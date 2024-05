La novedad de la DGT que afecta a las motos: estos son los casos en los que podrás circular por el arcén

Se busca reducir el número de accidentes que sufren las motos. Entre los cambios que tiene previsto establecer la Dirección General de Tráfico para el próximo año podemos hablar de una reivindicación de los moteros histórica. Entre ellas el que se pueda circular por el arcén cuando haya retenciones.

Si hablamos de las novedades que quiere implementar la Dirección General de Tráfico, podemos hablar de los moteros para que puedan circular en el arcén desde 2025, pero solo cuando se produzcan retenciones.

Deben cumplirse un par de condiciones:

Circular a una velocidad de como máximo 30 km/h.

Respeto de la prioridad de los coches que tienen que circular por la vía de forma obligatoria, como sucede con las bicicletas.

Las motos no van a ser los únicos vehículos de motor que podrán usar el arcén cuando haya retenciones.

Cuando sean automóviles sin chasis ni carrocería segura, tienen más probabilidad de sufrir percances, que pueden ser hasta mortales.

Vamos con una serie de buenas prácticas:

Equipamiento para motoristas

El que se vaya a desplazar en motor, tiene que ir con casco integral seguro y homologado. Además, se recomienda tener la ropa que sea más apropiada.

Conducir con la mirada

Este factor es vital para los conductores de motos, puesto que de esta forma se puede seguir la dirección con una precisión mayor. No olvidemos que hay que mirar los retrovisores cada cinco o diez segundos como media.

El punto muerto es cuando es´ta fuera de lo que es el ángulo de visión, por lo que hay que mirar hacia los laterales para darse cuenta de que no existe vehículo alguno que pase cuando haya que hacer las maniobras.

Anticipación

Esta técnica es fundamental para conducir con eficiencia. Para ello hay que conducir de manera fluida, sin acelerones y sin frenazos, de tal forma que la conducción va a ser mucho más segura.

Distancia de seguridad

Se deben valorar las medidas de anticipación, es fundamental saber la distancia que se deben mantener con el coche que esté enfrente. Por ello es necesario usar la regla de los 2 segundos por la que hay que contar un par de segundos hasta que se alcance al coche que preceda al conductor protagonista.

Revisión de la moto

Lo mejor es revisar periódicamente los neumáticos una vez semanalmente, comprobando la presión, cómo se encuentra la goma y lo profundo que es el dibujo.

No solo se debe hacer la revisión, hay que hacer revisiones completas de la moto sin que se cuente con la ITV, de tal forma que el conductor será consciente del estado de la moto y circulará seguro.

Cero alcohol y drogas

El consumo de dichas sustancias antes de conducir, lo que hace es reducir el tiempo de reacción por parte del conductor, siendo peligroso para él y la gente que circule alrededor suyo.

Si se consume medicación, es posible la circulación sin problemas cuando el médico dé el consentimiento, de no ser así, lo mejor es no circular.

Prudencia en el entorno urbano y recorridos cortos

Los conductores atienden menos a la vía cuando va por trayectos reducidos, lo que puede acabar en siniestros y provocar víctimas.

Más cuidado en condiciones adversas

La meteorología lo que hace es determinar el nivel en cuanto a peligro que tiene el estar conduciendo en dicho momento. El mal tiempo hace que las motos tendrán que estar alerta sobre todo el recorrido y poner mucha precaución y no tener problemas.

Qué hacer en caso de caída

Si se sufre una caída, lo mejor es que el conductor espere una serie de segundos para el descanso del golpe y no levantarse hasta que uno no se quede completamente quieto.

Se tiene que comprobar que la moto esté bien, algo fundamental para que no se sufra una segunda caída, puesto que es posible que sea más grave que la primera. Lo mejor es solicitar asistencia en grúa cuando se tenga la más mínima duda.

Qué hacer en caso de ser testigo de un accidente (PAS)

Cuando se es testigo de un siniestro, hay que proteger, avisar y socorrer. Las siglas son las de «Pas» y se debe proteger a las personas heridas, a uno mismo y a los otros usuarios que estén en el accidente.

Después se tienen que llamar a los teléfonos de emergencia 112 y socorrer siempre que sea posible a los heridos, sin que se puedan mover, puesto que puede empeorar de manera inconsciente el estado.

Luego de haber visto todo esto, seguro que ahora tienes un poco más claro en que debes fijarte si eres conductor de moto y lo que dice la DGT al respecto. Así que ya sabes, a respetar las normas.