Pedro Bastida, mecánico de la ITV: «Este coche podría ser un Lamborghini, un Porsche o un Bentley»

En el mundo automovilístico, no todo lo que define a un vehículo se ve a simple vista. En las últimas décadas, los grandes grupos han apostado por el desarrollo de plataformas que sirven como base a modelos muy distintos, tanto en precio como en prestaciones. Uno de los mejores ejemplos es el Audi Q7, que comparte plataforma con vehículos de marcas mucho más exclusivas dentro del Grupo Volkswagen, como Porsche, Bentley o Lamborghini.

Esta coincidencia técnica invita a reflexionar sobre si es razonable que coches que pertenecen a segmentos completamente distintos compartan elementos fundamentales. Lo que está claro, según los expertos, es que la frontera entre lujo, tecnología y valor real es cada vez más difusa. «Los modelos de las diferentes marcas que pertenecen al grupo VAG comparten muchísimas piezas, entre ellas, una de las más importantes que es la plataforma, en este caso estamos viendo un Audi Q7, que comparte plataforma con Porsche Bentley y Lamborghini», comparte Pedro (@la_itv).

Los modelos que pertenecen al grupo VAG

«Esto podría ser un Lamborghini, podría ser un Porsche o incluso un Bentley, pero en realidad es un Audi Q7, un modelo que comparte plataforma con vehículos de esas marcas y que utiliza una base técnica muy buena, versátil y realmente robusta. Este Audi Q7 tiene más de 200.000 kilómetros y, como podéis ver, se encuentra en un estado excelente: no presenta signos de desgaste preocupantes y todo se ve bien fabricado, con buenos materiales y una sensación general de solidez.

En la imagen se aprecia claramente el logotipo de Audi y, como sabéis, todas las marcas mencionadas pertenecen al grupo VAG. El tren delantero es de un tamaño considerable, con un brazo de suspensión bastante grande y una barra estabilizadora visible, lo que refuerza esa impresión de robustez. La verdad es que el conjunto ha aguantado muy bien el paso de los kilómetros. Y ahora os lanzo la pregunta: ¿qué opináis de que un coche de 80.000 euros comparta plataforma con otro que puede costar 500.000?», comenta Pedro.

A simple vista, el conjunto mecánico podría corresponder a un modelo de marcas tan exclusivas como Lamborghini, Porsche o Bentley. Sin embargo, se trata de un Audi Q7, una de las principales marcas principales del Grupo Volkswagen (VAG). Este vehículo se apoya en una plataforma modular de gran tamaño, diseñada para albergar motorizaciones potentes, sistemas de tracción avanzada y soluciones de suspensión complejas.

El estado del vehículo que muestra Pedro en el vídeo resulta especialmente significativo. Con más de 200.000 kilómetros, no se aprecian signos evidentes de deterioro estructural ni fallos graves en los principales componentes visibles. Los materiales mantienen un buen aspecto, las piezas metálicas no muestran deformaciones anómalas y el conjunto transmite una sensación de solidez que suele asociarse a vehículos de gama alta.

La comparación entre un Audi Q7, cuyo precio puede rondar los 80.000 euros dependiendo de la versión, y modelos que superan ampliamente los 500.000 euros, como algunos Bentley o Lamborghini, resulta inevitable. Sin embargo, desde el punto de vista industrial, el uso de plataformas compartidas es una práctica cada vez más extendida.

Historia y evolución

Las iniciales del Grupo VAG provienen del alemán «Volkswagen AktienGesellschaft», es decir, «Volkswagen Sociedad por Acciones», cuyo origen se remonta al 28 de mayo de 1937 para producir y distribuir el Volkswagen Tipo 1, conocido popularmente como Beetle (Escarabajo). Este automóvil, que nació de la mano del diseñador alemán Ferdinand Porsche, acabó convirtiéndose en uno de los coches más icónicos de todos los tiempos.

Actualmente, el Grupo Volkswagen está compuesto por numerosas marcas: Audi (fabricación de automóviles premium con enfoque en tecnología, diseño y alto rendimiento), Bentley (fabricante británico de automóviles de lujo exclusivos), Bugatti (marca de superdeportivos de lujo reconocida por algunos de los coches más rápidos y exclusivos del mundo), Cupra (marca española especializada en vehículos deportivos con diseño avanzado y tecnologías innovadoras), Ducati (fabricante italiano de motocicletas deportivas de alto rendimiento), Lamborghini (marca italiana de automóviles deportivos de lujo con diseños audaces y motores potentes), MAN (compañía alemana dedicada a la fabricación de camiones, autobuses, motores diésel e industriales), Neoplan (fabricante alemán de autobuses y trolebuses con diseño futurista), Porsche (marca alemana de automóviles deportivos y de lujo reconocida por su ingeniería de precisión), Scania (fabricante sueco de camiones pesados, autobuses y motores industriales y marinos), SEAT (marca española que combina diseño deportivo, tecnología y buena relación calidad-precio), Škoda (fabricante checo de automóviles prácticos, espaciosos y eficientes), Volkswagen (marca principal del grupo con una amplia gama de turismos) y Volkswagen Vehículos Comerciales (división especializada en furgonetas y vehículos de trabajo).