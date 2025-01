¿Qué es el AdBlue, para qué sirve y por qué lo usan los coches diésel?

Con el avance de la tecnología, las grandes empresas han ido evolucionando y fabricando elementos capaces de combatir ante el cambio climático. El AdBlue de los coches diésel es un gran ejemplo de ello. Este líquido, que está compuesto por un 32,5% de urea y un 67,5% de agua destilada, reduce las emisiones de óxido de nitrógeno, uno de los contaminantes más perjudiciales generados por los motores de gasoil.

¿Para qué sirve el AdBlue en el coche?

Tal y como hemos contado líneas atrás, el AdBlue se utiliza en vehículos que cuentan con un sistema llamado reducción catalítica selectiva, es decir, el SCR, que está diseñado para reducir las emisiones de óxido de nitrógeno de forma eficiente. Este sistema, además, permite que los motores diésel cumplan con las normativas de emisiones más estrictas, como puede ser la Euro 6, que exige reducir significativamente los elementos contaminantes que salen al exterior.

¿Cómo funciona el sistema AdBlue?

Inyección en el sistema de escape: el AdBlue se almacena en un depósito separado del combustible y se inyecta directamente en los gases de escape del vehículo, justo antes del catalizador SCR. Descomposición en amoníaco: cuando el AdBlue entra en contacto con los gases de escape, se descompone en amoníaco. Reducción del óxido de nitrógeno: en este último paso, el amoníaco reaccionará a los óxidos de nitrógeno acumulados en el catalizador, y los transformará en nitrógeno y agua, dos sustancias completamente inofensivas para el medio ambiente.

¿Qué pasa si un coche se queda sin AdBlue?

Si un coche se queda sin AdBlue, el sistema de reducción de emisiones SCR no podrá funcionar correctamente y podría generar varios problemas, en los que destacan un bajo rendimiento del vehículo o el incumplimiento de la normativa medioambiental. Cuando dicho elemento está en un nivel bajo, el automóvil entrará en modo de emergencia, reduciendo la potencia y el rendimiento del motor para disminuir la creación de emisiones contaminantes que salen al exterior.

En otros casos, el vehículo, directamente, no arrancará. Los coches más actuales están diseñados para no funcionar en caso de no cumplir con esta normativa y evitar, de esta forma, que contamine de forma excesiva. Asimismo, el propio automóvil nos indicará en su tablero de luces que el líquido está a un nivel bajo o muy cerca de agotarse. Esta situación, en parte, nos genera cierta ventaja para evitar daños mayores en el automóvil.

¿Cuántos kilómetros dura un litro de AdBlue?

En condiciones normales, un litro de AdBlue puede durar, aproximadamente, entre 1.000 o 1.500 kilómetros, dependiendo de varios factores como, por ejemplo, el tipo de automóvil, estilo de conducción, condiciones o la eficiencia en el sistema SCR, entre otros. Por otro lado, es importante seguir las indicaciones del fabricante del coche y reponer el líquido cuando el tablero indique que el nivel está bajo, así evitaremos que el sistema deje de funcionar de forma correcta y sucedan escenarios como los anteriormente citados.

¿Por qué hay que echar anticristalizante al AdBlue?

El anticristalizante se añade al AdBlue para evitar la formación de cristales en el sistema de inyección y el depósito del propio elemento, especialmente en condiciones de bajas temperaturas. Cuando se expone a estas condiciones de bajo cero, la urea puede cristalizarse y podría bloquear el sistema y afectar el funcionamiento del sistema SCR del vehículo.

¿Por qué se cristaliza? Pues bien, el AdBlue se congela a -11°C aproximadamente, lo que significa que, si el líquido se enfría a temperaturas inferiores a esa cifra marcada, la urea presente en el AdBlue comienza a formar cristales y estos podrían bloquear los inyectores del sistema SCR, obstruir el depósito del AdBlue y reducir la eficacia del sistema de reducción de emisiones, entre otros problemas.

¿Cómo se añade el anticristalizante?

En la mayoría de los casos, los fabricantes de AdBlue ya incluyen el anticristalizante en el producto. No obstante, si necesitas añadirlo por separado, el proceso es sencillo: solo tendrás que mezclar el producto con el AdBlue en las proporciones recomendadas por el fabricante para asegurar que el sistema SCR del coche siga funcionando de forma correcta, incluso ante condiciones extremas de frío.

¿Qué problemas puede provocar el AdBlue en el coche?

Además de no cumplir con las normativas medioambientales, un mal uso del AdBlue podría provocar varios problemas en el sistema. Por ello, es de vital importancia seguir las indicaciones de los profesionales del sector y, sobre todo, de los fabricantes, para ahorrarte algún que otro disgusto innecesario. Por otro lado, también es recomendable utilizar un producto de calidad, de lo contrario podría no lograr su objetivo e, incluso, dañaría algunas piezas interiores de nuestro automóvil.