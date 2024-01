No es ético pero es eficaz: el truco para encontrar aparcamiento en el mismo sitio siempre

No siempre es fácil encontrar aparcamiento libre a la hora de aparcar el coche, por lo que en no pocas ocasiones termina siendo prácticamente imposible y al final lo tenemos que dejar aparcado lejos de nuestra casa al estar los aparcamientos de la calle van a estar todos ocupados o hay que estar demasiado tiempo y que se den muchas vueltas, para que al final en todo ese tiempo, otro coche no te lo haya quitado.

La solución la encontró un usuario de Tik Tok

Pues sí, la red Tik Tok ha podido dar con la solución para poder aparcar de lo más interesante. Lo que ha hecho Loeches 55 ha sido mostrar en un vídeo el tipo de técnica que usa, la cual trata básicamente de que se deje una bolsa de basura totalmente repleta en la mitad de un sitio para poder aparcar y pensando que ninguna persona la vaya a quitar del sitio

«Hemos dejado una bolsa hace una hora para ver si no nos quitaban el sitio. Ha aparcado un camión… ah no, no, está ahí la bolsa. ¿Nos darán el C1 de cuñadismo con esto? Porque aquí sigue», y lo que hizo fue confirmarlo.

Este vídeo obtuvo más de veinte mil me gustas y bastantes personas lo que han hecho es intercambiar sus propios trucos en los comentarios.

El caso es que este truco no va a funcionar siempre, puesto que algunos dijeron que hay personas que dejan por ejemplo cajas y hasta que un vecino se terminó cansando, las quitó delante de él y aparcó después.

La dificultad de aparcar en las grandes ciudades …

Muchas veces parece casi imposible aparcar en las ciudades importantes, pues casi no hay sitios y los que hay están ocupados.

Buscar un sitio para dejar el vehículo puede terminar siendo de lo más estresante y consumir nuestro tiempo, pero lo cierto es que no tiene por qué serlo.

Vamos a explicar en este artículo algunos de los trucos mejores para poder encontrar estacionamiento en las áreas congestionadas, de tal forma que puedas ahorrar, tanto tiempo como esfuerzo, además de presentarte una solución digital que es posible que facilite todavía más la tarea.

1. Planificación anticipada:

Siempre es importante planificar cuando hay que encontrar un sitio para poder aparcar en las zonas especialmente concurridas. Antes de que salgas, deberás investigar aquellas zonas en las que planees estacionar. Usa para ello aplicaciones de mapas que nos muestren alternativas de encontrar aparcamiento, garajes y calles donde el estacionamiento esté permitido.

Identifica las opciones próximas en el caso de que la primera alternativa esté llena.

2. Horario estratégico:

Algo que es bastante cierto es que cuando estés buscando encontrar aparcamiento, el momento elegido puede terminar marcando las diferencias. Por lo general, es más sencillo dar con un sitio fuera de las horas punta.

Lo mejor es intentar evitar las horas punta, caso de la hora de la comida o cuando se sale de la oficina. En este sentido, no hay que olvidar que los fines de semana suelen ser los mejores momentos para aparcar en las zonas urbanas.

3. Exploración de las calles secundarias:

Con frecuencia, las calles secundarias más próximas al destino cuentan con un menor tráfico de vehículos y es más posible que puedas encontrar sitio para aparcar.

Pese a que haya que caminar algo más, la estrategia suele ser más rápida que ir dando vueltas para buscar espacio en las calles más importantes.

4. Usar Apps para encontrar aparcamiento:

Las Apps para aparcar son una herramienta de gran valor a la hora de encontrar sitios libres en tiempo real. Las apps nos enseñan sitios para aparcar que están disponibles y donde se permite la reserva de manera anticipada para que la búsqueda sea más sencilla.

Las hay que incluso dan tarifas y detalles sobre el tiempo límite que queda de estacionamiento.

5. Deberás conocer bien la regulación local:

Toda área es posible que tenga las regulaciones de los estacionamientos. Por todo ello, es mejor conocer bien las restricciones de tiempo, días en concreto en las que se van a aplicar las restricciones y las áreas de estacionamiento de pago. Si se ignoran las regulaciones, puede que acaben en multas bastante costosas.

6. Coche más pequeño:

Cuando busques un coche nuevo y vives en una zona realmente congestionada, se considera como un vehículo de tamaño más reducido. Los coches compactos son más sencillos cuando se quiere aparcar en sitios más ajustados

7. Paciencia y flexibilidad:

En ocasiones, hasta con toda esta clase de trucos, puede que nos lleve mucho tiempo encontrar un estacionamiento. Hay que mantener la calma, ser paciente y pensar que la perseverancia con frecuencia se recompensará con un espacio para aparcar que sea el conveniente.

Conclusiones

Como puedes ver, el encontrar aparcamiento y estacionamiento en las zonas concurridas no tiene que ser una pesadilla. Para ello hay que planificar con tiempo, explorar las alternativas y usar las nuevas herramientas digitales.