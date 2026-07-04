Olivier François, CEO de Fiat, responde a Bruselas: «No podemos pasar del 20 al 50% de eléctricos de la noche a la mañana»

La transición hacia el coche 100% eléctrico sigue siendo uno de los principales frentes de tensión para los fabricantes automovilísticos europeos. Mientras Bruselas mantiene los objetivos de descarbonización y estudia cómo reforzar la adopción del coche eléctrico, marcas como Fiat insisten en que el ritmo debe ajustarse a la evolución real de la demanda de los clientes en los distintos mercados del Viejo Continente. Una situación que llega en pleno desembarco de nuevas marcas chinas y con la llegada de otras opciones de movilidad.

Así lo ha señalado Olivier François, CEO de Fiat, en una entrevista para este diario, en la que ha destacado que «la marca tiene una buena cuota de vehículos eléctricos: estamos en torno al 20% de media». «Evidentemente, tendremos que apoyarnos en cómo evolucione la demanda de coches eléctricos y lo importante para nosotros es ofrecer un coche eléctrico en cada segmento», ha añadido.

El futuro del coche eléctrico

«Espero, por supuesto, que los gobiernos europeos y la regulación también nos ayuden a impulsar esa cuota y que los incentivos desempeñen un papel muy importante. No podemos pasar del 20% al 50% de ventas de coches eléctricos de la noche a la mañana, pero haremos nuestra parte. Nuestra parte consiste simplemente en ofrecer coches eléctricos, promover esos coches eléctricos y mantener un precio sostenible. El resto dependerá de lo que haga cada gobierno», ha explicado el directivo francés.

François también ha destacado que «en lo que se refiere al grupo, estamos trabajando en el coste de la electrificación». «Es un tema del que prefiero no entrar en detalles por el momento, pero estamos trabajando en reducir el coste de fabricar coches eléctricos, ya que es importante hacer que el coche eléctrico sea más accesible y nosotros estamos haciendo nuestra parte», ha sentenciado.

Fiat apuesta por la micromovilidad

Fiat ha anunciado un acuerdo con el Estado de la Ciudad del Vaticano, reforzando así la apuesta por una movilidad más sostenible y responsable a través de soluciones innovadoras y totalmente eléctricas con una flota exclusiva de 30 vehículos -Topolinos y TRIS-. Estos vehículos serán utilizados por los empleados de la Gobernación para operaciones y actividades internas, contribuyendo a una movilidad más eficiente, práctica y sostenible.

En referencia al acuerdo, François ha destacado que «la micromovilidad es realmente el camino a seguir, por ahora no hay fabricantes chinos en ese espacio y estoy bastante seguro de que tampoco serían más competitivos que nosotros». «No hay ninguna razón para que un producto chino sea más barato que este, ya que su verdadera ventaja competitiva está en las baterías de gran tamaño y en los costes laborales, y este producto no depende de ninguno de esos factores», ha añadido.

Sobre el Topolino y el valor de la marca, el CEO de Fiat ha explicado que «se trata de un producto muy asequible, muy atractivo y fácil de conducir, pero, sobre todo, tiene un diseño con identidad, ya que puedes quitarle el logotipo y seguirás viendo un Fiat y eso es muy importante para los clientes jóvenes, porque quieren gastar su dinero en algo que puedan reconocer, que tenga alma y significado».