Nil Ojeda se ha consolidado como uno de los youtubers más seguidos del panorama español, con cerca de cinco millones de suscriptores en su canal principal. Sus vídeos, centrados sobre todo en vlogs de viajes y retos virales, suelen acumular millones de visualizaciones en pocas horas. Ahora, el creador ha decidido ir un paso más allá con una nueva serie grabada en China, publicada en su canal secundario, donde viaja durante varios días acompañado de amigos.

Ésto es lo que cuesta fabricar una baliza V16

En uno de los episodios más recientes, titulado Millonarios por un día en China, el grupo visita una fábrica dedicada a producir artículos que luego se exportan a distintos países. Allí se topan con algo que no esperaban encontrar: las balizas V16, obligatorias en España a partir de 2026. La sorpresa fue inmediata y la curiosidad aún mayor cuando preguntaron al empresario cuál era el coste real de fabricación. Tras varias apuestas (desde poco más de un euro hasta cinco), la cifra final dejó a todos sin palabras: unos 19 yuanes, alrededor de tres euros al cambio.

El asombro aumentó al comparar ese precio con el de venta al público. «¿Y por cuánto se vende?», preguntó Nil. La respuesta fue clara: unos 35 euros, una cantidad que coincide (o incluso se queda corta) con los precios habituales en España, donde estas luces pueden alcanzar fácilmente los 50 euros. El vídeo no tardó en generar debate entre los espectadores sobre márgenes, fabricación y costes reales.

No todas las balizas están homologadas

A raíz de este contenido surge una pregunta clave: ¿están realmente homologadas estas balizas? En el vídeo, Nil muestra una caja en la que se asegura que el dispositivo cumple la normativa de España y Portugal. Pero la duda es razonable, ya que no todas las balizas V16 que se venden cumplen los requisitos exigidos por la Dirección General de Tráfico.

De hecho, el mercado está lleno de ejemplos engañosos. Basta con darse una vuelta por plataformas como Amazon para encontrar balizas muy baratas, con miles de ventas y descuentos llamativos. Algunas se anuncian por menos de 20 euros, lo que puede parecer una ganga. El problema es que muchas de ellas no figuran en el listado oficial de la DGT, lo que significa que no serán válidas cuando la normativa entre en vigor en 2026. Los propios compradores lo advierten en las reseñas, señalando la falta de homologación o de geolocalización obligatoria.

Consulta la web de la DGT

Entonces, ¿cómo asegurarse de que una baliza es legal? La clave está en consultar el listado oficial de la DGT, disponible en su página web y actualizado periódicamente. Tanto el embalaje como el propio dispositivo deben incluir un número de certificación que coincida exactamente con el registrado. Si no aparece en ese listado, la baliza no cumplirá la normativa futura, por muy barata o atractiva que parezca.