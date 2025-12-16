Rodamiento del coche: qué es, dónde está y que pasa si se rompe

Los vehículos a motor están formados por un gran número de piezas que les garantizan un funcionamiento óptimo y seguro. En las próximas líneas, hablaremos concretamente del rodamiento de un coche. Quizás, algunos, desconozcan esta pieza, pero a continuación os explicaremos todo lo relacionado a este componente: para qué sirve, sus funciones, dónde está ubicado, cada cuánto tiempo debemos de cambiarlo, su precio…

Qué es el rodamiento del coche y para qué sirve

Para empezar, analizaremos y explicaremos qué es un rodamiento del coche. Pues bien, es una especie de elemento mecánico que nos permitirá realizar un giro de ruedas suave y con el menor rozamiento posible para lograr una comodidad óptima y perfecta. ¿Qué lograremos utilizando esta pieza? lograremos que la rueda gire libremente soportando el peso del vehículo en su totalidad. Por otro lado, reducirá la fricción entre las partes móviles del vehículo y, por último, ayudará a mantener la estabilidad y el control del coche en todo momento.

Dónde están los rodamientos del coche

El rodamiento del automóvil está ubicado en el conjunto del cubo de la rueda, es decir, entre el eje o manguera y la propia rueda. Tal y como expresamos líneas atrás, su principal función es que la rueda gira por completo de forma suave y con una mínima fricción mientras soporta todo el peso del coche. En condiciones normales, este elemento va montado dentro del buje y puede formar una sola pieza con el en muchos vehículos modernos, quedando situado justo detrás del disco o tambor de freno y conectado al sistema de suspensión y dirección.

Qué pasa si suena: qué hacer si se rompe Todo aquel que no tenga ni la más remota idea de qué sonido genera un rodamiento en mal estado, debería leer atentamente las próximas líneas, pues podría evitar males mayores en su 'amigo de cuatro ruedas'. En primer lugar, si aparece un ruido constante al circular, como una especie de zumbido, es señal de desgaste interno del propio rodamiento. Por otro lado, si se produce un sonido al girar, sobre todo al tomar las curvas y hacia un lado concreto, nos indicará que el elemento está dañado. Vibraciones en el volante podría ser otro de los problemas más comunes de estas piezas y significa que el propio rodamiento tiene una holgura excesiva. También puede ser causado por una dirección imprecisa, que originaría que el coche lo sintiéramos mucho más inestable o con menor control. Si la rueda tiene un desgaste irregular, lógicamente, no girará de forma correcta al fallo del rodamiento. Y, por último, y no menos importante, un calor excesivo tras la circulación podría originar que la zona del buje se caliente más de lo normal. ¿Qué hay que hacer si aparecen estas señales? Pues bien, acudir rápidamente con el coche a un taller mecánico para su revisión y, si procede, a la sustitución del rodamiento dañado, pues seguir circulando con esta pieza en mal estado podría provocar daños mayores y comprometer la seguridad de los ocupantes del vehículo.