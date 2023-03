El Peugeot 408, un coche de estrella Michelín

La final de la era de los SUV puede vislumbrarse mucho más cerca de lo que todos pensamos. Peugeot ha lanzado un órdago para desafiar a un segmento cada vez más masificado con la irrupción del 408. Este modelo futurista pretende satisfacer las necesidades de los usuarios a través de una estética rompedora y que pretende sustituir al tipo de vehículo hegemónico en la actualidad.

«Hace 15 años se vendían muchísimos monovolúmenes. Hoy es casi impensable que alguien se compre uno. El mercado evoluciona. Los SUV son el presente, pero más pronto que tarde serán el pasado», se atreven a aventurar desde la marca del León con un coche que reúne todos los ingredientes para ser considerado como ‘rompedor’.

Las características del 408 conforman un cóctel equilibrado presentando una carrocería elevada estratégicamente por encima de la altura de las berlinas, las ruedas sobredimensionadas heredadas de los SUV, una capacidad interior gigantesca tanto en los asientos traseros como en el maletero propio de los monovolúmenes y un diseño que evoca a los viejos coupés en la segunda mitad del coche si lo vemos de frontal hacia el maletero.

Cualquier diría que la receta es arriesgada, pero en nuestro caso el maridaje nos pareció de estrella Michelín. La marca francesa procuró en una ruta por Cantabria que conociésemos los diversos encantos que puede ofrecernos esta preciosa Comunidad del norte de España empezando por sus impresionantes palacios, galerías de arte, fábricas gourmet y para rematarlo visitamos hasta dos de los mejores restaurantes de la zona.

Centro Botín

Todo comenzó en este espectacular edificio dedicado al arte contemporáneo. Situado en una zona privilegiada con unas impresionantes vistas al mar, cuenta con obras de múltiples pintores destacados como Henri Matisse, Francis Bacon, Joaquín Sorolla o Juan Gris. Se trata sin duda de una parada imprescindible si visitas la ciudad de Santander.

Restaurante El Nuevo Molino

Se trata de un restaurante con estrella Michelín que despunta por la calidad de sus productos. No se trata del típico restaurante en el que pruebas múltiples pequeños bocados, sino que se trata de un viaje al centro de Cantabria a través del producto. Sublime fue el pescado del día –un cuco– que nos cautivo por su espectacular sabor y tampoco podemos desmerecer un delicioso entrecot de Tudanca –vaca local– que no necesitaba cuchillo para ser cortado. Un sitio para venir una y otra vez sin dudarlo.

Palacio de la Magdalena

No queremos decirlo muy alto para no llamar la atención de Froilán y demás jóvenes de la Casa Real, pero ¡qué pedazo de palacio frente al lado de la playa del Sardinero tiene Santander! Este lugar de vacaciones regalado al rey Alfonso XIII actualmente es un lugar donde se realizan cursos y másteres universitarios, pero que merece pasar una mañana entera contemplando unas espectaculares estancias. Costó en su día un millón y medio de pesetas. Hoy no queremos alarmaros con la inflación, pero puede que cueste 2.000 veces más.

Faro de Ajo

Este peculiar faro multicolor decorado por el artista callejero Okuda es, sin duda, uno de los más particulares del mundo. Tanto es así que en el pueblo donde se sitúa hay un refrán y dice que «atrae a más turistas que barcos». Lo cierto es que es una obra callejera única en el mundo y lugar de encuentro de muchísimos influencers.

Anchoas Sanfilippo

Esta empresa familiar acumula cinco generaciones elaborando anchoas en Salazón como le enseñaron sus ancestros sicilianos. Se trata de un producto increíble hecho a mano con mimo y esmero y que emplea a decenas de personas de Santoña. Tienen varias terminaciones de anchoa y no te quedes sin probar las de mantequilla. Un auténtico bocatto di cardinale.

Restaurante La Bicicleta

Se trata de un lugar que te presenta la cocina local, aunque la interpreta de una manera muy creativa en una casa típica del siglo XVIII reformada para la ocasión. Sin duda, nos impresionó el contraste de los sabores que hacían chisporrotear nuestro paladar destacando entre sus ‘exóticas’ creaciones el Pastrami de Cordero y su impresionante Bogavante Chili.