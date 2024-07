Es posible que destroces tu coche: estas son las cosas que hacemos ponen los pelos de punta a los mecánicos

Los mecánicos que se dedican a reparar coches suelen ver diariamente bastantes averías que pueden ser evitadas si se mantiene bien el coche. Por todo ello, debemos ser conscientes de que las costumbres al conducir y cuidar el coche es vital de carga a que dure bastante más y que los elementos se vayan a mantener en el mejor estado posible. Los mecánicos hacen habitualmente reparaciones en los vehículos y por todo esto suelen ver diariamente multitud de averías evitables, cuando el mantenimiento que se haya hecho de forma previa se haya podido evitar. No olvidemos que las costumbres de conducción y cuidar el automóvil es vital para poder alargar la vida útil y estar seguros de que los elementos están en el mejor estado. En este sentido, existen algunas prácticas que el mecánico nunca realizaría con su coche . Vamos a ver algunos de los mandamientos que tienen los mecánicos.

Los mandamientos aconsejan seguir los mecánicos

1. “No deberás descuidar su mantenimiento”. Un buen mantenimiento preventivo va a ser menos caro que una posterior reparación. Todo esto hace que no deberán ignorarse los cambios de forma regular del aceite. 2 .“No tengo que basarme solo en los avisos de mantenimiento del coche”. La confianza en los recordatorios de los cambios de aceite no deben hacernos confiar en que todo va bien. Pensemos que todo va a depender de los kilómetros que se recorran, costumbres o incluso del tiempo. Por todo ello, lo mejor es verificar los niveles y las condiciones del aceite del vehículo con regularidad, para saber cuándo debemos cambiarlo. 3. “No usaré repuestos para automóviles”. Las piezas que sean originarles se van a fabricar de manera especial en la marca y en cada uno de los vehículos, Algo que no sucede con otras piezas de repuesto. A la larga puede acabar siendo mucho más caro. 4. “No utilizaré combustible diferente al recomendado por la marca del vehículo». Si usas combustibles que sean distintos a los que fueron diseñados para tu coche, se van a generar problemas de reparación más importantes.

5. “No adquiriré ningún tipo producto de venta libre que prometa detener una fuga”. No es bueno utilizar productos que digan que detienen las fugas en el aceite del motor, el refrigerante, líquido de la dirección asistida o las ruedas pinchadas. Estamos ante una solución de carácter temporal que suele causar más perjuicios que beneficios. 6. “No modificaré el exterior del coche sin pensar en el clima donde vivo”. Lo mejor es pintar el coche en vez de envolverlo con vinilo, en especial en los sitios que hace calor y que son soleados. Toto esto se debe a que los rayos sol extremos causan grietas o despegan la envoltura del vehículo. 7. “No pondré una alfombra de goma que no quepa en el lado del conductor”. En el caso de que lo hagas y no la ajustes bien, vas a correr el riesgo de que la alfombrilla se termine atascando detrás del acelerador o del freno, de tal forma que se ponga una situación peligrosa.

8. “No ignorar la luz de advertencia del coche”. Siempre es necesario la obediencia a los códigos de advertencia del coche. Esa es la forma que tiene el coche de decirnos que algo funciona mal y antes de que vaya a más hay que hacerles caso». 9. “No cambiaré neumáticos por unos neumáticos ya usados”. El reemplazo de los neumáticos que estén ya gastados por otros usados, aunque pueda parecer que están en buen estado, es erróneo. Lo mejor es verificación de la seguridad del coche e ir cambiándolo con el tiempo preciso. 10. “No debo mentir al mecánico sobre la problemática que tenga en el coche”. Lo ideal es que la información que se proporcione al mecánico sea lo más precisa que sea posible, de esta forma va a poder ser un problema real, todo esto lo debes tener en cuenta, sin duda.

Los mecánicos deben ser serviciales y de confianza

Luego de haber leído todo lo que teníamos que deciros sobre lo que opinan los mecánicos que debemos valorar, seguro que ahora lo tenéis un poco más claro. Bien es cierto que suele ser complicado llevar un buen mantenimiento o estar atento cuando no se tienen conocimientos en materia de mecánica.

Todo esto al final permite que podamos disfrutar de un mayor conocimiento y que sea más complicado que el coche nos dé algún tipo de susto, o lo que es peor, una avería grave, con el costo que ello pueda tener.

Nuestra recomendación es siempre optar por un mecánico y del que tengas seguridad de que su trabajo y servicios van a ser los más adecuados. Al final eso es lo mejor, porque si solo te fijas en temas como las tarifas, corres el riesgo de que ello sea porque el trabajo que hagan con tu vehículo no sea el que deseas.