Es oficial: la DGT ya está regalando dos puntos del carnet de conducir a los conductores de esta lista

La DGT ha lanzado una nueva medida que promete beneficiar a los conductores dándoles la oportunidad de aumentar su saldo de puntos en el carnet de conducir. Desde el miércoles 26 de marzo de 2025, aquellos que quieran mejorar sus habilidades al volante pueden participar en cursos de conducción segura y eficiente, y, al completarlos, recibir dos puntos adicionales. Esta iniciativa está enmarcada dentro del Plan de Actuación 2024-2025 de la DGT, cuyo objetivo principal es promover una conducción más responsable y disminuir los riesgos en las carreteras.

Estos cursos están diseñados no sólo para enseñar técnicas de conducción segura, sino también para reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. La formación se divide en dos modalidades: una para los conductores de coches y otra para los de motos y ciclomotores. A su vez, la formación para motos y ciclomotores se ofrece en dos versiones según el tipo de vía en la que el conductor suele circular, ya sea en zonas urbanas o en carreteras convencionales. Además, el curso no sólo tiene una vertiente teórica, sino también una práctica, para que los conductores adquieran habilidades que puedan aplicar en situaciones reales.

Cómo conseguir los dos puntos del carnet de conducir de la DGT

Los cursos son una gran oportunidad para quienes buscan mejorar su seguridad vial, no sólo por la bonificación de los puntos, sino también por el hecho de que los conductores pueden aprender a conducir de manera más eficiente y segura, incluso en situaciones de riesgo. En este contexto, la DGT ha establecido varias condiciones y requisitos para que los conductores puedan acceder a estos cursos y obtener los dos puntos extra en el carnet.

Para empezar, es necesario que el conductor tenga un permiso de conducción válido y en vigor. Además, no puede haber agotado el saldo de puntos del carnet en el momento de realizar el curso. En caso de que un conductor cumpla con estos requisitos y complete la formación satisfactoriamente, recibirá la bonificación de dos puntos adicionales, hasta un límite de 15 puntos acumulados.

La duración mínima de los cursos es de seis horas lectivas, que se distribuyen en sesiones teóricas y prácticas. La formación teórica consta de al menos una hora y 45 minutos, que se distribuye a lo largo de las sesiones para reforzar los mensajes clave de seguridad. Esta parte teórica se complementa con una formación práctica que dura aproximadamente cuatro horas y 15 minutos.

Durante la formación práctica, los conductores realizan maniobras y ejercicios tanto en circuitos cerrados como en vías abiertas a la circulación, con el objetivo de familiarizarse con distintas situaciones de tráfico y aprender a reaccionar adecuadamente ante ellas. El objetivo principal de este enfoque es garantizar que los conductores no sólo entiendan la teoría, sino que también puedan aplicar lo aprendido en la carretera.

Una de las particularidades de estos cursos es que están divididos en dos tipos de formación según el vehículo que se conduce. Por un lado, los cursos para coches están orientados a mejorar la seguridad y eficiencia en la conducción de vehículos de cuatro ruedas, mientras que, por otro lado, los cursos para motos y ciclomotores tienen dos modalidades: una centrada en la conducción en zonas urbanas y otra en la conducción en carreteras convencionales. De esta forma, la DGT adapta la formación a las necesidades específicas de cada tipo de conductor, teniendo en cuenta las distintas características de las vías en las que circulan.

Es importante destacar que los conductores pueden realizar estos cursos de manera voluntaria cada dos años, es decir, pueden optar por mejorar su formación una vez transcurrido ese tiempo. Sin embargo, no podrán superar los dos puntos adicionales más de una vez en el mismo periodo. Este límite de un curso por tipo de vehículo cada dos años busca evitar el abuso del sistema y garantizar que los conductores sigan siendo responsables y no dependan únicamente de la formación para mejorar su saldo de puntos. Además, la DGT ha aclarado que si un conductor no cumple con los requisitos al finalizar el curso, no se actualizará su saldo de puntos, lo que asegura que la medida se mantenga en línea con los estándares de seguridad vial establecidos.

En resumen, la iniciativa de la DGT de regalar dos puntos a los conductores que participen en estos cursos representa una gran oportunidad para quienes deseen mejorar sus habilidades al volante y obtener una bonificación en su saldo de puntos. A través de la formación teórica y práctica, los conductores pueden aprender técnicas de conducción segura y eficiente, adaptadas a las necesidades específicas de cada tipo de vehículo y entorno vial. Con esta medida, la DGT busca hacer de las carreteras un lugar más seguro para todos, al tiempo que fomenta el respeto por las normas y la eficiencia en la conducción.