suponen una cuarta parte de los fallecidos en carretera.

Este Estudio de Siniestralidad Vial en Motocicletas de la Fundación Mutua, realizado en colaboración con el Servicio de Estudios de Mutua Madrileña, se basa en una exhaustiva investigación de las fuentes públicas y propias al respecto, que incluye el análisis de más de 100.000 siniestros anonimizados -40.000 con lesionados-, ocurridos entre 2020 y 2024, así como una encuesta a una muestra de 600 motoristas. El trabajo analiza la frecuencia e intensidad de los accidentes de moto con el objetivo de concienciar sobre la vulnerabilidad de este colectivo e identificar los puntos de mejora en los que se podría incidir para revertir los datos de siniestralidad. Todo ello ante un contexto de crecimiento del parque de vehículos de dos ruedas, por la mayor popularidad que han ido adquiriendo estos vehículos, sobre todo a raíz de la pandemia.

La mortalidad en carretera de motoristas sigue siendo elevada: los accidentes graves de moto se incrementaron un 13% en el último año analizado por el presente estudio (2024). Los motoristas sufrieron 441 siniestros mortales registrados en zonas interurbanas, autopistas y autovías. La cifra supone un 25% sobre el total, según los datos de la DGT. La mayor mortalidad recae sobre todo en los mayores de 54 años, un dato que se explica por dos dinámicas complementarias: el envejecimiento de la población y el incremento de un perfil de motorista que vuelve a conducir una moto tras años de inactividad.

En cuanto a tipología de motos, los conductores de scooters son los motoristas que más accidentes sufren, superando en más de un 24% la media del conjunto de vehículos dos ruedas.

Perfil del siniestro de moto

El análisis de más de 100.000 siniestros arroja algunos patrones relativos a la siniestralidad en motoristas. Por un lado, la edad del conductor es determinante al analizar la siniestralidad entre los motoristas. A mayor edad, hay menos accidentes entre los conductores de este medio de transporte. Así, los menores de 25 años son el grupo con mayor probabilidad de sufrir un accidente, un 125% más que la media del total de motoristas.

En línea con la incidencia que tiene la edad del conductor, también resulta relevante la antigüedad de la motocicleta. Los datos analizados muestran que 3 de cada 10 accidentes sufridos por un conductor de motocicleta se producen con vehículos de menos de 2 años. Una participación en el número de accidentes de moto que supera con creces su peso en el parque.

Lesiones más frecuentes en los motoristas

Para identificar las lesiones más frecuentes y analizar patrones que puedan ayudar a prevenirlas, el estudio ha utilizado una muestra de más de 40.000 siniestros producidos entre 2020-24 en los que el motorista sufrió algún tipo de lesión. El análisis concluye que dos de cada diez lesiones son graves, como traumatismos craneoencefálicos, fracturas o lesiones medulares, siendo las lesiones graves más frecuentes las que afectan a las extremidades inferiores.

Entre los factores que aumentan la probabilidad de siniestro con lesión está la falta de experiencia del conductor (a partir del tercer año de carnet de conducir la frecuencia de siniestros con lesionados se reduce a la mitad). Además, el viernes es el día de mayor riesgo para los conductores de scooters y el domingo para las motos deportivas y de mayor cilindrada, en ambos casos las horas centrales del día son las que concentran mayor número de accidentes con lesionados.

La gravedad de las lesiones está asociada a la cilindrada de la moto y al peso del motorista. Más del 60% de los conductores de moto que sufren lesiones graves se asocian a siniestros con motos de más de 250 centímetros cúbicos, si bien la clave no está solo en la cilindrada, sino en la relación peso-potencia; es decir, el riesgo de sufrir un accidente aumenta cuando la moto tiene mayor potencia en combinación con un peso más ligero del motorista, lo que implica mayor agilidad en la conducción y, en consecuencia, mayor vulnerabilidad para el motorista ante situaciones de peligro.

Hábitos de protección

El estudio también ha lanzado una encuesta a más de 600 moteros para profundizar en los hábitos relacionados con el uso de equipamiento de protección, ya que este puede marcar la diferencia en la gravedad de las lesiones en caso de accidente. De hecho, seis de cada diez motoristas afirman que, con la experiencia, su percepción sobre la importancia de usar equipamiento de protección ha aumentado.

Más allá del casco, que representa una medida básica de seguridad, el uso de otras prendas de protección específicas como guantes, chaquetas, pantalones o botas no está tan generalizado: el 15% considera que es opcional o no necesario para todos los desplazamientos en moto.

Dentro de esta indumentaria de seguridad opcional, lo más común son los guantes, seguido de las chaquetas, lo que pone de manifiesto que los motoristas priorizan la protección de las manos, los brazos y el torso, y no siempre son conscientes de los riesgos en piernas y pies. En particular, este comportamiento se observa principalmente en el perfil de motociclistas urbanos, entre los que menos de un 15% utiliza pantalón o calzado especializado durante la conducción por razones de comodidad y apariencia. Por el contrario, son prendas ampliamente extendidas entre más del 80% de los que conducen la moto principalmente para salir de ruta.

Sin embargo, un elemento de protección que todavía no está interiorizado como imprescindible para la seguridad en la moto es el chaleco airbag: únicamente un 6% de los motoristas encuestados reconocen utilizarlo y sin embargo es una prenda que puede marcar una gran diferencia en la severidad de las lesiones en caso de accidente. La incomodidad y el calor son los principales factores que frenan el uso de equipamiento de protección.

Recomendaciones

Este análisis se ha llevado a cabo con el objetivo de identificar áreas de mejora relativas a educación vial, utilización de equipamiento de protección y seguridad en las motos, que permitan aportar recomendaciones y desarrollar iniciativas dirigidas a reducir la siniestralidad en motos, promoviendo una conducción más segura y minimizando los riesgos asociados a este vehículo.

La Fundación Mutua Madrileña considera prioritario impulsar campañas de sensibilización y programas formativos que incidan en la prevención, especialmente entre los conductores noveles y en entornos urbanos. Solo mediante la colaboración entre administraciones, entidades privadas y la sociedad será posible avanzar hacia un escenario en el que la seguridad de los motoristas deje de ser una asignatura pendiente.