Pere Navarro, director de la DGT, sobre los radares: «Levanta el pie cuando pasas y luego haz lo que quieras»

Las críticas por el uso de radares son habituales, pero en esta ocasión el director de la DGT, Pere Navarro, ha respondido con una sinceridad poco frecuente. Durante una entrevista en el programa «Motor 5» de Radio Nacional de España (RNE), dejó una frase que rápidamente se ha hecho viral: «Qué menos que levantar el pie cuando pasas por allí y luego, pues en fin, haz lo que quieras».

La conversación giraba en torno a los radares fijos, cuya ubicación se debe anunciar mediante la correspondiente señalización. Navarro ironiza sobre quienes, pese a las advertencias, siguen circulando superando los límites de velocidad. «A veces decimos que el que pica es por tonto. Si te ponen un gran cartel, al menos ten la delicadeza de tenerlo en cuenta», comentó.

La recomendación de Pere Navarro sobre los radares

El exceso de velocidad continúa siendo una de las infracciones más frecuentes y una de las principales causas de accidentes con víctimas mortales en las carreteras españolas. Para intentar reducir estos datos, la DGT utiliza diferentes sistemas de control: radares fijos, móviles y de tramo, además de helicópteros, drones y vehículos camuflados.

Navarro recordó que la normativa únicamente obliga a señalizar los radares fijos y los de tramo, mientras que los móviles pueden instalarse sin previo aviso. También defendió las campañas de sensibilización que impulsa Tráfico, aunque admitió que no siempre son suficientes. «Dándole golpecitos en la espalda y diciendo a la gente «pórtate bien», siempre hay alguno que no hace caso», afirmó.

Uno de los reproches más habituales hacia la DGT es el supuesto afán recaudatorio de los radares. Pere Navarro aseguró que esa crítica forma parte del debate desde hace años y que la asumen «con resignación cristiana». A su juicio, lo importante son los resultados: allí donde se instalan radares se reduce la velocidad y, con ella, también la siniestralidad.

Respecto a los radares móviles, explicó que tampoco se colocan de manera arbitraria, sino que existe una metodología que determina los puntos donde se sitúan. En cuanto a los radares de tramo, permiten controlar la velocidad media durante varios kilómetros y ofrecen una imagen más real del comportamiento del conductor. «En un punto concreto puede haber un exceso puntual, pero en un tramo de tres kilómetros el análisis tiene mucho más sentido», señaló.

Los nuevos radares remolque

Los nuevos radares con ruedas, conocidos popularmente como «radares remolque», se han convertido en uno de los sistemas de control de velocidad más temidos en varios países europeos, como Francia. Destacan por su tecnología de última generación, capaz de controlar simultáneamente a decenas de vehículos que circulan por hasta seis carriles diferentes.

Estos dispositivos ya se han empezado a utilizar también en España. Su principal característica es que, aunque funcionan de forma muy similar a un radar fijo, legalmente tienen la consideración de radares móviles. Esto significa que no necesitan estar señalizados previamente, por lo que los conductores pueden encontrarse con ellos sin ningún tipo de aviso.

Según el RACE, las características más destacadas de estos radares remolque son:

Incorporan un sistema de ruedas que permite trasladarlos con facilidad a distintos puntos de la red de carreteras, sin necesidad de realizar instalaciones permanentes.

Funcionan de manera autónoma gracias a un conjunto de baterías, capaces de mantener el dispositivo operativo durante aproximadamente una semana sin conexión a la red eléctrica.

Disponen de conexión a Internet mediante Wi-Fi, lo que facilita el envío y la tramitación de las denuncias de forma prácticamente inmediata, sin que sea necesaria la presencia de un agente de tráfico en el lugar.

Utilizan tecnología de medición por láser, capaz de controlar simultáneamente la velocidad de vehículos que circulan por varios carriles.

Exceso de velocidad

«La velocidad excesiva o inadecuada ejerce una influencia muy negativa sobre tus capacidades para conducir y te expone con mucha facilidad a situaciones de alto riesgo. La probabilidad de morir o sufrir lesiones graves permanentes es mucho mayor en un accidente con velocidad excesiva que en otro con una velocidad más moderada. Esto sucede independientemente de si la causa última del accidente ha sido o no el exceso de velocidad.

Si siempre conduces a una velocidad excesiva o inadecuada, es una mera cuestión de tiempo que acabes por sufrir un siniestro. Por el contrario, circular a una velocidad adecuada a la situación en la que te encuentras puede evitar que sufras un accidente y aunque este finalmente llegue a producirse, probablemente será de mucha menor gravedad», advierte la DGT.

Uno de los principales riesgos de circular a una velocidad excesiva es el impacto que tiene sobre la capacidad de percepción del conductor. A mayor velocidad, el cerebro dispone de menos tiempo para procesar la información del entorno, lo que provoca el conocido «efecto túnel». Este fenómeno reduce el campo de visión útil y aumenta el riesgo de sufrir distracciones.