El sector de la automoción tampoco se ha querido perder el X Aniversario de OKDIARIO en el que se han dado cita las principales empresas de la cadena de valor, con la presencia de fabricantes, proveedores y concesionarios. Un encuentro en el que se ha puesto en valor la importancia informar sobre el automóvil con veracidad y libertad ante los cambios a los que se enfrentan las empresas en plena transición del coche de combustión al eléctrico y con la llegada de nuevas marcas al mercado nacional.

Hyundai IONIQ 9, coche oficial

Santiago de la Rocha, jefe de prensa de Hyundai, ha señalado que «es para celebrar que un periódico como OKDIARIO, después de 10 años, siga creciendo y siga apostando por la veracidad de la información, siga apostando, en lo que a nosotros respecta, por una información realmente interesante y realmente importante de la industria del automóvil».

«Desde luego que es para mí un honor estar representando a la marca en una celebración tan importante como es los 10 años de OKDIARIO y desde aquí felicitar a toda la plantilla, a Eduardo Inda, a todos los que componéis OKDIARIO», ha destacado.

El Hyundai IONIQ 9, coche X Aniversario de OKDIARIO, ha sido uno de los grandes protagonista de la Plaza de Toros de las Ventas en la que se ha celebrado este evento en el que además de las personalidades del sector de la automoción, tampoco han querido faltar los máximos representantes del sector de la automoción, que no se han querido perder esta importante cita.

El automóvil se vuelca con OKDIARIO

Por su parte, Francesco Colonnese, vicepresidente de OMODA & JAECOO, ha definido estos diez años de OKDIARIO como «un hito muy importante» y ha destacado que «representa mucho por el país, por España, para la información».

«OKDIARIO siempre está pendiente de nosotros, de publicar las últimas noticias e informaciones muy importantes del sector de la automoción. Además, apuesta por la juventud y las mujeres en el mundo del motor, y esto es muy importante para este sector», concluido el directivo italiano.

José Ángel López Tens, director de comunicación de Citroën, LeapMotor y Peugeot ha señalado que «estos 10 años tienen mucho mérito, 10 años son muchos años, y en un mundo tan cambiante y tan dinámico como en el que estamos ahora, especialmente con la revolución que hay en los medios de comunicación, estar 10 años en el aire, estar 10 años comunicando tiene un mérito enorme».

«El automóvil es muy importante especialmente en España, quiero recordar que es el octavo fabricante de coches a nivel mundial, y que un medio generalista como OKDIARIO dedique una sección a probar modelos, a hablar sobre la producción industrial en España es muy importante para todos los fabricantes», ha confesado el directivo del Grupo Stellantis.

Adrien Palumbo, managing director de Polestar, ha sido otra de las personalidad que ha acudido al X Aniversario de OKDIARIO. «Para mí, OKDIARIO ha conseguido en sólo 10 años ser una referencia. Enhorabuena por cumplir estos 10 años. Siempre estáis presente, siempre dais visibilidad a todas las marcas de coche con un punto de vista crítico y constructivo. La parte de motor es muy interesante a nivel de prensa y sois una referencia para mí», ha destacado el directivo del fabricante de coches eléctricos.