¿Imagínate poder ir a un restaurante de estrellas Michelín al precio de uno normal? ¿Imagínate tener descuentos impresionantes en firmas de lujo de moda, tecnología, artículos de viaje e incluso ir a museos? Deja de imaginar porque esto es una realidad. Hablamos del club Only You de la marca de automóviles franceses de lujo DS.

Se trata de un programa hecho por la marca que utiliza el ‘Savoir Faire’ como lema de vida y que ya ha introducido el lujo y la sofisticación en el mercado español con coches de gama Premium. Ahora el desafío es distinto porque DS quiere también que sus clientes se sientan Vips fuera de las carreteras con un club que actualmente dispone de 1.900 socios con cuota gratuita sólo por disponer de un coche DS.

Dentro de las ventajas de pertenecer al club Only You encontramos la sección de Privilege, donde más a más de uno se le van a poner los dientes largos. Actualmente DS pone a su disposición de sus clientes visitas guiadas gratuitas al museo Thyssen Bornemisza, además catas de vino, fines de semana en hoteles de lujo y spa… Pero la joya de la corona, sin duda, es poder ir al restaurante Coque, de los hermanos Sandoval, por 60 euros para una pareja cuando el precio de menú cuesta casi más de 500 euros para esos mismos comensales.

Only You eleva el nivel de la marca DS para sus clientes otorgándoles una capacidad de sentirse cuidados y mimados en todo momento porque las ofertas van cambiando y aumentándose conforme pasa el tiempo con la gastronomía como punto clave. Además de la sección Privilege, encontramos también en este club varias ventajas como la opción de acceder gratis a los vehículos eléctricos Free2Move, promociones exclusivas a la hora de hacer un renting (Rent a DS), asistencia en carretera (DS Assistance) o la contratación de un chófer que se encargue de llevar y recoger el coche del taller (DS Valet).

Una app que para darse el gustazo

Los clientes de Only You pueden establecer sus preferencias a través de la aplicación MyDS. En ella, además de poder acceder con su identidad de usuario personalizada a sus gustos podrán acceder a todas estas ofertas anteriormente mencionados, además de tener descuentes en el catálogo de merchandising de la firma francesa compuesta por ropa y elementos relacionados con la automoción.

Hay que recordar que en la actualidad DS Automóviles vende en España los modelos DS4 como berlina de acceso, el DS9 como berlina de lujo, el DS3 como SUV pequeño y el DS7 como SUV de grandes dimensiones. La marca francesa integra el grupo internacional de automoción Stellantis.

DS trabaja que sus clientes se sienten especiales sobre el resto. No sólo hay que ser el mejor en la carretera, sino que fuera de ella hay que tener gancho. Con el club Only You, la marca del ‘buen gusto’ francés espera atraer al cliente más exigente y exclusivo.