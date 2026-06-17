Mercedes se suma a Renault y Volkswagen en la lucha por contratos militares ante el aumento del gasto en Defensa

Renault Group y Thales también anunciaron en Eurosatory 4TROOP un vehículo táctico innovador adaptado a las nuevas necesidades operativas de las fuerzas terrestres. Gracias a la integración de drones, sensores, comunicaciones seguras híbridas y herramientas de apoyo a la decisión potenciadas por inteligencia artificial, las fuerzas terrestres podrán disponer de un vehículo con capacidades aumentadas. Sin embargo, el grupo galo no es el único fabricante automovilístico que ha entrado en la lucha por los contratos millonarios por el aumento en Defensa; Mercedes-Benz también.

Así lo han señalado fuentes conocedoras de la situación, en conversaciones con este diario, que han señalado que Mercedes-Benz está intensificando sus actividades en la fabricación de equipos de Defensa, asociándose con la empresa tecnológica alemana Tytan Technologies para convertir su SUV Clase G y su furgoneta Sprinter en plataformas móviles para interceptar drones hostiles.

Mercedes en el sector de la Defensa

El aumento del gasto en Defensa en toda Europa y el incremento del uso de drones para conflictos bélicos han generado una demanda de sistemas móviles de contramedidas capaces de operar en terrenos diversos. Mercedes ve una oportunidad para adaptar plataformas existentes, como la Clase G, la Sprinter y, con algunas limitaciones, la furgoneta Vito, para un uso militar más amplio.

Mercedes suministrará versiones militares de la Clase G y la Sprinter como plataformas móviles de misión y centros de mando. Los vehículos transportarán drones de reconocimiento y drones interceptores diseñados para neutralizar aeronaves hostiles. Eso sí, los drones, los sensores, los sistemas de armas y el equipo específico para cada misión provendrán de los socios.

El sector de la Defensa representa un área de crecimiento para Mercedes, pero probablemente seguirá siendo un nicho de mercado. Actualmente, representa alrededor del 1% de los ingresos del grupo Mercedes, cifra que podría incrementar con el aumento del gasto de los gobiernos en este sector.

Renault y Volkswagen en la lucha por los contratos militares

Otros fabricantes de automóviles que exploran contratos de equipos de Defensa son Renault y Volkswagen. Renault y la empresa aeroespacial Thales presentaron un prototipo de vehículo militar basado en el SUV mediano Renault Rafale, modelo de la marca gala que se produce en Palencia. Este vehículo funcionaría como centro de mando móvil para operaciones aéreas y terrestres no tripuladas. Se trata de un acuerdo similar al de Mercedes.

A principios de junio, el Grupo Volkswagen presentó vehículos militares basados ​​en la camioneta Amarok y la furgoneta Crafter en la feria Enforce Tac en Alemania para evaluar el interés del mercado. Estos vehículos, de producirse, podrían contribuir a garantizar el futuro de la infrautilizada fábrica de VW en Osnabrück.

Para los fabricantes de automóviles, la producción de vehículos y equipos militares podría mantener las fábricas con baja capacidad en funcionamiento y preservar los empleos ante la creciente competencia china y el lento avance de la electrificación. Las fuerzas armadas y las empresas de Defensa se beneficiarían de la experiencia de los fabricantes de automóviles en la producción en masa eficiente y con mayor agilidad.