No compres un coche híbrido enchufable antes de saber esto: en realidad no es como te cuentan

En los últimos años, las ventas de híbridos enchufables han aumentado exponencialmente, ya que son la solución intermedia entre los motores eléctricos y los de combustión. Una de las principales razones de su éxito tiene que ver con las restricciones de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) para los vehículos más contaminantes. A estos turismos les corresponde la etiqueta «0 Emisiones», la cual les permite circular libremente por las ZBE, al menos hasta ahora.

En el VIII Encuentro de Ciudades para la seguridad vial y la movilidad sostenible, celebrado en Badajoz, Pere Navarro, director de la DGT, comentó lo siguiente: «Tenemos un debate abierto con las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), porque con el coche eléctrico parece que pueden entrar en el centro de la ciudad, pueden aparcar gratis además… y no, el problema es de espacio, no queremos coches en el centro de la ciudad, no rellenar aquello de coches eléctricos y tener otra vez el problema de la congestión, pero esta vez con coches eléctricos».

¿Quiere comprarte un coche eléctrico enchufable? Esto es lo que debes saber

Un coche híbrido enchufable combina dos sistemas de propulsión: un motor de combustión interna (normalmente de gasolina) y uno o varios motores eléctricos. Estos vehículos pueden circular en modo 100% eléctrico entre 40 y 80 kilómetros, en función del modelo.

Por lo tanto, son una buena opción para conductores que circulan mayoritariamente en entornos urbanos, ya que pueden realizar trayectos cortos sin consumir combustible ni emitir gases contaminantes. Una vez se agota la batería, el coche funciona como un híbrido normal, utilizando el motor de combustión y recuperando energía mediante la frenada regenerativa.

Una de las principales ventajas que ofrecen estos vehículos es la flexibilidad en viajes largos; no es necesario planificar paradas en puntos de recarga, ya que el motor térmico se convierte en protagonista. Asimismo, el nuevo Plan AUTO+ incluye incentivos de hasta 79000 euros para la adquisición de híbridos enchufables, así como bonificaciones para la instalación de puntos de recarga privados.

A falta de confirmación oficial, las ayudas del Plan Auto + serán similares a las del programa MOVES III: hasta 7.000 euros para la compra de turismos eléctricos cuando se entregue un vehículo antiguo para achatarramiento, hasta 4.500 euros para turismos eléctricos sin necesidad de desguace y hasta 9.000 euros en el caso de furgonetas eléctricas. Las cuantías finales variarían en función del tipo de vehículo adquirido, del uso que se le dé (particular o profesional) y de si se entrega o no un vehículo antiguo.

Sin embargo, los vehículos híbridos también presentan una serie de desventajas que conviene tener en cuenta antes de su compra. En primer lugar, si no se cargan con regularidad, funcionan como un híbrido convencional. Por lo tanto, aquellos conductores que no quieran depender de un punto de carga, ésta no es la mejor opción por una razón muy simple: cuando el uso eléctrico es muy esporádico, las emisiones son muy similares a las de un coche térmico.

Y, por otro lado, cabe señalar que su regulación a medio y largo plazo es incierta, ya que cada poco tiempo surgen nuevas propuestas que plantean nuevas restricciones en entornos urbanos. Así lo ha comunicado recientemente Pere Navarro durante la jornada «Innovación Urbana», organizada por Europa Press: «Estamos todo el día con emisiones sí emisiones no tal y cual. No mire, al centro de la ciudad no vas con eléctrico ni diésel ni gasolina. No nos equivoquemos. Vas con transporte público y si tienes prisa taxi, Uber o Cabify. No queremos coches en el centro de la ciudad».

Ventas de turismos electrificados

Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) cerraron 2025 con 245.629 unidades vendidas, un aumento del 96,2% respecto a 2024. En cuanto a los híbridos enchufables, las ventas crecieron un 108% durante el mes diciembre y alcanzaron las 13.565 unidades matriculadas. En el conjunto del año, las ventas de estos vehículos registraron 130.567 unidades, un 118,7% más que en el mismo periodo del año anterior.

José López-Tafall, director general de ANFAC indico que «2025 ha sido un año histórico para la venta de turismos electrificados superando las 225.000 unidades, algo impensable hace unos años. Pero al mismo tiempo, también hemos superado otra cota histórica, como es haber vendido más de 100.000 turismos eléctricos en un solo año».

Con relación a 2026, espera que «España continúe avanzando en la movilidad de bajas y cero emisiones. Así lo hemos plasmado en el Plan España Auto 2030 que no es otra cosa que una hoja de ruta para elevar las ventas de vehículos electrificados al mismo tiempo que se fortalece la competitividad de la industria española de automoción que continúa siendo el segundo fabricante europeo y el noveno mundial. El Plan potencia la flexibilidad y pretende ser un vehículo para la atracción de inversiones a nuestro país para continuar afianzando la transformación de nuestras plantas hacia la fabricación de vehículos con enchufe; al mismo tiempo que se acompaña con la colaboración pública tanto estatal como autonómica a la industria de componentes en dicha transformación».