Europa lleva el automóvil al terreno militar: SUV y plataformas civiles para ganar velocidad de fabricación

Europa lleva el automóvil al terreno militar tras el acuerdo entre Renault y Thales que integra en la arquitectura electrónica de vehículos de su gama las tecnologías de vanguardia desarrolladas por la compañía francesa de defensa. Una alianza que llega después de que Bruselas haya insistido en la necesidad de acelerar las capacidades de defensa del Viejo Continente, poniendo el foco no solo en comprar armas, sino en tener capacidad de fabricar más y más rápido ante el incremento de las tensiones geopolíticas.

Así lo han explicado fuentes cercanas al sector, en conversaciones con este diario, que han señalado que la experiencia de Renault Group en arquitectura electrónica y personalización permite contar con vehículos de serie rápidamente desplegables y con un coste controlado, integrando al mismo tiempo las tecnologías de vanguardia de Thales. Un aspecto con el que el sector de la defensa puede ganar velocidad de fabricación en comparación con los tiempos de producción de los blindados.

No sólo eso, las fuerzas armadas también podrán apoyarse en las capacidades posventa de Renault Group para garantizar el mantenimiento y la disponibilidad operativa de los vehículos, al tiempo que se simplifica su logística.

Este enfoque industrial permite a las fuerzas disponer rápidamente de nuevas capacidades, al tiempo que garantiza una perfecta interoperabilidad con los sistemas de mando existentes. De este modo, facilita la conducción y la coordinación de las operaciones, tanto en Francia como en el extranjero.

El 4 TROOP, un prototipo de Vehículo Civil Multirrol (VCMR), integra las principales capacidades de comunicación e innovaciones tecnológicas desarrolladas por Thales en el marco de la red táctica de combate colaborativo de las fuerzas terrestres: comunicaciones seguras, conectividad táctica, coordinación multisensores, supervisión y protección de las operaciones.

El automóvil al terreno militar

Franck Naro, vicepresidente de Ingeniería, Desarrollo de Proyectos de Vehículo y Vida en Serie de Renault Group, ha señalado que «con el VCMR, que se apoya en la amplia gama de plataformas de Renault Group, exploramos un enfoque pragmático y soberano de la movilidad operacional, con el fin de responder rápidamente a las nuevas necesidades de las fuerzas para mejorar los medios de anticipación y acción sobre el terreno». «Apoyándonos en plataformas civiles probadas y en nuestra capacidad industrial, proponemos una solución ágil, resiliente e inmediatamente movilizable», ha añadido.

Por su parte, Christophe Salomon, director general adjunto de Sistemas de Información y Comunicaciones Seguras en Thales, ha destacado que «más que una evolución tecnológica, 4 TROOP encarna la fusión entre la experiencia de Thales y los sistemas digitales embarcados en los vehículos, creando un entorno integrado, innovador y único». «Al aprovechar los programas informáticos existentes a bordo y complementarlos con las plataformas de Thales, refuerza los datos tácticos para lograr una comprensión profunda y procesable del entorno, permitiendo anticipar, decidir y actuar con agilidad, eficacia y seguridad», añade.

«Esta innovación abre el camino a una nueva generación de soluciones duales, en las que los datos se convierten en un multiplicador de rendimiento, capaz de apoyar tanto las misiones de seguridad interior como las operaciones de alta intensidad», ha insistido Salomon.

Un acuerdo que abre la puerta a nuevas alianzas entre el sector de la automoción y la defensa tras los últimos acontecimientos geopolíticos, que han evidenciado la falta de capacidad defensiva de los países que comprenden la Unión Europea (UE) y que se han intensificado con la guerra arancelaria instigada por Donald Trump. Situación que pone el foco en el Grupo Volkswagen, que estudia utilizar sus plantas con sobrecapacidad para ocupar las líneas de producción para la fabricación de material de guerra.