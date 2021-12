Con el frío sufrimos una cantidad muy grande de cambios en el ambiente. El descenso de las temperaturas afecta a nuestros vehículos, especialmente en lo que se refiere a la presión de las cubiertas del coche y es que, ¿sabías que con el frío los neumáticos tienden a desinflarse? Es por eso por lo que es muy posible que una mañana, al coger el coche, notes que la presión de las ruedas no es la misma, parece que alguien haya desinflado los neumáticos. Pero, ¿por qué baja la presión de los neumáticos en invierno? ¿Cuál es el motivo?

Existe una razón muy clara para explicar por qué baja la presión de los neumáticos en invierno y, a continuación, te lo contamos.

Los neumático pierden presión con el frío

En el momento en el que la temperatura disminuye drásticamente, la mezcla de los neumáticos se adapta a las condiciones climáticas externas, ¿cómo lo hacen? Desinflándose. El resultado no siempre es perceptible, es más, en la mayoría de ocasiones no te darás ni cuenta ya que la disminución de la presión está limitada. No obstante, esta pérdida de presión es lo suficientemente importante como para influir en el frenado y en el agarre a la calzada.

Es por eso por lo que no controlar la presión de los neumáticos en invierno es todo un riesgo, especialmente cuando el vehículo ha estado parado durante varios días. No controlarlo podría suponer un peligro. El hecho de que la presión de las ruedas no sea la correcta favorece los imprevistos y, como no, los accidentes, además de que se produce un mayor gasto de gasolina.

Según la Ley de Gay-Lussac, que establece que la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura, la razón por la que la presión de los neumáticos baja en invierno se reduce a que, si el aire se enfría, la temperatura disminuye y la presión también se reduce.

La presión de los neumáticos en invierno, ¿cómo le afecta?

Para poder comprender cómo se comportan los neumáticos en condiciones de frío, pongamos de ejemplo un neumático 180 14R. Una presión de 2.1 bar a una temperatura habitual de 20 °C puede disminuir hasta 1.96 bar el termómetro baja a 0 °C. Esta bajada de 0.14 bar puede ser mayor si la última revisión de neumáticos que se realizó fue en verano, antes de las vacaciones.

Conducir con los neumáticos desinflados provoca un aumento en la distancia de frenado, además de que el agarre en las curvas se vuelve inadecuado e inseguro. A esto hay que añadir que el consumo de combustible sube en un 2% con los neumáticos desinflados, además de tener en cuenta el desgaste prematuro e irregular de los neumáticos, el ruido y la contaminación ambiental.

Es precisamente por todo esto por lo que es muy importante controlar la presión de los neumáticos de forma habitual, especialmente en la temporada de frío. Así que antes de coger el coche, especialmente si vas a hacer un viaje largo por carretera, revisa la presión de las ruedas para evitar accidentes.