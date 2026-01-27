Renault aguanta el pulso de las marcas chinas y logra su mejor cuota de mercado desde 2018. El fabricante automovilístico galo ha finalizado el ejercicio como la segunda marca más vendida con 105.989 ventas, 83.309 turismos y 22.680 comerciales ligeros, hasta ocupar el casi el 8% del total de los vehículos que se han matriculado en España. Unas cifras que llegan en medio del desembarco de nuevas automovilísticas procedentes de China, que están teniendo un gran éxito en Europa.

Así lo ha señalado el director general de Renault y Alpine en España, Erden Kizildere, en la presentación de resultados de la compañía, a la que ha asistido este diario, en la que ha destacado que la firma vuelve a superar ampliamente el crecimiento del mercado en turismos aumentando sus ventas un 30%, más del doble que el mercado, que se quedo en 12% más que en el mismo periodo del año anterior.

Cuota de mercado de Renault en España

Un rendimiento favorecido por el éxito de Renault Clio, que se convierte en el segundo modelo más vendido en España con un total de 26.633 unidades comercializadas, seguido del Renault Captur con 19.011 matriculaciones y el Renault Austral con 11.491 ventas, los dos últimos fabricados en las instalaciones que tiene el grupo automovilístico francés en España.

Los modelos que la marca produce en España también han conseguido unos buenos resultados y ya representan el 55% de las ventas de Renault en nuestro país. De esta forma, el conjunto formado por Captur y Symbioz, fabricados en Valladolid; y Austral, Espace y Rafale, fabricados en Palencia, consiguen una de cada dos ventas de la marca en España.

En el mercado de electrificados (que incluye híbridos, híbridos enchufables y eléctricos), Renault hace el 52% de sus ventas de turismos. Este crecimiento es fruto del potencial de los turismos híbridos de la firma francesa, que suponen el 43% de sus comercializaciones, y la fortaleza de modelos como el Renault 5 E-Tech, con 4.123 matriculaciones.

Dentro de este tipo de motorizaciones cabe destacar el desempeño que ha tenido el gama E-Tech full hybrid en el mercado español al colocar a Renault como segunda marca que más híbridos vende en España. Referente en su relación prestaciones-consumo, esta tecnología se beneficia de la experiencia de electrificación de más de 15 años de la marca que permiten una conducción eléctrica hasta el 80% del tiempo en ciudad. Una ventaja tecnológica que durante 2025 ha servido para impulsar la gama compuesta por siete vehículos: Clio, Captur, Symbioz, Arkana, Austral, Espace y Rafale.

Vehículos comerciales

No sólo turismos. Renault se posiciona como la tercera marca más vendida en el mercado de los vehículos comerciales ligeros. Con una cuota del 12,2%, modelos como Trafic furgón, Trafic combi y Master furgón son los más vendidos de sus respectivas categorías al registrar un total de 22.680 operaciones comerciales.

Este resultado viene respaldado por una gama completamente renovada compuesta por Kangoo, Trafic y Nuevo Master, un modelo que se ha convertido en el referente del mercado al ser el más eficiente de su categoría gracias a su nueva plataforma multienergía y su diseño ‘Aerovan’.