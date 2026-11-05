Renault entra en la industria de Defensa con una fórmula para fabricar vehículos militares a menor coste. El fabricante automovilístico galo ha presentado un prototipo de vehículo teledirigido para misiones militares y civiles en colaboración con la empresa de Defensa John Cockerill. Una alianza con la que ambas empresas buscan la producción de equipamiento militar a menor coste.

Así lo ha explicado François Provost, consejero delegado de Renault Group, que ha destacado que «el Forefront Concept, desarrollado junto a John Cockerill, demuestra la contribución que la experiencia industrial y tecnológica que Renault Group puede aportar a un sector estratégico como el de los vehículos terrestres no tripulados, cuyas aplicaciones se prevé que se extiendan tanto al ámbito civil como al militar en los próximos años».

«Este innovador proyecto reúne dos áreas de especialización complementarias: la de Renault Group, centrada en el desarrollo y la producción rápida, a gran escala y con costes competitivos de productos tecnológicos fiables y de alto rendimiento, y la de John Cockerill, especializada en la industria de Defensa».

En concreto, el Forefront Concept es una plataforma terrestre operada por control remoto que cuenta con tracción a las cuatro ruedas, dirección en ambos ejes y dos motores eléctricos. El vehículo se controla a distancia y funciona de forma silenciosa. Su autonomía prevista ronda los 400 kilómetros, ampliable mediante un generador de autonomía extendida, lo que permite realizar operaciones remotas en los entornos más exigentes.

Con una capacidad de carga útil prevista de hasta una tonelada, está diseñado para responder a una amplia variedad de necesidades militares, entre ellas el apoyo logístico, las operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), la lucha contra drones, el apoyo de fuego y las evacuaciones. También contempla aplicaciones civiles, especialmente en operaciones de protección civil, logística e intervenciones en entornos de trabajo reducidos o peligrosos.

Vehículos militares a menor coste

Renault ha diseñado la plataforma móvil y ha aportado sus conocimientos en el desarrollo de arquitecturas modulares, con especial atención a la reutilización de componentes de automoción ya probados. Esta estrategia, combinada con criterios de diseño orientados a reducir costes y facilitar la fabricación, permite optimizar los gastos y los plazos de desarrollo desde las primeras fases del proyecto, así como aprovechar una capacidad de producción a gran escala respaldada por una sólida cadena de suministro.

La combinación de estas capacidades permite ofrecer una plataforma de alto rendimiento que puede industrializarse rápidamente y resulta competitiva desde el punto de vista económico.

Por su parte, John Cockerill ha desarrollado las funciones de control remoto y autonomía del vehículo para entornos complejos, además de aportar su experiencia en militarización de vehículos, integración de sistemas de misión y apoyo operativo. Su trayectoria en vehículos blindados y sistemas de Defensa refuerza la robustez, la capacidad de supervivencia y la adaptación del Forefront Concept a las condiciones del terreno.

Desarrollado con la colaboración de las Fuerzas Armadas francesas, el Forefront Concept participará en varios ejercicios y pruebas durante las próximas semanas para perfeccionar el prototipo a partir de sus observaciones y comentarios operativos. El proyecto también contribuirá a analizar la rápida evolución de los escenarios de operaciones y las nuevas necesidades de capacidades robóticas.

Otros acuerdos en Defensa

Renault Group también ha cerrado un acuerdo con Thales para la producción de un vehículo táctico adaptado a las nuevas necesidades operativas de las fuerzas terrestres. Gracias a la integración de drones, sensores, comunicaciones seguras híbridas y herramientas de apoyo a la decisión potenciadas por inteligencia artificial, las fuerzas terrestres podrán disponer de un vehículo con capacidades aumentadas.

El grupo galo no es el único fabricante automovilístico que ha entrado en la lucha por los contratos millonarios por el aumento en Defensa; Mercedes-Benz y Volkswagen también.