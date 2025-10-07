Renault descarta que los despidos afecten a las fábricas que tiene el grupo en España. El fabricante automovilístico francés planea recortar a 3.000 trabajadores de su plantilla en distintas secciones de la compañía, entre las que no se incluirían los empleos en sus fábricas de producción, que darse en los departamentos de Recursos Humanos, Finanzas o Marketing, principalmente en la sede central de Renault en París. La firma no es la única que planea reestructurar su negocio en los distintos mercado europeos, Volvo, Volkswagen, Audi o Ford son algunas de las firmas que han anunciado una reducción de personal este año.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a la situación, en conversaciones con este diario, que han señalado la importancia de las plantas de España para el grupo que próximamente podrían recibir la llegada de nuevos modelos 100% eléctricos, ya que Renault ha recibido más de 58 millones de euros de la última resolución del PERTE VEC III, para una subvención y préstamo para el desarrollo de sus fábricas de Palencia y Valladolid, centrada en el desarrollo de vehículos eléctricos y conectados.

Una llegada con la que el grupo no se podría permitir prescindir de trabajadores, además, estos despidos se encuentran todavía en una fase inicial y se enmarcan dentro de un plan para recortar costes fijos, con el fin de agilizar procesos, fruto de la situación actual del sector de la automoción. Un sector afectado por las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra comercial, así como de las dudas con el coche eléctrico y el desembarco de nuevas marcas chinas en Europa.

Recorte de costes fijos

El nuevo director ejecutivo, Francois Provost , que fue designado en julio después de que Luca de Meo se fuera a Kering, propietario de Gucci , necesita restaurar los márgenes, lograr que la calificación crediticia de Renault vuelva al grado de inversión y encontrar formas para que el fabricante de automóviles relativamente pequeño lidie con el impacto de los aranceles estadounidenses y la intensa competencia de los fabricantes de automóviles chinos.

La plantilla total de la compañía supera los 98.000 empleados, aproximadamente. Al cierre del primer semestre de este año, Renault ha registrado pérdidas por importe de 11.143 millones de euros como resultado del impacto de Nissan en su cuenta de resultados, tras cambiar la contabilidad de su participación en la firma nipona.

Renault y más despidos en el automóvil

Estos despidos en la marca francesa se suman a otros anuncios recientes dentro del sector automovilístico, como es el caso de la proveedora alemana ZF Friedrichshafen que recortarán 7.600 empleos. También Volvo recortará 3.000 empleos a nivel global, en torno al 15% de su fuerza laboral, y Audi 7.500. Una situación que refleja la crisis en la que se encuentra inmerso el sector de la automoción en Europa.

Por su parte, Bosch planea recortar 13.000 empleos, lo que equivale aproximadamente al 3% de su plantilla global de la compañía alemana, a lo que hay que sumar el anuncio de Continental que planea eliminar 3.000 puestos de trabajo en su división de investigación y desarrollo automotriz como parte de una reestructuración que incluye la escisión de la unidad automotriz para centrarse en las divisiones de neumáticos e industria, más rentables.