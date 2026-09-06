Muchos conductores siguen bajándose del coche en el lado equivocado de la gasolinera: este detalle del salpicadero te indica dónde está el tapón

Llegas a una gasolinera, te colocas junto al surtidor y, justo cuando vas a bajar del coche, aparece la duda: ¿estará el tapón del depósito en este lado o en el contrario? Es una situación mucho más habitual de lo que parece y el coche puede darnos la respuesta de un solo vistazo.

Para ello, basta con mirar durante unos segundos un pequeño detalle que aparece en el cuadro de instrumentos y que solemos pasar por alto. Ese pequeño símbolo está junto al indicador del nivel de combustible y, dependiendo del modelo, incorpora una flecha o pequeño triángulo que señala directamente hacia el lado donde se encuentra el depósito.

El detalle del salpicadero que indica dónde está el tapón

Una vez que estamos sentados al volante, averiguar en qué lado se encuentra el depósito de combustible es muy sencillo. Solo hay que fijarse en el cuadro de instrumentos y localizar el indicador del nivel de carburante. Junto a las líneas que señalan cuánto combustible queda, aparece normalmente el dibujo de un surtidor acompañado de una pequeña flecha o triángulo.

La dirección de esa flecha indica el lado del vehículo en el que se encuentra situada el depósito. Cuando la flecha del indicador aparece situada a la izquierda del surtidor, significa que la tapa del depósito se encuentra en ese mismo lado del vehículo. Por el contrario, si la flecha señala hacia la derecha, será en ese lado donde estará ubicada la boca de llenado y donde tendremos que repostar.

Actualmente, no existe un lado concreto establecido para situar el depósito, por lo que, dependiendo del modelo, se puede encontrar tanto en la parte izquierda como en la derecha. En líneas generales, los fabricantes europeos y estadounidenses suelen colocarlo a la derecha, mientras que las marcas japonesas lo hacen en el lado izquierdo.

La ubicación también puede responder a diferentes criterios de diseño y seguridad. Algunos ingenieros optan por colocarla en el lado opuesto al tubo de escape para reducir determinados riesgos, mientras que otros prefieren situar el depósito en el mismo lado del conductor para facilitar el repostaje y evitar que tenga que rodear el vehículo. En cualquier caso, no hay ninguna norma universal al respecto.

Para acabar con las diferencias, Chevrolet decidió situar el depósito detrás del faro trasero izquierdo. Sin embargo, este diseño terminó prohibiéndose hace años por una razón bastante evidente: en caso de sufrir un impacto por detrás, el riesgo de incendio era muy elevado. También hubo fabricantes que buscaron una solución diferente. Jaguar fabricó varios modelos con un sistema de doble depósito que permitía repostar desde cualquiera de los dos lados. Una solución curiosa, pero que finalmente la marca abandonó.

Los testigos más importantes

Antes de conocer qué significa cada símbolo del cuadro de instrumentos, es importante saber que el color del testigo ya nos da una pista sobre la gravedad del aviso:

Testigos rojos del coche : advierten de una avería o situación potencialmente grave. Lo recomendable es detener el vehículo en un lugar seguro cuanto antes y apagar el motor. Después, conviene solicitar asistencia profesional.

: advierten de una avería o situación potencialmente grave. Lo recomendable es detener el vehículo en un lugar seguro cuanto antes y apagar el motor. Después, conviene solicitar asistencia profesional. Testigos amarillos o ámbar : alertan de un problema o anomalía en alguno de los sistemas del vehículo. Aunque normalmente permiten continuar la marcha con precaución, es aconsejable revisar el coche en un taller lo antes posible.

: alertan de un problema o anomalía en alguno de los sistemas del vehículo. Aunque normalmente permiten continuar la marcha con precaución, es aconsejable revisar el coche en un taller lo antes posible. Testigos verdes, azules o blancos: tienen una función meramente informativa y nos indican que determinados sistemas o funciones del vehículo están activos. Por norma general, no requieren detener el coche.

El testigo de las luces largas informa de que las luces de carretera están encendidas. Habitualmente aparece iluminado en color azul, lo que permite diferenciarlo fácilmente de otros indicadores del vehículo. Mientras, el testigo de las luces cortas suele aparecer en el cuadro de instrumentos en color verde. Por su parte, el indicador de las luces antiniebla suele mostrarse en color anaranjado y señala que las luces antiniebla, delanteras o traseras, están encendidas.

El indicador de presión baja de aceite aparece en color rojo y es uno de los avisos que requieren mayor atención; puede indicar una avería grave relacionada con la lubricación del motor. Las instrucciones son claras: detenerse cuanto antes en un lugar seguro, apagar inmediatamente el motor y solicitar asistencia.

El testigo del ABS puede aparecer en amarillo o rojo, dependiendo del vehículo, y advierte de un posible fallo en el sistema antibloqueo de los frenos (ABS). Si permanece encendido, el sistema podría no funcionar correctamente cuando sea necesario realizar una frenada de emergencia.

El aviso de nivel bajo de aceite utiliza también el símbolo de la aceitera, aunque en este caso suele aparecer en color amarillo, e indica que la cantidad de aceite del motor es insuficiente. Finalmente, el testigo de reserva suele ser de color naranja y se enciende cuando el nivel de combustible es bajo, normalmente cuando queda alrededor de una octava parte del depósito.