Las multas que están llegando por aparcar el coche aquí: a la DGT no le tiembla el pulso

Si se quiere tener acceso a zonas en concreto de urbes como Madrid Central o la ZBE de Barcelona, los automóviles es necesario que dispongan de la pegatina medioambiental por parte de la DGT.

Los que no la porten pueden enfrentarse a multas por valor de noventa euros, que se pueden reducir en un cincuenta por ciento si lo abonan en el periodo voluntario. La etiqueta va a ser obligatoria para el parking en Zonas de Estacionamiento Regulado en urbes como Madrid o Vigo.

Las sanciones cuando no se lleve la pegatina no se van a aplicar a la totalidad de vehículos, solo se hará a lo que se consideren que contaminan mucho y que no vayan a encajar en las categorías que define la Dirección General de Tráfico.

Hablamos de…

Vehículos diésel que se hayan matriculado antes del año 2006.

Vehículos gasolina que se matriculen antes del año 2000.

Has cuando un vehículo cumpla con los requisitos para acceder a dichas zonas, donde la ausencia de la etiqueta puede acabar siendo motivo de multa.

La DGT lo que ha hecho es implementar sistemas de detección para el control si los vehículos que circulen en estas zonas disponen de la pertinente acreditación.

Tipos de pegatinas y precio

Son cuatro las clases de pegatinas de tipo medioambiental que tiene la DGT dependiendo de la eficiencia a nivel energético del vehículo. En los comienzos del proyecto fueron entregadas de forma gratuita a dieciséis millones de vehículos.

​El caso es que ahora hay que pagar para su obtención, concretamente un precio oficial de cinco euros. Los importes pueden llegar a cambiar dependiendo del sitio en el que se venda y que haya gastos de envío o de gestión.

¿Dónde comprar la pegatina?

Se puede adquirir en oficinas de correos y también en el sitio web del mismo organismo. Como decimos, el precio es de cinco euros y los gastos de envío son de dos con noventa y nueve euros adicionales cuando se compre online. Se precisa de DNI y del permiso de circulación.

De la misma forma, en Norauto, Concesionarios con acuerdos con la Asociación Madrileña de Distribución de Automóviles o GANVAM.

La importancia de afrontar su tramitación

La rigurosidad de los controles de la DGT es cada vez más importante, de forma especial cuando las urbes quieren que se reduzca la contaminación. La obtención de la pegatina a tiempo no solo va a evitar que se produzcan sanciones, garantizando acceso a algunas zonas sin que haya problemas.

La aplicación de las políticas medioambientales en urbes como Barcelona o Madrid hace que sean relevantes para poder estacionar y circular sin que se produzcan contratiempos.

Restricciones según etiquetas de la DGT

Los coches que carecen de etiqueta, también llamados de etiqueta A van a tener muchas restricciones cuando se circula por Madrid o Barcelona. En el caso de qué ocurrirá con las etiquetas de la DGT, caso de la B o C. Vamos a explicártelo:

¿Cuáles son las restricciones de la etiqueta B?

Son los que mayores problemas tienen después de los que tienen la A. Puden tener acceso a las ZBE, pero no pueden aparcar en su interior, debiendo hacerlo en un parking.

En algunas urbes, como el caso de la capital madrileña, existen algunos escenarios dependiendo de los protocolos de elevada contaminación. Puede haber algunos casos en los que los vehículos con etiqueta B van a tener mayores restricciones que las que hemos descrito antes.

¿Y con la etiqueta C?

Cuando hay un escenario de contaminación 2, los vehículos C no pueden circular y si es un escenario 5 tienen completamente prohibida la circulación en todo el término municipal.

El caso es que no todas las ZBE que se vayan a establecer serán las mismas en la totalidad de municipios, por lo que se debe ver la decisión que va a tomar cada municipio.

Estos vehículos tienen parecidas restricciones que los que tienen etiqueta B. Pueden entrar en las ZBE, pero no aparcar en la calle, deberán hacerlo en un parking.

Desde 2023, las limitaciones van produciéndose de forma progresiva y se dice que en 2028 como año importante para que los límites en la circulación de los vehículos con etiqueta B y C, en Madrid, como mínimo.

Eso sí, en la capital catalana, todavía no se implementó restricción algunas a los turismos que tienen etiqueta C, tanto para el acceso como para la circulación por la totalidad del área metropolitana de la Barcelona, incluido la zona centro y los alrededores.

Lo que podemos decir es que la Unión Europea ya ha dicho que para 2035 se va a prohibir la comercialización de los coches térmicos y pasará a prohibirse el uso total para el año 2050.

Eso son los planes que hay y todo apunta a que se terminarán cumpliendo.