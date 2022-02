Opel lo ha dado todo para innovar con la sexta generación de su buque insignia, el nuevo Astra. El fabricante alemán ha presentado un coche radicalmente diferente a su modelo anterior y que promete convertirse en un superventas en el segmento de compactos gracias a un diseño vanguardista, a un equipamiento con todas las tecnologías y a un precio bastante razonable para un producto que es nace redondo.

El sucesor del mítico Kadett celebra este año su 30 aniversario trayendo por primera vez la opción eléctrica al 100%, que unida la híbrida o la combustión con motores diesel y gasolina, le convierten en un coche que quiere competir en las grandes ligas. Opel se distingue de sus competidores por ofrecer un coche versátil, dinámico y sobretodo muy divertido de conducir. Sus tres modos de conducción, con el sport como bandera de potencia, convierten cualquier paseo en una experiencia.

El nuevo Astra viene cargado hasta los topes ofreciendo numerosos sistemas de asistencia de última generación que hacen la vida del conductor mucho más sencilla. Empezando con el avisador de colisión frontal con frenado automático de emergencia, tenemos también la detección de peatones, advertencia de cambio de carril, reconocimiento de señales de tráfico y detección de cansancio viniendo todos estos extras como equipamiento de serie en todas las versiones. Tenga en cuenta que habitualmente estos elementos vienen ofertados en vehículos mucho más caros.

Si entramos en el mundo de los extras, recomendamos encarecidamente que se decanten por el espectacular head up display de esta versión que conseguirá que no mires nunca en marcha la consola central del GPS. Te dará los datos esenciales para que la navegación sea una gozada y no tengas que mover tu campo de visión de la carretera.

Motores para todos los paladares

A la espera de que el fabricante de Rüsselsheim ofrezca el Astra 100% eléctrico en 2023, hemos podido disfrutar de unos motores que van desde los 110 CV hasta los 225 CV. En lo más alto de la gama encontramos, el Astra híbrido enchufable. Ofrece una primera versión de acceso de 180 CV que se puede ir hasta los 225 CV con una sensación plena de conducción al combinar a las mil maravillas el motor de combustión y el eléctrico para dar prestaciones de un deportivo. Aceleran de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos, las velocidades máximas que alcanzan están en los 235 km/h y el cambio es automático y de ocho velocidades.

En gasolina podemos encontrar un motor de tres cilindros de acceso de 1,2 litros y 110 CV de potencia que puede incrementar su músculo hasta los 1,6 litros, 150 CV y cuatro cilindros. Este motor, con cambio manual de seis velocidades, se destaca por dinamismo y su consumo contenido pese a tratarse de un gasolina. En diesel, encontramos una versión de 1,5 litros, con cuatro cilindros y una potencia de 130 CV que hará de los más exigentes una delicia con un motor bastante refinado y listo para ajustarse a los consumos más bajos.

La marca alemana tiene previsto lanzar este modelo en carrocería de cinco puertas con líneas tipo coupé, aunque también habrá lugar para la versión familiar a través del Astra Sports Tourer. El precio de salida del nuevo Astra arranca en los 23.591 euros siendo uno de los mejores del mercado en cuanto a calidad precio, aunque también puede obtener por un renting por una cuota mensual de 230 euros. Opel ha lazado un órdago al segmento C. Ahora habrá que ver quién es capaz de acercarse a su nivel.